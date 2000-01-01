Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Autor: AI ChatGPT
V rámci akce věnované mikromobilitě Fiat prozradil, že chystá koncept Multiplina, který předznamenává produkční verzi nového čtyřmístného elektrického mikrovozu, kterému se dosud neoficiálně říkalo Quattrolino. Malá Multipla dorazí v roce 2028, aby se zařadila po bok Topolina a užitkové elektrické tříkolky Tris, která odkazuje na Piaggio Ape – slavný mikronáklaďáček s pohonem z nesmrtelné Vespy.
Autor: AI ChatGPT
Fiat ukázal jediný obrázek, který jsme nechali vyladit umělou inteligencí. Obrázek se mihnul na prezentaci strategického plánu koncernu Stellantis. Generální ředitel značky Fiat Olivier François jej představil jako nový přírůstek do vize mikromobility turínské značky. „Nechceme jen prodávat vozidla, ale chceme navrhovat nové způsoby, jak mobilitu vnímat,“ okomentoval Francois.
Autor: Autocar
„My jsme vymýšleli mikromobilitu dávno předtím, než tento pojem vůbec vznikl. Dnes navazujeme na tuto tradici a vytváříme kompletní ekosystém pro města budoucnosti,“ řekl při náznaku plánů pro budoucnost Olivier Francois, generální ředitel značky Fiat a marketingový ředitel koncernu Stellantis. François uvedl, že Multiplina „pro nás bude nesmírně důležitá, protože je to skutečně chybějící článek mezi Topolinem a tradičním městským vozem“.
Autor: AI ChatGPT
Multiplina by měla být delší než Topolino (které měří 2,53 metru ), na které technicky a designově naváže. Vzhled ovšem bude jasně odkazovat na nejpůvodnější multiplu, která letos slaví sedmdesáté narozeniny. Multiplina má mít pouze dvoje dveře s pevnými okny, která se otevírají sklopením spodní části skla. Okna ve druhé řadě budou mít místo toho výklopné otvory.
Autor: AI ChatGPT
Nová Multiplina bude elektrická čtyřkolka, koncernem Stellantis prosazovanou novou kategorii malých jednoduchých vozů určených pro bezemisní městskou mobilitou. Malá miultipla by tak měla být takzvaný těžká čtyřkolka L7e, zatímco Topolino je lehká čtyřkolka. Ze zákona mohou mít čtyřkolky L7e maximální výkon 15 kW (20 koní) a maximální rychlost 90 km/h, řídit je mohou šestnáctiletí.
Autor: AI ChatGPT
Vzhledem k větší dostupné podlahové ploše (délka Multipliny by měla být kolem tří metrů) by baterie měla mít vyšší kapacitu než 5,4 kWh u Topolina, které již nyní poskytuje dojezd kolem 75 kilometrů.
Autor: AI ChatGPT
Produkční verze by se mohla představit ještě letos, výroba by se mohla rozběhnout v roce 2028, uvádí magazín Autocar.
Autor: AI ChatGPT
Zapomeňte na přeplněnou MHD i skútr, do Česka přijíždí elektrický Fiat Topolino. Tahle stylová retro krabička měří jen 2,5 metru, zaparkuje všude a řídit ji můžete už od 15 let. Jako nejlevnější nový Fiat na trhu teď v akci startuje s cenovkou hluboko pod 300 tisíc Kč. Ideální parťák do městské džungle!
Autor: Fiat
Výsledkem jsou čtyři exkluzivní grafické úpravy modelu Topolino, které přenášejí hravost barevných pruhů a mořských motivů přímo na karoserii.
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Původní Multipla bylo jedním z vůbec prvních MPV. Model technicky navazující na Fiat 600 měl pro velkoprostorový vůz nevýhodnou koncepci s motorem vzadu, nutno upřesnit, že to ve své době nebylo nijak výjimečné řešení. I tak dokázala pramultipla na necelé tři a půl metry délky nacpat šest lidí ve třech řadách.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Při Bruselském autosalonu v roce 1956 na sebe strhl velkou pozornost malý, ale šestimístný Fiat 600 Multipla. Netradiční vůz vypadal na první pohled jako autobus vypraný na 90 stupňů a méně soustředěným mohlo chvíli trvat, než vůbec našli jeho předek.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Fiat 600 Multipla vycházel z typu Fiat 600, představený v roce 1955. Dvoudveřový čtyřmístný vůz dostal vodou chlazený čtyřválec o objemu 633 ccm a výkonu 22 koní, od roku 1960 inovovaný Fiat 600D (viz foto) potom 767 ccm a 29 koní. Motor seděl za zadní nápravou, která byla hnací. Do roku 1969 jich bylo v Itálii vyrobeno téměř 2,7 milionů. Dalších více než 2,2 milionů těchto vozů přinesla licenční výroba
Autor: Fiat
Při návrhu Multiply měl před sebou Dante Giacosa, hlavní konstruktér automobilky Fiat, nelehký úkol. Cílem bylo přivést na svět šestimístný rodinný vůz na základě malého Fiatu 600. Už specifikace malý a zároveň šestimístný vyžaduje tvrdý konstruktérský boj, ovšem zde byl ještě navíc limitující faktor v podobě motoru situovaného vzadu. Sedadlo řidiče a spolujezdce se proto posunulo vpřed, až nad přední nápravu.
Autor: z prospektu firmy Fiat
V letech 1956 až 1967 se vyrobilo celkem 243 tisíc těchto vozů, z toho nejprve kolem 69 tisíc původního provedení Fiat 600 Multipla a od roku 1960 se v počtu 174 tisíc vyráběl vylepšený Fiat 600D Multipla.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Fiat 600 Multipla
Autor: Paolo Monti / Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, CC BY-SA 4.0
V Československu bylo oficiálně prodáno pouze sedm vozů Fiat 600 Multipla, šest v roce 1956 a k tomu jeden exemplář roku následujícího poté, co si střihl roli výstavního exponátu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. O řád více těchto vozů se k nám dostalo o deset let později jako ojetiny ze zahraničí, k čemuž pomohlo částečné uvolnění hranic související s tehdejším dočasným uvolněním politické situace v naší zemi.
Autor: Marc CARAVEO, CC BY-ND 2.0
Fiat 600 Multipla
Autor: Fiat
Fiat 600 Multipla
Autor: Fiat
Výrobce vyzdvihoval víceúčelovost vozu, který bylo možno díky variabilitě interiéru příhodného tvaru použít stejně dobře jak k dopravě osob, tak k dopravě věcí a zboží. Multipla je z dnešního pohledu často titulována jako první MPV (multi-purpose vehicle) v historii automobilismu, tzn. víceúčelové vozidlo s jednoprostorovou karoserií.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Multipla se vyráběla ve třech verzích: šestimístné se třemi řadami sedadel, pětimístné/čtyřmístné se dvěmi řadami sedadel a taxi. Šestimístná verze má vpředu průběžné sedadlo pro řidiče a jeho spolujezdce a vzadu ve dvou řadách čtyři samostatná sklopná sedadla, kdy sklopením všech čtyř těchto sedadel se získala ložná plocha 1,75 m2, na kterou bylo možné umístit náklad do hmotnosti 350 kg. Pětimístná verze měla vpředu opět průběžné sedadlo pro řidiče a jeho spolujezdce a za ním podobné sedadlo pro dva až tři lidi a dále následoval zavazadlový prostor. Při sklopení zadního sedadla se získala opět ložná plocha 1,75 m2. Zadní sedadlo bylo možné sklopit i jiným způsobem, kdy se za současného sklopení předního sedadla vytvořilo lůžko pro dva až tři lidi.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Verze Taxi měla vpředu vedle sedadla řidiče prostor pro uložení zavazadel. K usednutí sloužilo zákazníkům průběžné sedadlo vzadu, přičemž před ním se nacházela dvě nouzová výklopná sedátka.
Autor: roman, CC BY 2.0
Šestimístná multipla se čtveřicí samostatných sklápěcích sedadel vzadu se mohla pochlubit velkou variabilitou při přepravě lidí a nákladu.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Fiat 600 Multipla
Autor: z prospektu firmy Fiat
Karoserie multiply se často stříkala ve dvoubarevné kombinaci.
Autor: daves archive, CC BY 2.0
Přestože rodinná multipla byla papírově šestimístná, nebylo výjimkou, když se na silnicích objevila s osmičlenným či ještě početnějším osazenstvem.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Přepravní kapacita multiply vynikala především v kontrastu s její délkou, která činila pouhých 3,5 metru.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Fiat 600 Multipla
Autor: z prospektu firmy Fiat
Multipla se díky své univerzálnosti a hospodárnosti stala oblíbeným taxíkem i rodinným vozem a zapsala se do historie jako svého druhu první jednoprostorový víceúčelový osobní automobil.
Autor: z prospektu firmy Fiat
Fiat 600 Multipla
Autor: News Oresund - Johan Wessman, Malmö, Švédsko, CC BY 3.0
V devadesátých letech pak Fiat jméno oživil a byl z toho poprask. Neskonale praktické a povedené auto se svým extrémně polarizujícím designem zapsalo do historie, ale to už je jiná kapitola.
Autor: Fiat
Novodobý Fiat Multipla v roce 1998 šokoval svým vzhledem i využitím obestavěného prostoru.
Autor: Fiat
Fiat Tris
Autor: Fiat Professional
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
Fiat Topolino
Autor: Fiat
V letošním roce oslavuje sté výročí bývalá továrna Fiatu Lingotto, ale i společnost Disney. V Turíně si tato výročí připomněli naráz pěti speciálně pomalovanými Fiaty Topolino Mickey Mouse, který navíc letos slaví 95. narozeniny. Podíleli se na tom celé dva designérské týmy. Myšák Miky je v Itálii známý jako „Topolino“, má tedy stejné označení jako někdejší i současný lidový model od Fiatu. Jeho nové vydání je sourozencem elektrických miniaut Citroën Ami a Opel Rocks-e a tato akce ho měla pomoci zpropagovat.
Autor: Fiat