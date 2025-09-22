Teď je tedy poslední šance si nový Focus koupit, tak se na něj pojďme podívat, jaká to bude ojetina. Čtvrtá generace velmi oblíbeného hatchbacku a kombi segmentu C je na trhu od dubna 2018 a aktuálně jde skladovky koupit od 540 tisíc korun. Ano, také si pamatujeme dobu, kdy pěkně vybavený Focus stál hluboko pod 400 tisíc.
V inzerci je aktuálně už hodně přes dvě stě ojetých aut s nájezdy od pár tisíc kilometrů (to jsou prakticky nové předváděčky u dealerů) až po utahané služebáky s víc než 250 tisíci kilometry. Právě ta nejvíc ojetá auta z prvních let koupíte už pod 200 tisíc korun. Za „dvě kila“ ovšem seženete i celkem rozumně jetého skromně vybavený Focus se základním tříválcem. Velice rozšířený je právě diesel, který zůstal jako jediný čtyřválec v nabídce.
Kdo nechce řadit, naštěstí dostane ve Focusu solidní automatické převodovky. A to jak naprosto skvělé klasické s hydrodynamickým měničem, tak i pozdější dvouspojkový automat Getrag.