Macho ford Made in USA je pravověrný offroad. Skvěle vypadá i jezdí

Opravdových off-roadů je na trhu již jako šafránu. Není tedy divu, že Ford začal oficiálně vozit svůj oprášený model Bronco i do Evropy, a to jen v pětidveřové verzi, a s jediným motorem. Po čtvrtstoletí obnovený model je postavený na stejném technickém základu, který má i sportovní pick-up Ford Ranger Raptor, retro vzhled mu ale dodává punc atraktivity.

Američtí designéři se netajili tím, že při znovuzrození bronca vycházeli z první generace modelu, která se vyráběla v letech 1966 až 1977. Stejné proporce, podobné linie, ale zjevně modernější, a především funkčnější provedení v duchu tradičního poslání: bez problémů projet všude. A popravdě řečeno, také možnost tak trochu zamachrovat.

Bronco je vysoké a do jeho kabiny se musíte vyšplhat, a dát si při tom pozor na to, abyste si o vysoko umístěné prahy neušpinili nohavice. Pokud již jste za volantem, tak se díváte na svět z výšky, i řidiči běžných SUV sedí níže. Pohled na plochou kapotu přináší až téměř falešný pocit bezpečí. Nízké čelní sklo tohoto rustikálního off-roadu obhospodařují malé stěrače.

Z krabicovité karoserie je dobrý výhled, boční okna sahají nízko, a sedí se hodně na dveřích (bronco je s 1,96 m vyšší než širší – 1,93 m), v terénu tak můžete snadno vyhlédnout ven na terén. K orientaci ale poslouží i 360° kamerový systém.

„Trail Sights“ na stranách kapoty pro zpřehlednění předních partií z místa řidiče při zdolávání obtížných průjezdů, ale také třeba pro přichycení převážených surfů, poslouží k přivázání delších předmětů.

Auto ze staré školy, ale s displeji

Kabina není nějak extra široká, ale místo vám ani nechybí. Vpředu jste trochu omezeni vysokým tunelem a impozantními madly. Bronco je sice auto ze staré školy, přístrojové vybavení je však zcela v duchu 21. století. Velký středový displej doplňuje digitální přístrojový štít.

Přední sedadla jsou pohodlná, byť by mohla mít delší sedáky, zadní lavice je již provizornější a posaz na ní není ničím extra. Bronco je zaměřené na robustnost. Ovladače v interiéru jsou velké a utěsněné, aby jim nevadila voda a nečistoty. Pohodlně byste je zvládli ovládat i v rukavicích. V podlaze nechybí dokonce ani odtok, na mytí tlakovou myčkou to ale tak úplně není.

Štítek na středovém tunelu slavnostně hlásí, že auto bylo zkonstruováno a vyrobeno v Dearbornu v Michiganu. „Kvalita“ výroby tomu plně odpovídá. V tomto směru je to opravdu pravá Amerika. Motorista rozmazlený moderní automobilovou produkcí bude z některých vůlí, pazvuků a humpoláckých řešení v rozpacích, hlavně při vzpomínce na cenovku. Jako celek působí bronco festovně, při bližším ohledání je to ovšem bizarní směska – festovní a nezničitelné prvky se střídají se subtilními vysloveně lacinými detaily,

Tvrdé odolné plasty neuráží, patří k žánru. Robustní a hranatý interiér je zaměřený především na praktické snadné použití. Na nějaké slícování jednotlivých dílů se nehraje. To přeci off-roaďáci neřeší! Ale dveře by vrzat tedy fakt nemusely.

Jedna karoserie, jeden motor

V parafrázi na slavný slogan Henryho Forda máte v Evropě model Bronco k dispozici s jakýmkoliv motorem, pokud je to 2,7litrový benzinový šestiválec V6 s dvojitým přeplňováním a výkonem 335 koní (246 kW), a to ve spojení s 10stupňovou samočinnou převodovkou. Její mohutná páka je opravdu chlapácká, tlačítka pro manuální volbu na jejím boku trochu připomínají některé starší bavoráky. U normálních silničních fordů je to absolutní ergonomický nesmysl, tady nám to tolik nevadilo.

Poměrně diskrétní motor, ve srovnání s drnčením amerických osmiválců, však po zapnutí režimu Sport dokáže také hezky zaburácet. Že auto váží 2 418 kg na jeho dynamice kupodivu není moc znát. Bronco je jako hříbě, elánu má na rozdávání. Na povel plynového pedálu vystřelí, na stovce je za solidních 7,2 s. Dovádění ale končí ve 160 km/h.

Vyšší hmotnost se stejně jako velký čelní odpor karoserie a terénní vzorek pneumatik odráží na spotřebě. Běžně lze jezdit za 13,5 l/100 km, v terénu ale počítejte s o něco větší žíznivostí. Nádrž má objem plných 79 litrů, takže akční rádius je dostatečný.

Badlands je v Evropě nejvyšší stupeň výbavy. V této verzi je tento ford vybaven dvěma diferenciály s omezenou svorností a oproti základní verzi Outer Banks výraznými terénními pneumatikami v rozměru 285/70 R17. Toto provedení jednoznačně cílí na Jeep Wrangler Rubicon, o čemž svědčí i krátký převod pro použití v terénu. Minimální hloubka brodění je solidních 800 mm.

Badlands má také speciální tlumiče Bilstein a systém, který umožňuje hydraulicky odpojit tyč stabilizátoru mezi předními koly, a dát tak předním kolům větší zdvih, a tedy umožnit větší křížení náprav. Pozoruhodné je, jak to jde rychle.

Verze Badlands zvládne mnohem více

Polopermanentní pohon všech čtyř kol e-4WD s elektronickým řízením a možností manuálního zamykání u verze Badlands oproti jednoduššímu provedení Outer Banks také připomíná uspořádání hnacího ústrojí wrangleru. Oproti němu ale vše ovládáte místo páky stisknutím tlačítek. Středový diferenciál a tlačítko voliče GOAT (Goes Over Any Terrain) s pěti terénními režimy (sníh, bláto, písek, Baja, skály) se ovládají na středové konzole. Na vrchní straně palubní desky jsou pogumovaná tlačítka pro uvolnění stabilizátoru a oba diferenciály. V režimu 4A můžete mít i na asfaltu zapojený pohon všech kol s vícelamelovou spojkou.

Ochrana motoru a převodovky je u verze Badlands z ocelového plechu, zatímco nižší silničnější verze Outer Banks ji má plastovou.

Krabicový tvar karoserie a velká vnější zpětná zrcátka se při rychlejší jízdě projevují aerodynamickým hlukem a cestovní komfort se podobá užitkovým pick-upům s podvozkovým rámem. Ač bronco může s výraznými terénními pneumatikami BF Goodrich All-Terrain T/A K02 vypadat možná poněkud neohrabaně, na silnici se chová do značné míry jako běžné auto. Počítat je třeba jen s poněkud delší odezvou brzd.

Bronco sice znamená nezkrocený divoký kůň, ale na asfaltu působí civilizovaným dojmem. Řízení má přesnější než mnohá SUV. A určitě je mnohem lepší než u Jeepu Wrangler, který musíte mnohem více korigovat. Velkou zásluhu na tom má jeho nezávislé zavěšení předních kol. Na dálnici je překvapivě klidný a stabilní, žádné pohupování a kymácení do stran. Pravda, kvůli hluku od pneumatik a aerodynamiky to není úplně zážitek, který si chcete dopřávat pravidelně a dlouhodobě, ale rozhodně to není žádná tragédie.

Univerzál každým coulem

Do Evropy se vozí jen delší pětidveřová verze s odnímatelnými střešními panely, auto tak lze proměnit v kabriolet s mohutným zadním ochranným rámem. Kromě toho lze, stejně jako u Jeepu Wrangler, odmontovat dveře a uložit je do speciálních krytů. Proto v nich nenajdete ovládání oken, které je na středovém tunelu. Na rozdíl od wrangleru ale broncu stále zůstávají vnější zpětná zrcátka, která jsou uchycena na karoserii samostatně.

Objednat si lze i provizorní trubkové dveře. Je otázkou, komu toto řešení dává smysl, neboť poté se dovnitř práší a klimatizace ztrácí význam. Ale je to každopádně frajeřina.

Zatímco Land Rover Defender a Mercedes-Benz třídy G se staly spíše již jakýmisi elitářskými auty, Ford Bronco je společně s Jeepem Wrangler čistokrevným off-roadem. Terénních aut, která se mohou pochlubit takovou technickou výbavou, je jen málo. Řadu vylepšení, jak je u off-roadů obvyklé, si lze samozřejmě možné pořídit i u bronca.

Vzhledem k tomu, co v terénu Ford Bronco dokáže, je jeho cena adekvátní. Badlands vyjde na 1 864 900 Kč, tedy o 105 900 Kč dráž než základní verze Outer Banks. Za lepší terénní schopnosti je to ale jen poměrně malý příplatek. Výkonově a schopnostmi odpovídající Jeep Wrangler Rubicon, který je k dispozici jen jako plug-in hybrid 2.0 Turbo 4xe s výkonem 380 koní, zaplatíte o něco více než 2 miliony. Jeep je legenda, ale také více „traktor“. Do terénu je to ještě lepší volba, ale na silnici za broncem zaostává. Ten je z pohledu každodenního používání univerzálnějším autem.

Tak si vyberte.