Pražské nomádské premiéry: Škoda Obytnaq a Unimog se záchodem na naftový pohon

Mercedes-Benz Unimog pro vášnivého rybáře

Malý nákladní mercedes s nevšedními schopnostmi v terénu se objevil brzy po druhé světové válce (více čtěte ZDE). Ze stroje, který měl pomáhat farmářům v těžkých časech, se díky jeho fenomenálním schopnostem v těžkém terénu stal postupem času oblíbený náklaďák vojáků a také dobrodruhů.

V letňanské hale číslo 7 se představí expediční verze modelu Unimog, kterou postavila jičínská firma VejnyWood. Základem je zcela nové šasi, na kterém vyrostl malý kompaktní expediční náklaďák. Jeho délka sice nepřesahuje sedm metrů, ale má poskytnout pohodlné zázemí čtyřčlenné rodině.

„Majitel nyní cestuje offroadem. Rád jezdí do divočiny a mimo civilizaci, například na sever Evropy rybařit. S přírůstkem do rodiny se rozhodl pro větší auto umožňující pohodlnější cestování, ale zároveň zachovávající možnost projet ledajakým terénem,“ popisuje filozofii projektu Lenka Vejnarová ze společnosti Vejnywood. „Pokud víme, tak je to první expediční obytný Unimog postavený kompletně v České republice,“ dodává.

V interiéru malého náklaďáku se hrálo o každý centimetr. Průchod do kabiny se kvůli úspoře místa nachází ve sprchovém koutě. Z technologického hlediska je zajímavé, že nafta pohání nejen motor, ale také topení a ohřev vody, vaří se na ní, a dokonce se stará o energii při provozu spalovací toalety.

„Protože jsme se chtěli vyhnout rozvodům plynu v interiéru, byla v původním projektu zahrnuta separační toaleta. Ale díky tomu, že od letošního roku konečně byla uvedena na trh dieselová varianta spalovací toalety, tak jsme ještě v průběhu stavby projekt upravili a nakonec je zde spalovací Cinderella poháněná naftou. Tuto novinku jsme měli možnost testovat již v loňském roce, když jsme získali ostrý prototyp od výrobce,“ popisuje Lenka Vejnarová.

Expediční Mercedes-Benz Unimog v číslech délka × šířka × výška (mm): 6950 × 2300 × 3600

šasi: Mercedes-Benz Unimog U4023

motor: vznětový 4válcový motor OM934 o objemu 5,1 l s výkonem 170 kW (231 k), točivý moment 900 Nm

pohon: 4×4

brodivost: 120 cm

nájezdový úhel: přední 44 stupňů, zadní 51 stupňů

mezní úhel příčného naklonění: 38 stupňů

stoupavost: 45 stupňů

přechodový úhel: 34 stupňů

počet míst na jízdu: 4 (2× kabina, 2× nástavba)

doložnost: cca 1000 kg

nádrž na čistou vodu: cca 500 l

nádrž na odpadní vodu: cca 250 l

solární panel: cca 1,5 kWp

baterie: 400Ah/24V (9,6 kWh)

filtry na pitnou vodu: WM Aquatec (uhlíkový filtr, UV-C LED dezinfekční jednotka)

speciální expediční vybavení: portálové nápravy s centrálním dohušťováním, střešní nosič na kabině s integrovaným jeřábem pro naložení rezervního kola, nosič vybaven 6 ks LED světel Strands o výkonu celkem 420 W (což je cca 57 600 lm)

Škoda Obytnaq

Když loni na podzim mladoboleslavská automobilka připomínala třicet let od zahájení výroby Škody Felicia, mnoho nomádů nostalgicky zavzpomínalo na svoje začátky. První porevoluční škodovka totiž ve verzi kombi představovala ideální startovací auto pro cestovatele. Mnozí z nich tak svou první noc v autě strávili právě na palubě felicie.

Jak přeměnit jednoduše škodovku na pohodlné spací auto, ukazuje nová česká značka Obytnaq z Plzně, která šije své výrobky v Česku. Stojí za ní designer a grafik Jaromír Uxa. Obytnaq nabízí matrace připravené na míru do větších škodovek. Od nejprodávanější Octavie Combi, přes prémiové modely Superb a Kodiaq až po elektrický Eniaq. „Vždycky se snažíme, abychom využili a vyplnili veškerý prostor, který auto nabízí. Mimo jiné tak zabráníme věcem, třeba mobilním telefonům, aby zapadly do nějaké škvíry, odkud se pak těžko dostávají,“ vysvětluje Uxa, který sám svoje výrobky testuje.

„Chtěl jsem se pořádně vyspat na cestách. Jako nejflexibilnější i cenově nejdostupnější mi přišlo cestovat a přespávat v osobním autě. Vyzkoušel jsem všechno možné včetně karimatek, ale nebylo to ono,“ vypráví Jaromír Uxa. Před dovolenou, na kterou se chystal s přítelkyní, proto vzal starou matraci z postele a nožem ji ořezal tak, aby po sklopení zadních sedadel vzniklo velké lůžko.

„Fungovalo to skvěle, pak jsme se vrátili domů a já vyndal z auta obrovskou neskladnou věc, na kterou by se v garáži do příští cesty jen prášilo. Uvědomil jsem si, že na to musím jít jinak. Že spaní v osobním autě, aby bylo uživatelsky co nejpříjemnější, musí být složené z více dílů,“ popisuje Uxa. Nakonec se dopracoval až několika variantám. Jednou z nich je „jednolůžko“ pro osamělé cestovatele nebo vášnivé cyklisty, kteří chtějí do vozu uložit na bezpečné místo i své kolo.

Součástí Obytnaqu jsou i další doplňky. Termoclony na okna, které posádce zajistí soukromí a přitom brání přehřívání interiéru. Závěsné uzavíratelné botníky, které magnety drží na karoserii vozu či síťky na drobnosti – mobilní telefony či klíče – které se snadno napnou pod stropem auta.

Eura Mobil Xtura XT 686 EF

Že obliba opravdu nezávislého cestování mimo civilizaci roste, je nepřehlédnutelný fakt. A svou příležitost zavětřili i velcí hráči. Nejprve Hymer s dizajnovkou Venture S, teď přijíždí do Prahy na veletrh FOR CARAVAN Eura Mobil Xtura ze Sprendlingenu poblíž Mohuče.

Eura Mobil Xtura XT 686 EF v číslech délka × šířka × výška (mm): 6880 × 2200 × 3050

šasi: Mercedes-Benz Sprinter

motor: 2.0 CDI, 140 kW (190 koní)

převodovka: automatická

pohon: 4WD (4×4)

počet míst: 3

nádrž na čistou vodu: 145 l

nádrž na odpadní vodu: 105 l

doložnost sériového modelu: 750 kg

Základem tohoto expedičního obytňáku je podvozek Mercedes-Benz Sprinter s pohonem všech 4 kol. Řešení interiéru nástavby je tradiční, žádné designové extravagance se zde nekonají. Za otočnými sedačkami je v poslední době čím dál populárnější sezení „tváří v tvář“. Následuje blok s kuchyňou. Vaří se na dvojici plynových hořáků a na indukční plotýnce. Koupelna je spojená s toaletou. V zadní části se nachází dvě podélně situovaná lůžka. Pod nimi se rozprostírá velká garáž. Vozidlo získalo ocenění European Innovation Award za rok 2024.

Eura Mobil tvrdí, že auto je schopné fungovat mimo civilizaci až 30 dní. V pražských Letňanech bude k vidění na stánku společnosti KaravanTravel.cz v hale 2. „Budeme vystavovat výstavní od výrobce, které po veletrhu opustí Českou republiku. Máme skladem pouze jeden vůz pro celé Česko, takže si jej hýčkáme pro jeho nového majitele,“ uvedla Zuzana Doležalová ze společnosti KaravanTravel.cz.

Krs Van Class

S netradičním půdorysem obytné dodávky dorazila na veletrh česká značka Krs. Firma sídlící v Malém Mahdalově v západních Čechách poprvé v Praze vystavuje model Van Class. Jak název naznačuje základem je dodávka Mercedes-Benz Sprinter.

Krs Van Class v číslech délka × šířka × výška (mm): 6967 × 1993 × 2840 (liší se dle výbavy vozu)

celková hmotnost: 3500 kg/ 4100 kg

Počet míst k sezení: 2/3

doložnost (verze 3,5 tuny): od 540 kg v základní výbavě, 2 místa k sezení (liší se podle výbavy vozidla a vestavby)

doložnost (verze 4,1 tuny): od 1080 kg v základní výbavě, 2 místa k sezení (liší se podle výbavy)

nádrž na pitnou vodu: 100 l

odpadní nádrž: 85 l

motorizace: 2.0, varianty 150 k, 170 k, 190 k

převodovka: manuální 6stupňová, nebo automatická 9G-Tronic

pohon: zadní, 4×4

Vozidlo má na délku sedm metrů. Dominantou interiéru je opravdu velkorysý gauč. Do zadní části vozidla designéři dokázali umístit samostatné lůžko, vedle kterého se nachází koupelna s WC.

„Inspirací nám byly zejména zkušenosti z vlastního užívání podobných aut, a to zejména těch značkou Krs vyrobených. Považujeme celé roky za extrémně důležitý prvek naší obchodní strategie osobní testování a přenos vlastních zkušeností do finálních výrobků,“ vysvětluje jednatel firmy Tomáš Krs.

„V zásadě celý projekt vznikl díky dlouhodobým zkušenostem a používání obytné dodávky dvěma pasažéry. Svou roli v tom sehrála i potřeba otevřeného a stísněného prostoru a možnost multifunkčního využití vozu nejen k rekreaci, výletům, ale i k práci a případným jednáním na cestách,“ dodal Krs.

V modelu Van Class druhé lůžko cestovatelé získají rozložením gauče. Ten se nachází přímo proti velkým posuvným dveřím dodávky. Za pěkného počasí s otevřenými dveřmi nabídne nevšední propojení obytného interiéru s okolím. Veškeré technologie jsou ukryté právě pod gaučem, takže pod lůžkem vznikl dostatečně velký nákladní prostor.

„Obytná vestavba vypadá velmi moderně. Moc se mi líbilo použití odlehčeného materiálu a úplně nejvíce právě ono netradiční uspořádání interiéru,“ říká Jan Pacovský, který provozuje specializovaný web Vanisti.cz a Van Class viděl na stuttgartském veletrhu.