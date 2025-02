První jízda: Nová panda je roztomilá vypravěčka. S elektrem dorazí i benziňák

Prezentace Grande Pandy proběhla na střeše architektonicky unikátní pětipatrové továrny Lingotto na okraji italského Turína. Otevřena byla v roce 1923 a uzavřena o půl století později a následně přestavěna do dnešní podoby s hotely, obchody, koncertními sály a botanickou zahradou ve dvoře.

A ano, je to přesně ta fabrika, jež má na střeše tu unikátní oválnou testovací dráhu s klopenými zatáčkami. Právě tam jsme byli někdy předloni při premiéře „výhradně elektrického“ Fiatu 600, jehož spalovací verze nyní kvůli váznoucí poptávce po elektromobilech přichází na trhy.

U Grande Pandy se Fiat poučil a budete ji moct mít buď s „elektrikou“, anebo „benzínem“ hned od začátku. Z někdejší testovací dráhy jsme později sjížděli impozantní točitou rampou do běžného provozu.

Legenda

Jak už to u podobných vozů nyní často bývá, slovy jako „legendární“ či „ikonický“ se v Lingottu nijak nešetřilo. Ale vždyť ikonou Fiatu je přece „pětistovka“! „Ba ne,“ řekl nám k tomu nejvyšší šéf Fiatu Olivier Francois a dodal: „Fiat 500 je slavný hlavně v Evropě, zatímco Pandu znají všude.“ O tom by se nejspíš dalo s úspěchem pochybovat, nicméně pravdou je, že zejména na jihu Evropy technicky jednoduché a spartánsky vybavené pandy potkáváme dodnes, a to včetně její první generace (připomeňme, že se licenčně vyráběly i ve španělské Pamploně, zprvu jako Seat Panda a od roku 1986 jako Marbella). Dosud vzniklo téměř 8 milionů vozů řady Panda, z nichž na první generaci (1980–2003) připadá 4,5 milionu.

A stojí za zmínku, že aktuální, v pořadí třetí generace Fiatu Panda pokračuje i po 14 letech produkce v životě na linkách italského závodu Pomigliano d’Arco poté, co jí výrobce dopřál náročnou modernizaci elektronických systémů podle požadavků GSR2. Tomuto provedení se nyní někdy nesprávně říká Pandina (malá Panda), což je ve skutečnosti jen označení jednoho z výbavových stupňů, ovšem zpráva je jasná: nová Grande Panda třetí generaci Pandy nenahrazuje, ale doplňuje.

Fiat Grande Panda vyjíždí na základu poněkud záhadného mechanického řešení. U Stellantisu je označují hovorově jako „Smart Car Platform“ a prvně jsme se s ním setkali loni na voze Citroën C3 (slouží ale též v Opelu Frontera). Tato platforma se objevila zcela mimo oficiální doktrínu Stellantisu, počítající navenek pouze s čtveřicí platforem označovaných jako STLA (Small, Medium, Large, Frame) pro nové vozy všech svých značek. Stejně jako ony je však i poněkud bokem stojící „Smart“ naštěstí schopná zástavby jak plně elektrických pohonů, tak i těch, v nichž prim hrají spalovací motory.

Novou Grande Pandu tak budete moct mít s elektromotorem 83 kW (113 k) a 44kWh akumulátorem LFP, nebo jako 48V mild hybrid s tříválcem 1,2 l/74 kW (100 k), 0,88kWh akumulátorem NMC a šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Podle Oliviera Francoise však další verze poháněcího ústrojí mohou následovat. Nabízí se zejména levnější kombinace tříválce s „manuálem“ a bez elektrifikace, jímž disponuje Citroën C3, ovšem pro provoz v náročnějších podmínkách (třeba Latinské Ameriky) lze očekávat jednodušší a odolnější agregáty (atmosféricky plněné čtyřválce FIRE Evo z brazilského Fiatu Palio schopné spalovat i alkohol).

Aby byla též Grande Panda cenově dostupná, spočívá na robustním a jednoduchém základu se vzpěrami MacPherson vpředu a vlečenými rameny s torzní příčkou vzadu: „čtyřkolka“ zpočátku nebude, tu „umí“ jen Jeep Avenger či Alfa Romeo Junior na dražší platformě eCMP2 z vývoje někdejšího PSA. Podle náznaků vedení značky se ovšem pracuje na tom, aby verze 4x4 dorazilo, asi s elektromotorem u zadní nápravy.

Panda plná příběhů

Vyniknout v době standardizace platforem není snadné, a tak u Fiatu v případě prezentace Grande Pandy nasadili všechny síly k vyprávění příběhu. Jsou o jednoduchosti, nápaditosti, emocích a dějinách Pandy. Z hlediska funkčnosti se Fiat Grande Panda stává vůbec prvním automobilem na trhu s vlastním nabíjecím kabelem.

Osazen je totiž vestavěným, vinutým a samočinně navíjeným kabelem, přístupným dvířky u pravého hlavního světlometu. Pamětníci vzpomenou na kabel sluchátka stolního telefonu pevné linky. Jeho výhodou je také to, že se nezašmodrchává tak jednoduše jako obyčejný „hladký“ kabel.

Určen je bohužel pouze pro nabíjení střídavým proudem do 7 kW, pro výkon AC 11 kW a až 100 kW proudem stejnosměrným (DC) je třeba užívat standardní přípojku nad levým zadním kolem.

Ale zpět k těm příběhům. Že je „pixelová“ maska kopií vozů Hyundai? Nikoli, má jít o texturu oken továrny Lingotto. Denní svícení ukazuje jejich částečné prosvícení, zatímco hlavní LED zdroje potkávacích a dálkových světlometů jsou decentně umístěny pod ním. Na víku zavazadlového prostoru je vylisován nápis „FIAT“ a na bočních dveřích „PANDA“, což odkazuje na řešení použité v první generaci původní Pandy ve verzi 4x4.

Vtípky však tímto nekončí. Na plastových krytech sloupků C za zadními dveřmi je symbol pověstných čtyř skloněných čar „osmdesátkového“ loga automobilky, ovšem přecházíte-li kolem nich směrem vpravo, změní se v nápis „FIAT“.

O „fóry“ nebudete ochuzeni ani uvnitř. Například displeje přístrojového štítu a dotykového monitoru na středové konzole propojuje oranžový plastový ovál. Připomínat má právě střešní testovací dráhu továrny Lingotto, což dále podtrhuje plastika malého autíčka v pravém dolním rohu tohoto žlutého plastového segmentu.

Výroba v Srbsku

Ani nová Grande Panda se však, i přes všechny spojitosti s Lingottem, v Itálii nevyrábí (Fiat 600 vzniká v továrně Stellantisu v polském Tychy). V době naší prezentace její sériová produkce zrovna nabíhala na linkách závodu Fiat Serbija v Kragujevaci (bývalá Zastava), v němž v letech 2012 až 2022 vzniklo na půl milionu vozů Fiat 500L.

Grande Panda to má odtamtud mít blíže k exportním trhům, včetně těch zámořských, a ty jsou pro Fiat zcela zásadní. Máte pocit, že vozy této značky z našich vozovek mizí? Je to pravda, ovšem v Evropě Fiat stejně loni prodal slušných 442 tisíc automobilů. A připočteme-li k tomu třeba jen těch 581 tisíc vozů dodaných v roce 2024 do Latinské Ameriky, není divu, že je Fiat s přehledem nejprodávanější značkou celého koncernu Stellantis!

Recyklát i bambus

Interiér Grande Pandy má být místem projekce principů udržitelnosti v podání značky Fiat. Jako první v automobilovém průmyslu recykluje hliníkové a plastové součásti nápojových obalů, které jsou přimíchány do modrého obkladového materiálu v interiéru. Každý vůz obsahuje recyklovaný materiál ze 140 nápojových obalů, ovšem těch tvrdých plastů je ve dveřních výplních i palubní desce snad až příliš. Vrcholný model La Prima má před spolujezdcem odkládací schránku obloženou tkaninou z bambusových vláken, čelní airbag je tam (na rozdíl od příbuzného Citroënu C3) umístěn pro maximalizaci odkládacích prostor ve stropě.

Nepřesnosti ve slícování lze přičítat předprodukčnímu statusu zkoušených vozů. Ty rovněž v menu postrádaly údaje o průměrně spotřebě elektřiny i některé další veličiny, jež však mají být standardní součástí všech sériových automobilů.

V okolí Turína jsme měli možnost zkoušet zatím jen elektromobily, mild hybridy budou k dispozici později. Grande Panda v tomto řešení dosahuje nejvyšší rychlosti 132 km/h a zrychlení z 0 na 50 km/h za 4,2 sekundy (0–100 km/h za 11 sekund). Jen na okraj: podobnou maximálku měla původní hranatá „prapanda“ s atmosferickou devítistovkou pod kapotou.

Dojezd na jedno nabití má podle WLTP činit 320 km, při použití zdroje stejnosměrného proudu lze dle tvrzení výrobce z 20 na 80 % nabít do půl hodiny. Jízda je velmi příjemným zážitkem. Při délce těsně pod čtyřmetrovou hranicí vynikne dostatečný prostor pro cestující na všech sedadlech a oceníte též tichý provoz s velmi slušnou izolací od ruchů vnějšího prostředí, jakož i tuhá sedadla a přesné vedení podvozku. Řízení je však naprosto bez odezvy, to poslední dobou u Fiatu zkrátka neumí.

Nová Grande Panda znamená solidně připravený návrat Fiatu do segmentu malých a jednoduchých, přesto však prostorných a praktických automobilů, v němž vždy vynikal. Zatím známe jen výchozí cenu elektromobilu, začínající těsně pod hranicí 600 tisíc korun, přičemž o dva metráky lehčí „benzín“ bude jistě citelně levnější. A právě na svezení s ním, jenž zřejmě české zákazníky bude vábit více než „elektrika“, se již opravdu těšíme!