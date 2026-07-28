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Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší

František Dvořák
Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence Fiat Multiplina Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence Zapomeňte na přeplněnou MHD i skútr, do Česka přijíždí elektrický Fiat... Výsledkem jsou čtyři exkluzivní grafické úpravy modelu Topolino, které... Fiat Topolino Fiat 600 Multipla
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.

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Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší

Fiat Multiplina budoucnosti podle umělé inteligence

Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.

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