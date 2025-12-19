Elroq bojuje o titul Evropského auta roku. Oblékl na to bojové barvy

Škoda je po letech ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. V tomto týdnu proběhlo setkání poroty, v níž je i český zástupce Jiří Duchoň. Dopodrobna prozkoumali finalisty a nyní se rozhodují, kterému autu prestižní titul Car of the year 2026 udělí. Čtěte zápisky Jiřího Duchoně přímo z místa.

Členové poroty volící evropský Vůz roku (COTY) 16. a 17. prosince na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí zkoušeli sedm uchazečů o titul COTY 2026. Vítěz bude slavnostně vyhlášen 9. ledna na autosalonu v Bruselu.

Logo ankety COTY 2026
Členové poroty volící evropský Vůz roku (COTY) na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí zkoušeli sedm uchazečů o titul COTY 2026.
Členové poroty volící evropský Vůz roku (COTY) na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí zkoušeli sedm uchazečů o titul COTY 2026.
Členové poroty volící evropský Vůz roku (COTY) na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí zkoušeli sedm uchazečů o titul COTY 2026.
Členové poroty volící evropský Vůz roku (COTY) na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí zkoušeli sedm uchazečů o titul COTY 2026.
66 fotografií

Od úterního rána se na testovací trať, ležící necelou hodinu jízdy od Barcelony, sjížděli porotci COTY (The Car of the Year). V zázemí na ně v půlkruhu, seřazené podle abecedy po směru hodinových ručiček, čekaly vozy Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 a Škoda Elroq. Okruh Parcmotor Castellolí je zajímavou tratí s řadou zrádných zatáček, topografických změn i pěkných rovinek. Členové poroty COTY z 23 zemí Evropy mohli připravené automobily až do setmění zkoušet nejen v ostrém tempu na znamenitém povrchu okruhu, ale také na okolních silnicích.

Který model by se měl stát evropským autem roku 2026?

celkem hlasů: 1362

Výrobci připravili celkem 34 vozů, každý se pochlubil průřezem všech dostupných verzí. Škoda přivezla elroqy od „šedesátky“ baterky po špičkové RS, o něž byl pochopitelně velký zájem. Jeden z elroqů škodováci oblékli do barev slavného rallyového speciálu Škoda 140 RS.

Renault 4 jsme zkoušeli v několika grafických verzích (všechny s větším akumulátorem) a předvedl se též Mercedes. Proti očekáváním však bohužel přivezl pouze různé elektrické modely a šéfkonstruktér malých vozů Axel Heix tvrdil, že hybridy ještě nemají v „topu“ (prodávat se začnou až v létě).

To Kia přivezla nejen běžné EV4 s oběma karoseriemi, ale též prototyp sportovní EV4 GT. S ním jsme jezdili již v září v Tannisu, ovšem ani tentokrát nám Pablo Martinez Masip, viceprezident Kia Europe, nedokázal říct, kdy skončí embargo, takže mlčíme. Vůbec poprvé jsme řídili Grande Pandu v základním provedení bez elektrifikace a s manuální převodovkou, a je třeba říci, že nás na okruhu příjemně překvapila dynamikou, stabilitou a ochotou k zatáčení. Dacia Bigster i Citroën C5 Aircross se samozřejmě uplatnily především na venkovských silničkách mimo okruh, ale zvláště druhý zmiňovaný v plug-in hybridním provedení ukázal, že se neztratí ani při plném vytížení a v rychlé jízdě na závodní trati.

Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů

Středa již patřila především schůzování, tedy dvacetiminutovým prezentacím každé z automobilek a povinné výroční valné hromadě organizace COTY. Na ní jsme jednali o novinkách pro následující ročník, mezi něž patří i rozšíření o nové země. Předloni přibylo Rumunsko a příští rok naše řady rozšíří členové z Chorvatska a po mém desetiletí trvajícím nátlaku konečně i ze Slovenska! To bude zastupovat známý publicista Rastislav Chvála.

Ve druhém kole musejí porotci rozdělit své body a odevzdat svá slovní hodnocení ke každému z finalistů do 28. prosince a vyhlášení držitele titulu Vůz roku 2026 (COTY) proběhne v lednu v Bruselu.

Autor je šéfredaktorem magazínu Automobil, zástupcem ČR v porotě Car of the Year a spolupracovníkem iDNES.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

Aukce fotografií Petra Pavla vynesla téměř 670 tisíc korun

Prezident Petr Pavel podepisuje své fotografie, které jsou v dobročinné aukci.

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové draží limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český prezident. Aukce skončila...

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

Hasičské speciály jako vánoční stromečky. Na promenádě cisteren byla drtikolka

Vánoční jízda hasičských cisteren 2025

Dobrovolní hasiči z Cholupic, Písnice, Kunratic, Libuše a Uhříněvsi vypravili o uplynulém víkendu vánoční jízdu hasičských cisteren. V koloně nechyběla majestátní Tatra 813 zvaná drtikolka, která...

Rozhodovat má trh, ne politici. Na vrchol Evropu vrátí jen nový druh motoru, líčí expert

Premium
„Myslím, že elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti...

Evropské automobilky stále s těžkou hlavou řeší přechod na elektromobilitu. Stále častěji zní výzvy, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035....

Éra jízd zadarmo v Británii končí. Nové zdanění elektromobilů mění pravidla

Každý ujetý kilometr byl, nadneseně řečeno, téměř zadarmo. Teď ale začne...

Příjmy z palivové daně ve Velké Británii nevyschly, ale citelně se prý tenčí. Proto také tamní ministerstvo financí představilo plán na zdanění elektromobilů. Daň eVED, chystaná k roku 2028, má...

19. prosince 2025

Škoda 110 R byla autem ze vzdoru. Porsche z Východu si v Kvasinách vydupali

Celkově bylo vyrobeno 57 090 kusů „erka“, nejvíc jich vzniklo v roce 1974 – 7...

Před 55 lety začala a před 45 lety skončila výroba nezapomenutelné Škody 110 R, která vyjížděla z pobočného závodu v Kvasinách. Porsche z Východu, jak se kupé přezdívalo, bylo kompromisním modelem,...

19. prosince 2025

Elroq bojuje o titul Evropského auta roku. Oblékl na to bojové barvy

Výběr evropského Vozu roku (Car of the Year, COTY) začal na tradičním místě,...

Škoda je po letech ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. V tomto týdnu proběhlo setkání poroty, v níž je i český zástupce Jiří Duchoň. Dopodrobna prozkoumali finalisty a nyní se rozhodují,...

19. prosince 2025

Aukce fotografií Petra Pavla vynesla téměř 670 tisíc korun

Prezident Petr Pavel podepisuje své fotografie, které jsou v dobročinné aukci.

Prezident Petr Pavel ukazuje veřejnosti svou méně formální tvář. Nadace Evy Pavlové draží limitovanou edici velkoformátových reprodukcí fotografií, jejichž autorem je český prezident. Aukce skončila...

15. prosince 2025  10:09,  aktualizováno  18. 12. 13:16

Města, kde se nebourá. Kampaň ukazuje, že to jde i bez vážných nehod

Premium
Z deseti posledních let se osm obešlo v německém Detmoldu bez závažné dopravní...

Vize nulového počtu obětí na silnicích zní pro mnohé jako hezké, ale nedosažitelné přání. Jenže zkušenosti stovek měst po celém světě ukazují, že Vision Zero není úplná utopie. Letošní ceny DEKRA...

18. prosince 2025

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

18. prosince 2025

Trump chce udělat Ameriku opět malou. Zhlédl se v japonských kei cars

Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump sní o japonských...

Udělejme ameriky zase malé! Americký prezident Donald Trump chce, aby automobilky v USA přišly s malými vozidly podobnými kei-carům. Je to nápad, který navazuje na návrhy uvolnění standardů spotřeby...

18. prosince 2025

VW poprvé v historii zavírá továrnu v Německu. Výkladní skříň na elektro

Skleněná manufaktura VW v Drážďanech

Uzavření Gläserne Manufaktur, ikonické skleněné manufaktury nejprve na luxusní limuzíny a následně na elektromobily, skrývá hned několikerou symboliku, ani jedna není pozitivní. Fabrika s javorovými...

17. prosince 2025

Z roztomilouše od Kolína je okreskový raubíř. Toyota Aygo X hybridizuje

Toyota Aygo X

Aygo X je teď nejmenším hybridem Toyoty. Minicrossover vyráběný v Kolíně výrazně přepracovali, aby do něj vecpali pohon z většího Yarisu. Novinkou je provedení GR Sport, které výkon...

17. prosince 2025

Snil o tom, že bude navrhovat auta, dnes obléká škodovky. První byla Fabia

Premium
Petr Matušinec, designér exteriéru Škoda Auto při rozhovoru pro iDNES.cz

Pro Petra Matušince je tento rozhovor jedním z prvních v kariéře. O tom, že by jednou navrhoval auta, snil prý „ve skrytu duše“, ale zároveň byl přesvědčen, že se mu to nemůže nikdy splnit. K designu...

17. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vánoční parkovací peklo začalo. Víme, kdy nejezdit na nákupy

Kuriózní nehoda se stala před parkoviště restaurace Rest While v Rapotíně na...

Ideální je samozřejmě do obchodu v posledním měsíci roku nezabloudit vůbec. Češi jsou přeborníci v online byznysu, ale teď už je kvůli vytíženosti kurýrních služeb na většinu předvánočních nákupů...

16. prosince 2025

Pro opravu po nehodě si můžete servis vybrat. I když se to pojišťovně nelíbí

Ilustrační snímek

Kluzké silnice, pošmourno, za tmy ráno vyjíždíte, za tmy se vracíte. Čas zimních bouraček je tady. Když dojde na řešení opravy auta, nenechte se vmanipulovat pojišťovnou do něčeho, co nechcete.

16. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.