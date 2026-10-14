Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fiat oživil odkaz Multiply. Městským šmejdidlem a švýcarským nožíkem na kolech

Vladimír Löbl
Italové opět jedli vtipnou kaši. V Paříži oslnili předobrazem chystaného čtyřmístného vozítka Multiplina do města, inspirovaného legendárním Fiatem 600 Multipla z 50. let. A hned naservírovali i koncept Multiplay, jenž navazuje na odkaz Multiply z roku 1998, ale posouvá modularitu na zcela novou úroveň.
Italové opět jedli vtipnou kaši. V Paříži oslnili předobrazem chystaného čtyřmístného vozítka Multiplina do města, inspirovaného legendárním Fiatem 600 Multipla z 50. let. A hned naservírovali i koncept Multiplay, jenž navazuje na odkaz Multiply z roku 1998, ale posouvá modularitu na zcela novou úroveň.
Fiat Multiplina bude spojnicí mezi minimalistickým dvoumístným Topolinem a tradičními plnohodnotnými městskými automobily, jakými jsou klasické pětistovky.
Vzhled jasně odkazuje na slavnou historii značky, konkrétně na legendární Fiat 600 Multipla z padesátých a šedesátých let minulého století. Nová interpretace tohoto ikonického tvaru kombinuje retro prvky s moderní technikou.
Přestože byly během premiéry dveře výstavního konceptu uzavřené, pohled dovnitř odhalil kabinu věrně navazující na filozofii modelu Topolino. Interiéru dominují zářivé, optimistické barvy a jednoduché, avšak účelné uspořádání připravené pro sériovou výrobu.
Základem vozu je sice osvědčená platforma sdílená s modely Topolino či užitkovým vozem Tris, inženýři ji ale v mnoha ohledech důkladně přepracovali. Cílem bylo vytvořit prostor pro větší baterii a zajistit takzvaný „prodloužený dojezd“.
67 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase

II. výstava československého strojírenství Brno 1956

Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...

Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku

Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —...

Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...

Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie

Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Exkluzivně
Autosalon Paříž 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...

Nová kachna si veze zajíce a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč

Citroën 2CV Concept

Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích...

Fiat oživil odkaz Multiply. Městským šmejdidlem a švýcarským nožíkem na kolech

Vzhled jasně odkazuje na slavnou historii značky, konkrétně na legendární Fiat...

Italové opět jedli vtipnou kaši. V Paříži oslnili předobrazem chystaného čtyřmístného vozítka Multiplina do města, inspirovaného legendárním Fiatem 600 Multipla z 50. let. A hned naservírovali i...

14. října 2026

Zákazníci si spočítali, že se jim levné elektro vyplatí, říká šéf Leapmotoru

Exkluzivně
Leapmotor B03 na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Vezmou si do ruky tužku a papír, začnou počítat a dojdou k tomu, že elektromobilita za naše ceny je pro ně cesta, jak ušetřit. V tomto poměru ceny a techniky tu aktuálně nemáme konkurenci; nikdo jiný...

14. října 2026

Šéf VW v Paříži vyzývá Evropu k ochraně autoprůmyslu před čínskými nájezdníky

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume na autosalonu v Paříži

Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume očekává, že evropští politici vytvoří rámec nezbytný pro úspěšnou restrukturalizaci této německé automobilky.

14. října 2026

Nová kachna si veze zajíce a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč

Citroën 2CV Concept

Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích...

13. října 2026,  aktualizováno  15:03

Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie

Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...

13. října 2026  11:30

Zemřel utajený skromný génius. Oblékl Škodu Favorit, pro Lamborghini navrhl MPV

Škoda Favorit

Ve věku 82 let zemřel Marc Deschamps, geniální a skromný francouzský mistr automobilového designu. Bývalý šéfdesignér slavného italského studia Bertone se řadu let potýkal s následky těžkého zranění.

13. října 2026

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Exkluzivně
Autosalon Paříž 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...

12. října 2026,  aktualizováno  20:43

Francie a Německo uzavřou dohodu o ochraně evropského autoprůmyslu

Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě zahajovacího dne autosalonu...

Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Při zahájení pařížského autosalonu to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.

12. října 2026,  aktualizováno  19:55

Lék na mizérii VW existuje. Stačí se podívat do historie

Premium
Legendární Brouk se v Mexiku vyráběl až do roku 2003, kdy tam celosvětová...

Zprávy týkající se koncernu Volkswagen jsou v poslední době, kulantně řečeno, hodně nedobré. O práci mají přijít desetitisíce lidí, několik továren má být zavřeno a nikde ani stopy po nějakém...

12. října 2026

Velký test zimních pneumatik: devět gum propadlo kvůli nebezpečnému brzdění

ilustrační snímek

Švýcarský autoklub TCS podrobil důkladnému testování celkem 32 variant zimních pneumatik ve dvou nejprodávanějších rozměrech 185/65 R15 a 225/50 R17. Výsledky ukazují obrovské rozdíly v bezpečnosti,...

12. října 2026  4:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jel ve Francii 312 km/h, trest ho mine. Ochrání chyba radaru i piráty v Česku?

ilustrační snímek

Francouzská média informují o případu řidiče, kterému policejní radar naměřil na dálnici rychlost 312 km/h. Přestože ve Francii za takto výrazné překročení rychlostního limitu hrozí odebrání...

12. října 2026

Pařížský autosalon se bude chystat celou noc. Máme první fotky z výstaviště

Přípravy 91. ročníku pařížského autosalonu (11. října 2026)

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Pařížský autosalon (Mondial de l’Auto) v roce 2026 napíše svůj 91. ročník. Tato významná automobilová událost se koná v termínu od 12. do 18. října 2026; první den je vyhrazen pro novináře,...

11. října 2026  20:05,  aktualizováno  22:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×