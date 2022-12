Fiesta z bazaru umí potrápit. Dejte si pozor na kousky z poslední generace

Tlak na emise donutil Ford přejít na elektromobilitu, a pokud nějaké auto velikosti fiesty bude, tak větší crossover a s elektrickým pohonem. Levné svobodné mobilitě tak můžeme dát u Fordu sbohem, alespoň tedy pokud jde o nová auta.

Ale to můžeme i s poslední fiestou sedmé generace, která umí v servisu majitele pořádně potrápit. Aktuálně nejlevnější fiesty koupíte od 200 tisíc korun, což je na malý hatchback s tříválcem docela dost, zejména pokud je to auto z roku 2017, tedy už pět let staré. Hezky vybavené exempláře s nájezdem 100 tisíc km běžně stojí od 250 tisíc nahoru, málo jeté základní atmosférické tříválce přijdou klidně pořád na tři sta tisíc.