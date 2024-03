Fisker je v potížích. Pomůže injekce Nissanu na svět ferrari pick-upů?

Vyvíjet a vyrábět elektromobily je finančně náročná záležitost, a to zvláště pokud chcete během krátké doby nabídnout hned několik modelů, tak jako kalifornská značka Fisker. Automobilka založená známým dánským designérem Henrikem Fiskerem loni po několika odkladech konečně spustila v rakouském závodě společnosti Magna-Steyr ve Štýrském Hradci výrobu svého elektrického SUV Ocean.

Toho zatím vzniklo jen o něco více než 10 000 exemplářů a internetem kolují hrůzné zkazky od nespokojených zákazníků, jejichž auta náhle ztrácí výkon, špatně brzdí, mají problémy se senzory sedadel, které nedetekují přítomnost řidiče, a objevily se dokonce i případy, kdy z auta za jízdy odlétla kapota.

Jak chce Fisker rychle expandovat do dalších segmentů, tak jsou auta evidentně šitá horkou jehlou. Plány kalifornské firmy nejsou zrovna malé. Kromě dostupného kompaktního crossoveru Pear a pětimístného kupé-kabrioletu Rōnin zahrnují i středně velký pick-up Alaska, plánovaný na rok 2025.

Fiskeru ale na další expanzi chybí finanční prostředky. Kosa padla na kámen, když se ukázalo, že její současné zdroje jí nevystačí na její fungování na příštích dvanáct měsíců. Došlo to dokonce až tak daleko, že cena akcií společnosti Fisker klesla na pouhých 0,46 centu a zkraje března dokonce hrozilo, že budou vyřazeny z obchodování na burze v New Yorku. Společnost Fisker Inc. musela propustit 15 % zaměstnanců a během čtvrtého čtvrtletí loňského roku vykázala ztrátu 463 milionů dolarů (10,8 miliardy Kč).

Elektromobilní stoupa

Fisker ale není sám. Řada dalších významných start-upů založených pro výrobu elektromobilů, se v poslední době dostala do potíží. Poptávka po elektrických autech navíc zpomaluje. Obrovské ztráty generuje čínské Nio, ale i švédský Polestar, od kterého dalo ruce pryč sesterské Volvo. Čínská inovativní značka HiPhi dokonce nedávno na šest měsíců pozastavila výrobu. Americký Lucid pro změnu musel snížit svou prognózu produkce pro letošní rok o 90 procent.

A v problémech se dlouhodobě potácí Faraday Future a Rivian, o kterém se začalo mluvit jako o dobré akvizici pro Apple, jenž ukončil svůj projekt autonomního auta Titan a hodil tak do koše deset miliard dolarů. Britská firma Dyson naštěstí „zařízla“ své elektroauto hned v zárodku, poté co se ukázalo, že je to jen bezedná jáma na peníze.

Klíčem k dalšímu fungování automobilky Fisker je přísun financí prodejem vlastnického podílu nebo spolupráce při výrobě. Henrik Fisker nedávno prohlásil, že zúžil seznam potenciálních partnerů na jednoho a že nebude investovat do dalších projektů, dokud si nezajistí partnerství.

Tím parťákem je podle všeho japonský Nissan, který byl před více než deseti lety lídrem v oblasti elektromobilů a jeho Leaf určoval směr. V současné době, ale přes novinku v podobě model Ariya má tato japonská automobilka potíže držet krok s konkurencí.

Win-win situace

Může za to vžitý konzervatismus Japonců, kteří se drží spalovacích motorů. Pro někoho možná může vypadat překvapivě skutečnost, že jedna z nejprůmyslovějších a technologicky nejvyspělejších zemí, jako je Japonsko, má jen mizivý podíl elektrických vozidel. Loni tam elektromobilům patřilo jen 1,7 % z nově prodaných aut, zatímco dokonce i v Indii to bylo více - 2,1 %.

Nissan potřebuje změnit strategii pro klíčový severoamerický trh a zahrnout do své modelové řady více elektrických aut. Poté, co se Japonci stále více stahují z aliance s Renaultem, by jim partnerství se značkou Fisker mohlo pomoci.

Zpráva agentury Reuters s odkazem na nejmenované zdroje obeznámené se situací říká, že by k dohodě mezi Fiskerem a Nissanem mohlo dojít již velmi brzy. Očekává se, že by Japonci mohli investovat více než 400 milionů dolarů (přes 9,3 miliardy korun) do platformy Fiskeru pro pick-up Alaska, který by japonská značka využila pro elektrickou alternativu ke svému modelu Navara pro Severní Ameriku, kde je segment elektrických pick-upů velmi perspektivní, a panuje tam už velká konkurence.

Elektrický čtyřdveřový pick-up Fisker Alaska by měl konkurovat Fordu F-150 Lightning, Chevroletu Silverado EV, Tesle Cybertruck, Rivianu R1T a dalším. Model sdílí architekturu FT31 s SUV Ocean a Henry Fisker o něm mluví jako o nejlehčím elektrickém pick-upu či o ferrari pickupů.

S držákem na kovbojský klobouk

Zajímavým řešením pětimístného modelu Alaska je tzv. Houdiniho přepážka mezi relativně krátkou ložnou plochou a kabinou, kterou lze sklopit a zvětšit tak prostor z 1,37 metru až na 2,8 m. Mezi další funkce patří tzv. „držák velkého doušku“, obří nádoby s nápojem, a nechybí ani držák na kovbojský klobouk na stropě nad zadními sedačkami.

Fisker chce nabízet svůj pick-up se dvěma kapacitami baterií (75,0 a 113,0 kW) a dojezdem 370 až 550 kilometrů. Specifikace elektromotorů zatím nebyly zveřejněny, zrychlení z 0 na 96 km/h by mělo být podle provedení od 3,9 do 7,2 sekundy. Prodejní cena je avizována na 45 400 dolarů, tedy přibližně milion korun. Zda se opravdu dostane do výroby, ale dnes ještě není jisté. Peníze od Nissanu by tomu ale mohly hodně napomoci.

Nissan by tento model mohl vyrábět v některém ze svých výrobních závodů v Tennessee nebo Mississippi. Média spekulují i o možnosti, že jeho produkcí byl pověřen partner Fiskeru, rakouská společnost Magna Steyr. V tom případě by se ale Nissan musel vypořádat s dovozním clem do USA a oželet tamní daňové pobídky.