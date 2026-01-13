Firemní program Škoda: Chytré řešení aut pro podnikatele

Škoda Auto má řešení pro usnadnění podnikání. Její Firemní program je efektivním nástrojem pro správu vaší firemní flotily. Program přináší řadu výhod, od zvýhodněných cen vozů až po benefity pro zaměstnance. Škoda takto necílí jen na velké firmy, ale i na malé podniky a drobné podnikatele.
foto: Škoda Auto

Fleetový program Škoda Auto přináší profesionální péči, osobní přístup i výhody široké servisní sítě značky, a usnadňuje tak vaše podnikání. A to i v případě, že patříte mezi odběratele s menší flotilou vozů. I takovým nabídne Firemní program Škoda Auto veškeré výhody a zajistí jednoduchou správu vozového parku.

Veškeré náležitosti ohledně firemní nabídky přitom vyřešíte efektivně jen s minimem investovaného času. Program nabízí stabilní podmínky, cenové zvýhodnění vozů, výhody pro zaměstnance vaší firmy i individuální nabídku financování. Spolehnout se přitom můžete na rozsáhlou prodejní a servisní síť Škoda a také na tradičně velmi dobrou zůstatkovou hodnotu vozů, což je výhoda z hlediska financování i následného prodeje auta.

Už od dvou aut

Při výběru vozů máte zcela volnou ruku, díky čemuž můžete firemní flotilu flexibilně přizpůsobit aktuálním potřebám. Podmínkou je kromě pořízení auta na firmu (IČO) odběr minimálně dvou vozů v průběhu dvanácti měsíců. Další informace o programu získáte na stránkách pro fleetové zákazníky Škoda Auto.

Když se rozhodnete výhod programu využít, stačí kontaktovat libovolného certifikovaného prodejce Škoda Auto. Ten vás v krátkém čase provede vstupem do programu a pomůže s výběrem vozů. U nich můžete vybírat ze dvou základních způsobů financování, které přitom můžete přizpůsobit aktuálním potřebám.

Financování na míru

Firemní program nabízí dva způsoby financování: úvěr a operativní leasing. U úvěru můžete detailně volit jeho parametry, automobilka nabízí i variantu s poslední navýšenou splátkou. Ta může tvořit až 60 % ceny vozu. Při splatnosti úvěru můžete s touto splátkou naložit třemi způsoby: jednorázově ji splatit z vlastních prostředků, vůz prodat a výtěžek použít na splacení splátky, nebo ji rozložit do delšího období a pokračovat ve splácení. Operativní leasing pak přináší výhodu pevných měsíčních nákladů na provoz vozu, v ceně je započteno pojištění i další služby. Chrání vás také před rizikem poklesu zůstatkové hodnoty vozů a zbavuje administrativy při prodeji auta.

Při volbě vozu můžete vybírat z celé nabídky Škoda Auto: od modelu Fabia a kompaktních vozů Scala či Kamiq přes bestsellery Octavia a Karoq až po vlajkové lodě vozy Superb nebo Kodiaq. Nabídka samozřejmě platí i pro elektromobily Elroq a Enyaq a pro firemní flotily mohou být zajímavé i plug-in hybridní verze oblíbených modelů. Program přináší také řešení nabíjení vozů, a to jak na cestách pomocí služby Powerpass, tak ve firmách z vlastních AC dobíjecích stanic.

Firemní program také umožňuje vašim zaměstnancům pořídit si vůz za atraktivních podmínek, a to až jednou ročně. Vše opět funguje velmi jednoduše, zaměstnanci stačí potvrzení o zaměstnání ve vaší firmě. Vybraný dealer pak připraví zaměstnanci exkluzivní nabídku včetně atraktivních možností financování (například s úvěrem se sníženou úrokovou sazbou od 3,9 % p.a.

Program, který myslí na různé potřeby

Firemní program Škoda je otevřený širokému spektru zákazníků – od autoškol a franšízantů přes neziskové organizace, charity a nadace až po státní správu a samosprávu. Všichni účastníci programu získávají férové podmínky, servisní jistotu a možnost přizpůsobit mobilitu svým potřebám i rozpočtu.

