Ford Focus Kombi ST-Line X | foto: Vladimír Löbl, iDNES.cz

  13:00
Balí Ford v Evropě definitivně kufry? Mondeo, Fiesta, Smax, Galaxy… a teď i Focus. Ikonické modely, které v Evropě válcovaly konkurenci a patřily vždy k nejlepším autům ve své třídě, mizí z trhu. Nyní podobný osud čeká i model Focus – už není možné ho objednat a nedostane žádného přímého nástupce. Vybírat můžete jen ze skladových zásob. Nově se spekuluje, že na jeho místo Ford přichystá cosi elektrického, asi SUV.

Teď je tedy poslední šance si nový Focus koupit, tak se na něj pojďme podívat, jaká to bude ojetina. Čtvrtá generace velmi oblíbeného hatchbacku a kombi segmentu C je na trhu od dubna 2018 a aktuálně jde skladovky koupit od 540 tisíc korun. Ano, také si pamatujeme dobu, kdy pěkně vybavený Focus stál hluboko pod 400 tisíc.

V inzerci je aktuálně už hodně přes dvě stě ojetých aut s nájezdy od pár tisíc kilometrů (to jsou prakticky nové předváděčky u dealerů) až po utahané služebáky s víc než 250 tisíci kilometry. Právě ta nejvíc ojetá auta z prvních let koupíte už pod 200 tisíc korun. Za „dvě kila“ ovšem seženete i celkem rozumně jetého skromně vybavený Focus se základním tříválcem. Velice rozšířený je právě diesel, který zůstal jako jediný čtyřválec v nabídce.

Kdo nechce řadit, naštěstí dostane ve Focusu solidní automatické převodovky. A to jak naprosto skvělé klasické s hydrodynamickým měničem, tak i pozdější dvouspojkový automat Getrag.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
