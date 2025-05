Ta ves u Berounky má něco přes sedmnáct set stálých obyvatel, v neděli dopoledne je tu ovšem zácpa. Kolona aut nehybně stojí napříč celými Všenory, a v ní nezvyklé množství zajímavých aut, opečovávaných veteránů, youngtimerů. Čekají i supersporty, brumlají na volnoběh. Kilometr a půl poskakují třeba dvacet minut.

Dva mladí frajeři v nasupených Volkswagenech Golf na sebe pokřikují z auta do auta přes halas svých výfuků. Brblají a čekají ve frontě na parking na louce.

Smažák a Káry

Je to vlastně festival. Vidět je to i na samotném parkovišti – rallyové speciály, američtí svalovci, vytuněné speciality; je vidět, že na cestu na přehlídku aut se i návštěvníci chtěli vytáhnout a vytáhli z garáže své poklady. Stylovým vrátným vítajícím návštěvníky u vjezdu na parkovací louku je stařičký vyšňořený modrý zetor.

Parking je zdarma, vstup taky (můžete dát dobrovolné vstupné na charitu), smažák s brambory či hranolkami a lístkem do tomboly je za 199 korun.

Po světě proslavené srazy „cars and coffee“, kde se okukují bouráky, klábosí se o nich, občas někdo nějaké nastartuje a protúruje a pak se třeba jede na spanilou jízdu, mají český ekvivalent s tradičně poťouchlým podtextem. Původně Richard Chlad svou akci pojmenoval „párky a káry“, teď tedy už druhým rokem v gastronomii postoupil o stupeň výš, ke smažáku.

Ve svém všenorském království chlapských radostí jako jsou dílny, bowling a samozřejmě haly napěchované auty v ceně stovek milionů přivítal stovky návštěvníků. Otevřel svou garáž s ferrari, maybachy a mercedesy a před ní vyparkoval největší klenoty své kolekce - dvě bugatti a k nim vzácné perly, které si zaslouží označení umělecké dílo - Jaguar XJ220 a Maserati MC12.

K tomu se do areálu sjely další desítky exotických sporťáků z Japonska či Ameriky, italských a německých supersportů, šlechtických rollsů, oblíbených youngtimerů i bonvivánských grandtourerů... však se podívejte do galerie. Semtam exot v podobě pohřebáku ze starého mercedesu, přerostlé motokáry KTM nebo kachny (slavný Citroën 2CV).

Někdo se chlubil espézetkou na přání, jiný hlasitým výfukem. Túrovaly se motory, gumovalo se v oblacích dýmu a jekotu pneumatik, z některých výfuků dokonce šlehaly plameny. Pro část publika měl ovšem zlatý hřeb programu přijít v pravé poledne.

Fronta na Turka

Filip Turek, europoslanec, internetový enfant terrible, závodník (na to přijde brzy řeč) a milovník aut byl pro mnohé hlavním lákadlem smažáko-automobilové party. Kumpán Richarda Chlada (nechal ho prý i řídit své bugattky) se zasekl ve stejné koloně jako většina návštěvníků, na improvizované podium na rampě jednoho ze skladů všenorského areálu tedy dorazil svým turbodieselovým Range Roverem se zpožděním.

Nejprve si vzal slovo „pan domácí“. Richard Chlad se zhurta pustil do kritiků Turka, evropské politiky a dalších aktuálních témat. Chvílemi nevybíravý slovník publikum kvitovalo. Chlad, Turek a jejich kumpáni z řad internetových influencerů rozebírali rychlostní limity, elektromobilitu a Turkovu závodní kariéru, která patří k největším tématům českého online prostředí posledních dní.

Po třičtvrtěhodinové rozpravě, do které diskutéři zapojili i publikum, došlo na autogramy na fotky, čepice, trička; mnoho návštěvníků si přineslo Turkovu knihu, kterou si nechali podepsat. S europoslancem se fotili a vyjadřovali mu podporu. Bylo zajímavé vidět, kolik mladých – hlavně chlapců a mužů – za ním do Všenor vyrazilo; fanynky samozřejmě nechyběly také, i s maminkami.

„Myslím si, že auta dnes trochu rozdělují společnost, protože polovina lidí si myslí, že to je neslušná věc, a polovina lidí si myslí, že to je symbol jejich svobody,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. „Reálně jsme v kulturní válce. Opravdu velká část evropských elit si představuje, že nám to nějakým způsobem omezí, že budeme jezdit sdílenou dopravou, že budeme preferovat městskou hromadnou dopravu, případně nějakou městskou elektromobilitu, ideálně sdílenou. No a pak je část lidí, která to bere jako symbol svojí osobní svobody a tak to chce dál. A mezi tu část patřím já, snažím se tu část hájit a doufám, že to vyhrajeme.“

„Troufám si říct, ani v komunistických érách naší země, třeba v komunistickém Československu se stát nesnažil lidem auta brát, ale naopak je lidem zajistit. Nechci ten starý socialistický režim hájit, ale to nenapadlo ani ty staré komunisty, že by lidem zakazovali auta nebo jim je nějak omezovali. Novodobým zeleným komunistům to přijde jako dobrý nápad. A já se snažím dělat všechno pro to, aby jim to nevyšlo,“ dodává.

Svou závodní kariéru Turek podle vlastních slov popsal dostatečně ve své knize. „Od roku 2007 jsem strávil asi deset, patnáct let na autodromu Sosnová, kde jsem testoval všechna možná auta. Lidi mi platili za to, že jsem je vozil jejich autem. Mám tam možná přes dva tisíce kol. Ve formulích mám určitě kolem třiceti závodů,“ reaguje pro iDNES.cz na kritiku, že jeho závodnická kariéra nebyla nijak oslnivá. „Problém byl, že jsem jezdil trubkovou formulí, která byla zastaralá oproti ostatním. A že ty ostatní formule buď byly klasické, starší, a nebo to byly formule, které byly naopak velmi moderní a měly karbonový monokok. To znamená, v závodním poli těch monopostů bylo třeba dvacet, nebo deset, nebo i třicet. Ale pak se rozkouskovaly do jednotlivých kategorií podle předpisů FIA. Takže to může vypadat, že tam člověk na té trati jel sám, ale můžu vám garantovat, že sám jsem na té trati nikdy nebyl,“ dodává s poznámkou, že vzhledem ke své mohutné postavě měl problém se do kokpitu malého monopostu vůbec nasoukat.

Diskutovalo se také o návrhu na povinné kontroly aut starších deseti let na STK, se kterým před nedávnem přišla evropská komise. „Já doufám, že to neprojde. A budu dělat úplně všechno, aby to neprošlo. Komise vždycky přijde s nějakým šíleným návrhem a my se ve výborech snažíme ty návrhy změkčit. Je ale pravda, že je tam převaha zvláštních lidí, velmi odtržených od reality. A je velmi těžké s nimi bojovat.“ Filip Turek si myslí, že záměrem je, „aby se lidem zdražila osobní mobilita a aby se lidi vyhnali do sdílené dopravy a do MHD. Případně aby si koupili elektromobil ideálně čínské výroby“.

„Myslím, že za vším stojí možná i nějaká asijská lobby, která si představuje, že sundá Evropu z pomyslného vrcholu nejlepšího výrobce nejlepších automobilů,“ dodává v rozhovoru pro iDNES.cz.