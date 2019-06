Fiat do fúze s Renaultem nepůjde, kvůli politickým podmínkám ve Francii

FCA uvedla, že její představenstvo k rozhodnutí dospělo ve chvíli, kdy bylo jasné, že momentální politické podmínky neumožňují dotáhnout spojení do úspěšného konce. Renaultu a jeho partnerům Nissanu a Mitsubishi poděkovala za konstruktivní jednání.

Krok přišel jen chvíli poté, co představenstvo Renaultu odložilo rozhodnutí o spojení s FCA na žádost francouzské vlády, která v automobilce drží 15procentní podíl a je jejím největším akcionářem. Vláda požadovala větší vliv ve sloučené společnosti, pevnější záruky pracovních míst a lepší podmínky pro akcionáře Renaultu.

Zdroje agentury Reuters obeznámené se situací ještě ve středu večer uvedly, že FCA dospěla s Renaultem k předběžné dohodě. Jednání o spojení začaly na popud FCA - italsko-americký koncern s návrhem oslovil francouzskou stranu koncem května. Od úterního rána, kdy začalo jednání vedení Renaultu o tom, zda nabídku příjme, se objevovaly informace, že bude s fúzí souhlasit. Krok FCA je tedy o to překvapivější.

Spojením automobilek by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Sloučený podnik s hodnotou 35 miliard dolarů by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu aut. Při započtení produkce aliančních partnerů Renaultu - japonské automobilky Nissan a Mitsubishi - by všechny podniky dohromady vyráběly kolem 15 milionů aut ročně (více čtěte zde).