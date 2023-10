Ford má na krize nos. Přípravou na zlé časy inspiruje ostatní automobilky

Finanční ředitelé společnosti Ford se v posledních desetiletích opakovaně projevili jako velmi schopní manažeři. Ustáli hned několik krizí a propadů, které razantně zatřásly s globálními trhy. Díky chytrým preventivním opatřením a vytváření finančních polštářů Ford výkyvy ustál. Vydobyl si tím reputaci pomyslného žlutého kanárka v dole, který ostatním naznačuje, jak je ekonomické klima pro podnikání v automobilovém průmyslu příznivé či naopak vražedné.

A nyní se opět zdá, že ve Fordu nehledí do budoucnosti ani tak s nadšením jako spíše s obavami

Podle Johna Lawlera, finančního ředitele společnosti, to prý není vyloženě výraz černočerného pesimismu. Jen přijetí ekonomické reality. „V USA očekáváme pro příští sezonu mírnou recesi, v Evropě recesi spíše střední. Do našeho podnikání se to promítne, a chceme tomu odpovídajícím způsobem uzpůsobit své záměry,“ zmiňuje, aniž by zmínil konkrétní strategie.

Ford nicméně nedávno vzbudil pozornost konkurence tím, že si na dostavbu několika nových továren na elektromobily a výrobu baterií zajistil od americké vlády půjčku ve výši 9,2 miliard dolarů. Akvizice vnějších zdrojů a shánění vládních půjček totiž není pro Ford úplně typická. Naposledy si takto externě zajišťoval zdroje financování v roce 2009. Vlastně až rok po ekonomické krizi, která dostala na kolena General Motors i Chrysler.

Rozbouřeným oceánem nástrah, spojených s pandemií v roce 2020, proplul Ford víceméně vlastní silou. Což jeho manažerům vysloužilo reputaci zkušených kormidelníků. Proč si tedy teď půjčují peníze?

Nic nového nerozjíždět, podržet si finanční rezervu pro případ krize, zbrzdit riskantní investice. V automobilce Ford se nejspíš chystají na ekonomickou bouři.

Finančníci a investiční poradci si aktuální tah s půjčkou vykládají tak, že ve Fordu chtějí mít „volné ruce“ pro zvládání případného hospodářského poklesu. S půjčkou od vlády bude moci pro překonání krize využít své vlastní prostředky.

Rezerva dostupné hotovosti a likviditních prostředků spolu se snížením nákladů vytváří velmi pružnou páteř strategie k přežití možné krize. A kdo by snad nevěřil, že Ford skutečně „zbrojí“ na krizi? Toho může nahlodat pochybnostmi fakt, že automobilka Ford nyní pozastavila plán na výstavbu nového závodu v michiganském Marshallu.

Nic nového nerozjíždět

Tady chtěla vyrábět baterie pro elektromobily, ve spolupráci s čínskou CATL. Alespoň tak to letos v březnu tiskové oddělení společnosti Ford oznámilo světu. Fabrika, která měla dát práci 2 500 zaměstnanců, se měla otevírat v roce 2026. Tento plán se teď ale rozhodla automobilka přehodnotit. S tím, že si zatím není jistá konkurenceschopností výroby. Do svých rezerv tím zpátky stáhla dalších 3,5 miliard dolarů.

Ford nyní s podporou vládní půjčky plánuje spustit jen dvě továrny na výrobu baterií pro elektromobily, ve státech Kentucky a Tennessee. Na tomto projektu spolupracuje s jihokorejskou firmou SK Innovations, která – na rozdíl od čínské CATL – není považována za tak nesmiřitelného ekonomického „nepřítele“ amerických automobilek.

Varovné signály přichází i od menších automobilek, které se příkladem Fordu inspirovaly.

„Rok 2024 přinese spoustu potíží, a na tuhle bouři jen chceme být dobře připraveni,“ tvrdí Wayne Griffiths, šéfmanažer společnosti Cupra, která je součástí Volkswagen Group vedle značky Seat. Pro příští sezonu očekává, že vyšší míra inflace spolu s momentálními úrokovými sazbami může vyvolat recesi.

K tomu, aby takovou smršť přečkali, jsou teď prý ale dobře nachystáni. Za první dva kvartály letošního roku se jejich globální prodeje zvýšily o 57 procent. A doufají, že s touto tučnou rezervou mohou přežít hubené časy.