První jízda elektrickým Fordem. Pohání ho technika VW, ale je lépe vyladěná

Evropské automobilky zkouší „čelit novým výzvám“ různým způsobem. Veřejným tajemstvím jsou třeba dohody mezi evropskou částí Fordu a Volkswagenem: zatímco Ford wolfsburgským poskytl užitkové modely Ranger/Amarok či Transit Custom/Transporter, Volkswagen mu zase přepustil know-how své platformy MEB pro osobní elektromobily.

Původně s ní VW Group chtěl ovládnout elektrifikaci a řešení MEB dodávat konkurenci, ale překotný vývoj rozhodl jinak, takže se nyní evropský Ford stal vlastně jeho jediným „odběratelem“. Nový, plně elektrický Explorer představili již loni na jaře, ale s kolegy z poroty volící evropský Vůz roku (COTY) jsme si jej exkluzivně vyzkoušeli až počátkem letošního června, a to v malebných kulisách okolí slovinské Lublaně.

Marin Gjaja, šéf evropského programu elektromobilů Ford, nás ujistil o tom, že byli součástí vývoje od samotného počátku zrodu platformy VW MEB. Rozhodli se to totiž vzít skutečně od podlahy: svůj vyhlášený výrobní areál v Kolíně nad Rýnem (za 90 let tam Ford postavil přes 18 milionů aut) nákladem přesahujícím 2 miliardy eur přestavěli do podoby první továrny na elektrické vozy Ford v Evropě (rekonstrukce někdejší převodovkárny v britském Halewoodu spolkla dalších 380 milionů). Kolínská továrna se nyní rozkládá na ploše 125 hektarů a veškerou energii z elektřiny a plynu čerpá z obnovitelných zdrojů.

Sériová výroba Exploreru naběhla v Kolíně nad Rýnem 4. června po řadě odkladů, spojených zřejmě nakonec s implementací od července platných standardů pro kybernetické zabezpečení. Je však chvályhodné, že vůz nakonec přijíždí v nejnovější podobě techniky VW MEB, a v některých případech ji dokonce překonává.

Explorer je tak nyní k dispozici ve stejných dvou specifikacích jako nová Cupra Tavascan nebo čerstvě modernizovaná Škoda Enyaq. Ford Explorer koupíte s pohonem zadních kol novým elektromotorem o výkonu 210 kW (286 k), ve verzi AWD pak druhým vpředu, s výkonem 80 kW (109 k) a kombinovaným maximem 250 kW (340 k). Maximum okamžitého točivého momentu je v obou případech s ohledem na výkon baterky 545 N.m.

V prvním případě Explorer využívá téhož li-ion akumulátoru jako vozy koncernu Volkswagen, tedy s využitelnou kapacitou 77 kWh a nabíjením výkonem až 135 kW, ovšem verze s motory na obou nápravách přichází s akumulátorem nové generace, tedy s upravenou chemií a větší energetickou hustotou. Proti spekulacím nejde o pokrokové fosfátové řešení LFP, ale o konvenční li-ion strukturu, a spíše než kosmetické navýšení využitelné kapacity na 79 kW u něj překvapí možnost nabíjet výkonem až 185 kW. To zatím neumí ani Tavascan, ani Enyaq, ale podle všeho má podobnou baterii nová Cupra Born VZ.

Nabití z 10 na 80 % kapacity má díky tomu každopádně trvat asi 26 minut, o několik minut kratší dobu než u Exploreru RWD. Bez ohledu na provedení se dojezd na jedno nabití u nového fordu pohybuje kolem 550 km podle normy WLTP pro kombinovaný provoz.

Američan v Evropě

Zvenčí nový Ford Explorer vyniká vlastním stylistickým jazykem a produkty VW připomíná jen v detailech (dveřní kliky, pětiúhelníková skla v předních dveřích jako u Tavascanu). Zpracování robustní přídě i ostře zkosené zadní stěny podle Amka Leenartse, který to během pár let dotáhl až na šéfdesignéra evropského Fordu, má odrážet příběh o tom, že ačkoli je Explorer elektromobilem vyvinutým zvlášť pro Evropu a vyráběným výhradně tamtéž, jde o „produkt americké značky v Evropě“.

Palubní deska Exploreru je řešena horizontálně a v modelu Premium tvoří její horní rovinu jeden z reproduktorů soundsystému B&O. Střední úroveň tohoto systému decentně skrývá regulovatelné výdechy ventilace a ta spodní přechází do dveřních výplní. Přísně symetrické rozdělení palubní desky mezi řidiče a spolujezdce (donedávna to tak měl Mustang) opakuje dojem robustnosti exteriéru a jeho středem je standardně dodávaný a na výšku orientovaný 14,6palcový dotykový monitor, připomínající řešení používané nejen v elektrickém Mustangu Mach-E, ale třeba i v novém Fordu Ranger. Pracuje intuitivně a rychle a je přehledně rozvržen, ovšem skrývá i jedno významné tajemství: jeho sklon lze měnit! Pokud spodní patu odsunete vpřed, a to s ohledem na omezení zrcadlení okolí uděláte zřejmě okamžitě, lépe se budete „trefovat“, a navíc se objeví prostor pro odkládání drobností. Posunete-li displej zase k sobě, tento prostor se stane skrytým před zraky okolí, a navíc se s uzamčením vozu zablokuje do podoby trezoru. Až v liště za ním máte dotykové „potahovátko“ hlasitosti rádia a rovněž dotykové spínání varovného osvětlení.

Čalounické a obkladové materiály jsou v Exploreru na velmi slušné úrovni a nijak nepřipomínají pojetí VW Group. Platforma MEB se však samozřejmě promítá i do pracoviště řidiče. Ten tak má před sebou malý a z volkswagenů velmi dobře známý digitální přístrojový štít (byť jeho obal celkový tvar částečně upravuje) a stejné jsou též páčky před volantem: ta pravá je voličem režimů, ta levá sdružuje blikače, stěrače (standardně samočinné) a světelnou houkačku. Na ramenech volantu bohužel nejsou mechanické přepínače, ale dotykové plošky. Skrojení jejich vnějších horních hran sice naštěstí zamezuje nechtěným zásahům při otáčení volantem, ale jde stále o řešení veskrze necitlivé a protivné.

Ani malý, ani velký

Interiér při našich prvních jízdách působil velmi příjemným a vzdušným dojmem. Podle Amka Leenartse chtěli na dané platformě MEB vyvinout vůz ani malý, ani velký, a to se jim povedlo. V porovnání s dobře známým Enyaqem má 4,5metrový Explorer o 5 mm kratší rozvor a je o 185 mm kratší, ale zároveň je o 107 mm delší než VW ID.3 stojící na stejném rozvoru.

Zavazadlový prostor v základním uspořádání pojme slušných 450 l nákladu a po sklopení zadních opěradel až 1 422 l. Příjemně potěšilo tvarování přiměřeně tuhých sedadel. Vpředu mají i náznakovou boční oporu a vzadu nesedíte s koleny pod bradou. Místa je kol dokola dostatek i pro dospělé s vzrůstem kolem 190 cm. Z kuchyně Volkswagenu pochází i výklopná koule tažného zařízení, na níž utáhnete přívěs 750 kg nebrzděný a až 1 200 kg brzděný, a to už se konečně dostáváme k jízdě.

Kliďas

Dynamika Exploreru samozřejmě nechybí. Z klidu na 100 km/h verze s pohonem zadních kol zrychlí za 6,4 s a „čtyřkolka“ se k této metě dobere již za 5,3 s, přičemž nejvyšší rychlost je vždy omezena na 180 km/h. Naše první jízdy sice neumožnily seriózní měření délky nabíjení ani spotřeby, ovšem i po svižných přesunech serpentinami v okolí Bledského jezera při návratu do Lublaně palubní počítač sliboval po ujetí 137 km kapacitu akumulátoru 64 % a dojezd dalších 292 km. Co však můžeme hodnotit odpovědně, to je třeba ohromný klid i v dálničních rychlostech, daný efektivním odhlučněním podběhů i nízkým aerodynamickým odporem. Skutečně přesné řízení od elektromobilu této třídy asi nikdo očekávat nebude, ale srovnáváme-li jej s konkurencí od VW, Ford Explorer exceluje především ve dvou disciplínách.

Zaprvé jde o přirozenou citlivost brzdového pedálu, a to dokonce i při dobrzďování těsně před zastavením, kdy z rekuperace systém přepíná na kolové brzdy. A za druhé Explorer vyniká naladěním podvozku. Specifická kombinace silentbloků, pružin a tlumičů si elegantně poradí s vyšší hmotností elektromobilu, a to na ostrých nerovnostech i delších „roletách“, na nichž se vůz svisle nerozkmitá, jak to známe z ostatních automobilů postavených na MEB.

Náklony karoserie při dynamických změnách jsou minimální a stabilita jízdy se za všech okolností opírá zejména o (těžký) akumulátor umístěný pod podlahou, snižující těžiště a svojí polohou navíc předurčující optimální rozložení hmotnosti mezi nápravy. Je až bizarní, že Ford učí evropská auta jezdit i v době elektrické…

Nový Ford Explorer již zná i české ceny a tuzemský importér slibuje dodací lhůty v řádu týdnů. Explorer s pohonem zadních kol vyjde na 1 169 900 Kč, elektromotor vpředu a modernější akumulátor dostanete za příplatek rovných 100 tis. Kč. Koncem tohoto roku má v nabídce přibýt i model s výkonem 125 kW (170 k), akumulátorem o využitelné kapacitě 52 kWh a s dosud neuvedeným dojezdem, ovšem cenou „již od“ 1 066 900 Kč.

To je řeč o základním provedení, jež však kromě výše uvedeného disponuje třeba i LED osvětlením, elektricky stavitelným sedadlem řidiče s pamětí a masáží, bezklíčkovým zamykáním i startováním, samočinnou dvouzónovou klimatizací, vyhříváním předních sedadel a volantu či zpětnou kamerou a akustickými senzory v obou náraznících. Ve všech případech lze totiž sáhnout po výbavě Premium (+ 90 000 Kč), přinášející kromě nutných dekorací například LED matricové hlavní světlomety, dvacetipalcové ráfky, bezdotykové elektrické ovládání výklopné zádi nebo audiosystém B&O s 10 reproduktory včetně subwooferu.

21. března 2023

Tajemství

Porotcům Car of the Year byl ve Slovinsku fyzicky předveden i druhý elektromobil, jehož výroba v Kolíně nad Rýnem má být zahájena s podzimem letošního roku. Embargo na něj však trvá až do 10. července, takže vám k němu zatím nesmíme nic konkrétního říct. Snad jen to, že pětidveřový crossover svým jménem a částečně i designem odkazuje na nejmenovaný dvoudveřový sportovní evropský Ford minulosti, excelující třeba v jednom nejmenovaném britském kriminálním seriálu…