Fiat vrátil po roce do nabídky model Tipo a i přes méně praktický typ karoserie (sedan) je s prodeji spokojen. Byla to sázka na jistotu, festovní auto si majitelé chválí. Je to tajný bazarový tip. Nové Tipo je totiž k mání v jediné konfiguraci jako sedan s turbodieselem, ovšem v bazarech je nabídka mnohem rozmanitější. Poradíme, jak vybrat.