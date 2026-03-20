Na veletrh nomádů na kolech dorazí obytný obr i bouda pro dobrodruhy

Tomáš Málek
Expediční speciál pro dva dobrodruhy, opulentní obytný náklaďák či dodávka, kam se vejde čtyřčlenná rodina. Veletrh For Caravan, který startuje v pátek 20. března na letňanském výstavišti, nabídne různé podoby nezávislého cestování. Vybrali jsme obytňáky, které by rozhodně byla škoda minout.
Část 1/5

Mercedes Sprinter 4x4 L2H2 pro dva dobrodruhy

Severní Afrika byla letos v zimě a na brzkém jaře hitem mezi českými cestovateli na čtyřech kolech. Na přelomu roku vyrazili směr Maroko i majitelé obytné dodávky postavené na základě nejnovější generace Mercedes-Benz Sprinter. „Bylo to hodně intenzivní. Strávili jsme 16 dní v Maroku, zbytek na cestě tam a zpět. Najeto přes 10 000 km. Jednou se možná vrátíme, už v důchodovém věku a třeba na 16 týdnů,“ napsali na sociální sítě.

Cabmaniac, obytná nástavba Basecab vznikla v Česku, na snímku při testování v Maroku 2026
Cabmaniac, obytná nástavba Basecab na Fordu Ranger PHEV v Maroku 2026
V interiéru obytné nástavby se pohodlně vyspí dva dospělí lidé.
Venkovní kanystry uchycené na boku obytné nástavby Basecab rozšiřují zásoby vody, případně paliva, které mají cestovatele k dispozici.
Uchycení žebříku, po kterém se dá vyšplhat do střešního stanu na obytné nástavbě Basecab
42 fotografií

Přesně pro takový způsob cestování si nechali postavit svou obytnou vestavbu. Ve skutečnosti jde o domov na kolech pro dva cestovatele. Do auta dlouhého necelých šest metrů se jičínským VejnyWood podařilo vměstnat prostornou koupelnu a podélné spaní. Nechybí ani v poslední době populární spalovací toaleta.

O topení a teplou vodu se stará Truma Combi D4, která jako palivo používá naftu. Elektřinu dodává LiFePO4 baterie s kapacitou 400 Ah a nechybí ani solární systém Victron Energy Smart.

Vozidlo jezdí na pneumatikách BF Goodrich AT a je vyzbrojeno plnou sadou offroad doplňků, tedy zvýšeným sáním, střešní zahrádkou, navijákem či vzduchovým odpružením.

Expediční sprinter pro dva dobrodruhy je k vidění ve stánku firmy VejnyWood v hale 7.

For Caravan 2026

Pražský veletrh obytných aut, přívěsů a příslušenství začíná na letňanském výstavišti v pátek 20. 3. a končí v neděli 22. 3. Brány výstaviště se otevírají už v 10:00. Pořadatelé připravili doprovodný program odehrávající se hned na dvou pódiích a také promítání cestovatelských filmů v kinosále.



