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Budou to autohity roku? Podívejte se, s čím vyjíždí Dacia, Audi či Mercedes
Mění se design, technologie i samotné motory. Není divu, že konkurent Dacie pro octavii, nový A6 Allroad od Audi i nové ostré modely od BMW, Mercedesu a Peugeotu poutají pozornost. Který překvapil...
Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci
Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050...
Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Prahu zaplavily bzučící italské vosy. Na vespařskou akci dorazila i dřevěná
Vypadají jako z filmu, bzučí jako vosa a přinášejí radost z jízdy už osm desetiletí. Největší tuzemský sraz majitelů italských skútrů PragoVespa opět proměnil ulice Prahy v přehlídku stylu a...
Sraz polské automobilové ikony okořenilo bulharské ufo. Malucha připomíná jen vzdáleně
Je nenápadný, má jednoduché tvary a výkon vyvolávající úsměv na tváři. Přesto miliony lidí propadly jeho kouzlu a vděčí mu za možnost být mobilní. Z maličkého Fiatu 126p se stal fenomén, který si...
Kromě Malty je v Evropě nabíječek dost, spočítali ekolobbisté
Nedostatečná infrastruktura se často uvádí jako jedna z hlavních překážek elektromobility. Přední ekologická organizace, která prosazuje maximum elektromobilů na silnicích co nejdříve, však nyní ve...
Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Popelníček, manuál i rezerva. Z aut mizí běžné i kdysi prestižní věci
Ceníky aut, čítající dříve často i několik stránek příplatkové výbavy, se poslední dobou zjednodušují. Kvůli zkrácení dodacích lhůt a zjednodušování výroby se jednotlivé prvky výbavy často skládají...
Číňanů se nebojíme, bereme je jako inspiraci, říká muž, který nastartoval Cupru
Sven Schuwirth patří k nejdůležitějším osobnostem značky Cupra a architektům jejího raketového růstu. Při jeho zastávce v Praze s ním hovořil Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR...
Nejdražší fabia je za 6,7 milionu, pro letošek je ale už vyprodaná
Škoda Motorsport předala před několika týdny třístý vůz Fabia RS Rally2. Jak se takový rallyový speciál kupuje? Vlastně stejně jako jakákoliv jiná škodovka, jen je třeba počítat s vyššími částkami....
Za jediný rok ujel 400 000 kilometrů. Rekord malého muže fascinuje dodnes
Přesně před 90 lety dorazil François Lecot do cíle své roční vytrvalostní jízdy po francouzských okreskách. Spal jen čtyři hodiny denně a ujel celkem 400 134 kilometrů. Jen metr a půl vysoký Francouz...
Příběh auta, které nikdo neviděl. Unikátní koncept skončil na dně Atlantiku
Pozdě večer přesně před 70 lety se spojily osudy tisíců lidí, dvou lodí a jednoho unikátního automobilu. Po srážce u pobřeží Massachusetts šel ke dnu italský parník Andrea Doria a s ním v nákladovém...
Jediný Čech ve vedení Škody by měl jít do Německa zachraňovat Volkswagen
Součástí záchranných prací koncernu Volkswagen má být také rošáda ve vedení jednotlivých značek, zjistil magazín Elektroauto-News. Figurovat v ní má i Martin Jahn, aktuální člen představenstva značky...
Sraz polské automobilové ikony okořenilo bulharské ufo. Malucha připomíná jen vzdáleně
Je nenápadný, má jednoduché tvary a výkon vyvolávající úsměv na tváři. Přesto miliony lidí propadly jeho kouzlu a vděčí mu za možnost být mobilní. Z maličkého Fiatu 126p se stal fenomén, který si...
Budou to autohity roku? Podívejte se, s čím vyjíždí Dacia, Audi či Mercedes
Mění se design, technologie i samotné motory. Není divu, že konkurent Dacie pro octavii, nový A6 Allroad od Audi i nové ostré modely od BMW, Mercedesu a Peugeotu poutají pozornost. Který překvapil...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Když ještě v Německu přemýšleli. Miláček rodin Touran byl i sociální projekt
Větší symboliku jen těžko najdete. Dne 29. dubna 2026 sjel z linky ve Wolfsburgu poslední Volkswagen Touran. S necelými 11 lety věku byl kompaktní minivan druhé generace zdaleka nejstarším modelem...
Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci
Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050...