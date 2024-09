Už je předehnali. Šéf Fordu navštívil Čínu, viděl zmar tradičních značek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Situace automobilky Ford ve vztahu k čínským automobilkám se už nedá popsat, jako že by jí ujížděl vlak. Je na špatném nástupišti úplně jiného nádraží, zatímco Čína míří do cíle. Čína není konkurencí, ale existenční hrozbou. Po návštěvách Číny to tvrdí Jim Farley, generální ředitel společnosti Ford.