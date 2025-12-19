Členové poroty volící evropský Vůz roku (COTY) 16. a 17. prosince na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí zkoušeli sedm uchazečů o titul COTY 2026. Vítěz bude slavnostně vyhlášen 9. ledna na autosalonu v Bruselu.
Od úterního rána se na testovací trať, ležící necelou hodinu jízdy od Barcelony, sjížděli porotci COTY (The Car of the Year). V zázemí na ně v půlkruhu, seřazené podle abecedy po směru hodinových ručiček, čekaly vozy Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 a Škoda Elroq. Okruh Parcmotor Castellolí je zajímavou tratí s řadou zrádných zatáček, topografických změn i pěkných rovinek. Členové poroty COTY z 23 zemí Evropy mohli připravené automobily až do setmění zkoušet nejen v ostrém tempu na znamenitém povrchu okruhu, ale také na okolních silnicích.
Výrobci připravili celkem 34 vozů, každý se pochlubil průřezem všech dostupných verzí. Škoda přivezla elroqy od „šedesátky“ baterky po špičkové RS, o něž byl pochopitelně velký zájem. Jeden z elroqů škodováci oblékli do barev slavného rallyového speciálu Škoda 140 RS.
Renault 4 jsme zkoušeli v několika grafických verzích (všechny s větším akumulátorem) a předvedl se též Mercedes. Proti očekáváním však bohužel přivezl pouze různé elektrické modely a šéfkonstruktér malých vozů Axel Heix tvrdil, že hybridy ještě nemají v „topu“ (prodávat se začnou až v létě).
To Kia přivezla nejen běžné EV4 s oběma karoseriemi, ale též prototyp sportovní EV4 GT. S ním jsme jezdili již v září v Tannisu, ovšem ani tentokrát nám Pablo Martinez Masip, viceprezident Kia Europe, nedokázal říct, kdy skončí embargo, takže mlčíme. Vůbec poprvé jsme řídili Grande Pandu v základním provedení bez elektrifikace a s manuální převodovkou, a je třeba říci, že nás na okruhu příjemně překvapila dynamikou, stabilitou a ochotou k zatáčení. Dacia Bigster i Citroën C5 Aircross se samozřejmě uplatnily především na venkovských silničkách mimo okruh, ale zvláště druhý zmiňovaný v plug-in hybridním provedení ukázal, že se neztratí ani při plném vytížení a v rychlé jízdě na závodní trati.
Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů
Středa již patřila především schůzování, tedy dvacetiminutovým prezentacím každé z automobilek a povinné výroční valné hromadě organizace COTY. Na ní jsme jednali o novinkách pro následující ročník, mezi něž patří i rozšíření o nové země. Předloni přibylo Rumunsko a příští rok naše řady rozšíří členové z Chorvatska a po mém desetiletí trvajícím nátlaku konečně i ze Slovenska! To bude zastupovat známý publicista Rastislav Chvála.
Ve druhém kole musejí porotci rozdělit své body a odevzdat svá slovní hodnocení ke každému z finalistů do 28. prosince a vyhlášení držitele titulu Vůz roku 2026 (COTY) proběhne v lednu v Bruselu.
Autor je šéfredaktorem magazínu Automobil, zástupcem ČR v porotě Car of the Year a spolupracovníkem iDNES.cz.