Poslední motor FIRE vyrobili v úterý 16. června, zjistil magazín Quattroruote.

Od Lancia Y10 ke globálnímu agregátu

Všechno začalo v březnu roku 1985. Nový motor s označením FIRE (Fully Integrated Robotized Engine) měl premiéru pod kapotou zcela nové Lancia Y10 – malého městského vozu, který symbolizoval italskou eleganci a technickou pokročilost. Tato událost nebyla náhodná. Motor FIRE byl výsledkem pokročilého vývoje, při kterém inženýři Fiatu ve spolupráci s PSA vůbec poprvé ve velkém využili počítačové modelování a robotizaci výroby. Nová továrna v Termoli se tak stala doslova symbolem moderního přístupu k výrobě motorů.

Technika a spolehlivost

První motor FIRE 1000 měl objem 999 cm³, osmiventilové rozvody OHC a výkon 33 kW. Nešlo o žádné dynamické monstrum, ale důraz byl kladen na spolehlivost, jednoduchost a nízkou hmotnost. Blok motoru z litiny vážil pouhých 18 kg, celý agregát jen 69 kg, a to i díky tenkým stěnám bloku navrženým metodou konečných prvků. V konstrukci se podařilo snížit počet dílů na 273, což zaručovalo snadnější servis a nižší poruchovost.

Díky tomu se z motoru FIRE stal všudybyl – poháněl modely Panda, Uno, Tipo, Punto, Linea, Bravo, 500, 500L, ale i Alfa Romeo MiTo, Jeep Renegade, Dodge Dart nebo Lancia Ypsilon. Celkem vzniklo přes 23 milionů kusů, což z něj činí jeden z nejrozšířenějších motorů v Evropě.

Variabilita bez hranic

Motor se během let výrazně vyvíjel. Vedle základního litrového provedení vznikly varianty o objemu 0,8 l (769 cm³), 1,1 l, 1,2 l (1 242 cm³) a 1,4 l (1 368 cm³) – v atmosférickém i přeplňovaném provedení. V roce 1998 se poprvé objevila šestnáctiventilová hlava válců (nejprve v Brazílii), v roce 2006 přišlo přeplňování v podobě T-Jet a od roku 2009 následoval MultiAir – technologie proměnného časování ventilů vyvinutá Fiatem.

FIRE se navíc snadno přizpůsobil ekologickým trendům. Nabízel varianty na LPG, CNG, a některé verze splňovaly i nejpřísnější normy Euro 6.

Konec jedné éry

V roce 2020 byla výroba motoru FIRE oficiálně ukončena, ale některé procesy v závodě Stellantis Termoli pokračovaly až do června 2025. Dne 16. června 2025 se definitivně uzavřelo oddělení, které motory FIRE vyrábělo – přesně čtyřicet let po zahájení produkce. Odbory označily konec motoru FIRE za „zavření důležité kapitoly“, ale zároveň vyjádřily odhodlání zachovat pracovní místa a přivést do závodu novou výrobu.

Od roku 2026 bude závod v Termoli vyrábět až 300 000 kusů dvouspojkových převodovek eDCT pro hybridní vozy ročně. O osudu plánované „gigatovárny“ na baterie se zatím jedná.

Dědictví FIRE

Motor FIRE je příkladem italského inženýrství v nejlepší formě. Skromný, nenápadný, ale mimořádně úspěšný. Jeho dlouhá životnost, jednoduchá údržba a technická univerzálnost z něj učinily jednu z největších technických legend evropského automobilového průmyslu.

„Ačkoliv se dnes svět motorů ubírá jiným směrem, jméno FIRE zůstane navždy zapsáno zlatým písmem v historii Fiatu – i celé automobilové Evropy,“ uzavírá nekrolog slavného motoru magazín Quattroruote.