Tyrkysově modré, ultratenké auto, užší než motorka, je dvoumístné. Vypadá jako optický klam; když kolem kymácivě projede, získáte pocit, že jste se ocitli v dvourozměrném světě. Však měří na šířku třetinu toho co původní Fiat Panda, ze kterého ho nadšenec postavil.

Vpředu má pouze jeden světlomet, ale i přesto, že je extrémně úzké, má stále čtyři kola. Spalovací motor by se do útrob „2D“ pandy nevešel, musel ho zastoupit elektromotor. Na rychlé ježdění to ale není – extrémně úzké auto působí za jízdy hodně nestabilně.

Do rekordního vozu se usadí dvoučlenná posádka za sebou, a nemohou to být žádní vykrmení cvalíci. Autu ale zbyly jen jedny dveře; takže kdo se chce vměstnat na druhé sedadlo, toho čeká akrobatický kousek.

„Funguje, na elektřinu jede dopředu, dozadu, řídí, brzdí. Dělá všechno,“ okomentoval Andrea Marazzi, který auto představil na italském srazu fanoušků Fiatu Panda, který se konal o uplynulém víkendu. Na akci v lombardském Pandinu, na půl cesty mezi Milánem a Cremonou, která se konala letos posedmé a slavila 45. výročí Fiatu Panda, se potkali milovníci Pandy z Německa, Francie, Rakouska, Švýcarska a Portugalska.

Fenomenální automobilová miniatura, na jejímž úspěchu má velký podíl design a chytré nápady Giorgetta Giugiara, se představila v roce 1980 a dodnes je jí plná Itálie. Na největší evropský sraz dorazilo 1 063 aut, čímž překonal svůj vlastní rekord.