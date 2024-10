Když zkrachuje automobilka. Po Fiskeru zůstaly dluhy, ale i hromada odpadu

Tento jedenašedesátiletý designér vystudoval Art Center College of Design ve švýcarském Vevey a v roce 1989 začal pracovat v centru pokročilého designu mnichovské automobilky. V BMW nakonec Fisker strávil 12 let a udělal si jméno koncepčním vozem Z07, ze kterého se v roce 1999 stal „bondovský“ roadster Z8. V roce 2001 Fisker odešel do Ford Motor Company, kde se stal designovým ředitelem v automobilce Aston Martin. Jeho první prací bylo dokončit model DB9, který rozpracoval předchůdce Ian Callum. Při práci na DB9, stejně jako na Z8, Fisker čerpal z legendárního dědictví značky. Navrhl i model V8 Vantage. Než založil stejnojmennou vlastní značku, která se proslavila plug-in hybridním sedanem Karma, pracoval tento dánský designér, také pro Teslu. V roce 2016 založil vlastní společnost Fisker Automotive, která ale zbankrotovala a nakonec ji koupili Číňané. Následně tento Dán založil firmu Fisker Inc.