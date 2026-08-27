Devadesátá léta minulého století jsou považována za mimořádně šťastné období evropské prosperity a všeobjímající svobody. To se samozřejmě odrazilo i na automobilové nabídce té doby, která se z dnešního pohledu zdá být až neuvěřitelně obsáhlá a pestrá.
Automobilky se tehdy svým zákazníkům snažily splnit každé jejich přání. Ochotně proto vykrývaly i okrajové segmenty trhu, lákající hlavně nadšené řidiče. Máme na mysli cenově dostupné hot-hatche, kupátka a také kabriolety, resp. roadstery, nabízené masovými značkami.
Pokračovatelka slavné tradice
Typickým příkladem takového vozu je Fiat Barchetta, kterým turínská automobilka navázala na svoji tradici podobně koncipovaných modelů, zejména na typy 124 Spider, 850 Spider a poněkud exotickou X1/9.
Rozhodnutí o návratu do segmentu malých roadsterů vedení Fiatu přijalo již na počátku 90. let, přičemž původní interní označení tohoto projektu Spider 176 bylo později změněno na Tipo 183. Na nějaké velké zisky to v tomto případě nevypadalo. Jenže to ještě byla doba, kdy si Fiat mohl dovolit přidat do svého jinak velkosériového a velmi racionálně postaveného výrobního programu i špetku vzácnějšího koření, které potěší automobilové nadšence a zvýší prestiž své značky.
Atraktivní italská novinka pro milovníky větru ve vlasech byla oficiálně představena v lednu 1995 a již o měsíc později si ji mohli vyzkoušet zástupci médií při předváděcích jízdách, konaných na slunném jihu Španělska. V březnu následovala výstavní premiéra na tehdy velice prestižním ženevském autosalonu, kde novinka suverénně získala titul „Cabriolet of the Year“. Ano, i když se jednalo o čistokrevný roadster.
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Zbrojení na sezonu kabrioletů. Barchetta je nestárnoucí italská sexbomba
Design by Fiat
Alfou i omegou prodejnosti otevřeného dvoumístného vozu je (kromě jeho ceny) hlavně nadprůměrně atraktivní design, který v očích zákazníků musí vyvážit jeho principiálně omezenou užitnou hodnotu. V případě budoucí Barchetty bylo tímto nelehkým úkolem pověřeno výhradně vlastní designérské studio Fiatu, žádná z externích designérských firem oslovena nebyla.
Svoji osobní vizi nového malého a lehkého roadsteru vypracovala počátkem roku 1991 hned čtveřice designérů. Jako nejlepší, a tedy určený k finálnímu dopracování, byl vybrán návrh řeckého designéra Andrease Zapatinase, pojmenovaný „Marinara“. Stylově sázel na mírné náznaky „retra“, na přelom 60. a 70. let. Na vzniku finální verze karoserie a interiéru má ovšem velké zásluhy také Alessandro Cavazza, který po Zapatinasově odchodu k BMW za finální podobu designu převzal zodpovědnost.
Zajímavé je, že autorem jedné z dalších tří ideových studií budoucí Barchetty byl Chris Bangle, pozdější kontroverzní šéfdesignér automobilky BMW. Jeho návrh nesoucí jméno „Diavola“ sice nevyhrál, ale jeho ostře řezaný styl i řada detailů se vzápětí uplatnily u o třídu většího Fiatu Coupé. Ten byl představen dokonce již v listopadu 1993, tedy ještě před Barchettou.
Fešné obliny a dokonalé proporce
Z výsledku několikaleté práce Centro Stile Fiat na projektu Tipo 163 nakonec vykrystalizovalo sympatické autíčko silně zaoblených tvarů, které záměrně připomínalo malý motorový člun. To nakonec rozhodlo i při výběru jeho oficiálního obchodního pojmenování „Barchetta“ - italsky loďka, či bárka.
Typickými prvky designu barchetty se stal poněkud delší přední převis ve srovnání s tím zadním, což zdařile vyvažovala kabina opticky posunutá směrem k zadní nápravě. Přední projektorové světlomety, uložené pod aerodynamickými kryty z čirého plastu byly v té době velmi progresivním řešením. O chlazení motoru se staraly hlavně nenápadné průduchy ve spodní části nárazníku, která byla záměrně podseknutá, aby rovněž připomínala příď motorového člunu. Úzká štěrbina těsně nad ním měla spíše dekorativní funkci.
Nejnápadnějším stylistickým prvkem boků karoserie se stal mírně prohnutý prolis, který svým tvarem evokoval vlnku na vodní hladině. Zaujal také výrazný lem na spodním okraji předního nárazníku, na který navazovala tvarovaná přední partie prahů. Oblé zádi dominovala čtveřice samostatných svítilen obdélníkového tvaru, přičemž zadní mlhovka, couvací světlomet a odrazky našly své místo dole, v nárazníku.
Šikovně řešená střecha
Velmi neortodoxně byly řešeny vnější kliky dveří. Nejdřív totiž bylo nutno zmáčknout tlačítko, čímž došlo k vyklopení samotné kovové kliky z obrysu karoserie. Teprve pak bylo možné za kliku zatáhnout a dveře otevřít.
Jak se na správný roadster sluší a patří, skla dveří byla bezrámová, což samozřejmě vynikalo hlavně po stažení plátěné střechy. Při premiéře Fiat uváděl, že se designéři nechali inspirovat různými klasickými sporťáky značek Jaguar a Ferrari, autor článku by tipoval také krásný Fiat 850 Spider.
Barchetta se dodávala s plátěnou střechou opatřenou plastovým zadním oknem, která vždy vyžadovala manuální obsluhu, nákladné a těžké elektrické ovládání se pochopitelně nenabízelo. Nejdříve bylo třeba uvolnit dvojici pákových uzávěrů na rámu čelního okna, poté zespodu nadzvednout zadní část střechy a směrem dozadu odklopit kryt úložného prostoru za předními sedadly. Pak již nic nebránilo tomu, aby odjištěná střecha zcela zmizela pod zaklapnutým víkem. Pro uživatele, kteří svoji „Barču“ chtěli používat celoročně, Fiat dodával i slušivý plastový hard-top s vyhřívaným skleněným oknem.
Kapesní rozměry a muší váha
Vnější rozměry Fiatu Barchetta byly vskutku skromné – délka nedosahovala ani čtyřmetrové hranice (3,92 m), šířka činila 1,64 m a výška pouhých 1,27 m. Vůz jezdil na platformě Fiatu Punto I. generace, jejíž rozvor byl výrazně zkrácen – z původních 2,45 na 2,28 m. Na rozdíl od hlavního konkurenta, klasicky řešené Mazdy MX-5 „Miaty“, tedy nový fiaťácký roadster používal „plebejskou“ koncepci s pohonem předních kol a motorem uloženým vpředu napříč. Tento fakt u některých puristicky založených fanoušků vyvolával zdvižené obočí. Jak se ovšem brzy ukázalo, obavy z nedostatku řidičské zábavy byly zbytečné. Ale nepředbíhejme…
Vítejte na palubě!
U maličkého roadsteru nijak nepřekvapí, že zavazadlový prostor vykazoval jen skromný objem 165 l a jeho nevelké víko znemožňovalo nakládku větších zavazadel. Řešením mohlo být si na toto víko pořídit stylový nosič, který byl součástí nabídky originálního příslušenství. A drobnější či štíhlé věci bylo možné uložit i za opěradla sedadel. Řidič a spolujezdec (častěji spíše spolujezdkyně) ovšem v takovém případě nesměli být příliš urostlí či korpulentní – celkové užitečné zatížení činilo jen 200 kg... Mnohem důležitější byla příznivá pohotovostní hmotnost, která se základní výbavou činila pouhých 1056 kg.
Klasická sportovní atmosféra vládla i ve dvoumístném interiéru, ve kterém byl převažující černý odstín efektně kombinován s panely lakovanými v barvě karoserie. Na délku našly dostatek prostoru i vyšší postavy, jak to ovšem v té době bývalo obvyklé, řidič si volant mohl seřídit pouze výškově. Na šířku a na výšku byla kabina podstatně méně velkorysá, ovšem pocit jisté sportovní stísněnosti k malému roadsteru neodmyslitelně patří. Stejně jako častá jízda se staženými okny a loktem frajersky odloženým na hraně dveří.
Pracoviště řidiče ctilo nejlepší italské tradice - přístrojovému štítu dominovala trojice klasických kulatých „budíků“. Kvůli co nejlepší viditelnosti byl otáčkoměr umístěn do prostředního vyvýšeného tubusu nad sloupek volantu, i když se tam musel spokojit s menším průměrem. Kruhový tvar dostaly i výdechy topné a ventilační soustavy a její ovladače. Krátká řadicí páka se díky štíhlému, ale vysokému středovému panelu nacházela příjemně blízko volantu a hned za ní následovala páka parkovací brzdy.
Jedna z mála ergonomických výtek mířila na fakt, že ovladač příplatkových elektrických zrcátek se skrýval pod její rukojetí. Tříramenný sportovní volant padl výborně do ruky, spolujezdec (mnohem častěji ovšem spolujezdkyně) se zase mohl kochat stylizovaným nápisem „Barchetta“ na víku odkládací schránky, resp. na krytu svého airbagu. Sedadla s odklopnými opěradly a výškově nastavitelnými hlavovými opěrkami potěšila správně dlouhými sedáky i výrazným bočním vedením, nutným k fixaci těla při sportovní jízdě.
Široká barevná škála
Co se týče výbavy, standard zahrnoval např. posilovač řízení, již zmiňované výškové nastavování volantu, airbag řidiče, elektricky ovládaná okna a radiopřijímač se 4 reproduktory. Bohatá nabídka příplatkových prvků obsahovala např. centrální zamykání, kožené čalounění sedadel, ABS, airbag spolujezdce, již zmiňovaná elektricky ovládaná zpětná zrcátka, přední mlhovky, litá kola a klimatizaci.
Bohatá byla rovněž škála barev karoserie, přičemž největší oblibu si získaly výrazné pastelové odstíny - oranžový, žlutý a červený. „Barču“ ale bylo možné získat i v modré, zelené, stříbrné či černé barvě. Standardní odstín plátěné střechy byl samozřejmě černý, ale různé akční verze dostaly i vínové, béžové či modré plátno.
Jako ulitý...
Jaký motor se nejlépe hodí pro malý lehký roadster? Přece točivý a skvěle znějící atmosférický benzinový čtyřválec slušného objemu! A přesně takový, čerstvě vyvinutý agregát měl tehdy Fiat k dispozici. Jednalo se o šestnáctiventilovou jednotku s objemem 1747 cm3 (vrtání 82, zdvih 82,7 mm), která kombinovala litinový blok, hliníkovou hlavu válců a ventilový rozvod poháněný ozubeným řemenem.
Jak uvedený objem napovídá, blok byl společný se čtyřválcem Alfa Romeo Twin Spark 1.8 16V. Však se také oba tyto motory vyráběly ve stejné supermoderní motorárně v italském městě Pratola Serra. Jednotka Fiatu ovšem používala odlišnou hlavu válců bez zdvojeného zapalování, takže každý válec obsluhovala jediná svíčka. Oba motory ale využívaly podobný systém variabilního časování sacích ventilů pomocí hydraulického variátoru a vratné pružiny. Fiat tento rozvod označoval zkratkou VDF (Variatore di Fase Distribuzione - proměnná fáze rozvodu). Ve srovnání s běžným, kompromisně pevně nastaveným časováním motor získal výrazně lepší pružnost, a také větší výkon. Fiat tuto vyspělou jednotku nabízel i v modelu Coupé a svoji úspěšnou kariéru pak završil v ostré verzi Punta II. generace s označením HGT.
Při poměrně vysoké kompresi 10,3:1 činil výkon sedmnáctistovky 96 kW, resp. 131 k při 6 300 ot./min a točivý moment vrcholil 164 Nm při 4 300 ot./min. Výrobce ovšem hrdě udával, že plných 90 % této hodnoty měl řidič k dispozici již od 2 000 ot./min. Elektronické vstřikování a bezdotykovou zapalovací soustavu nedodával obvyklý Bosch ani domácí Magnetti Mareli, ale japonská firma Hitachi. Dobové testy i majitelé se shodovali, že motor svojí neobyčejnou pružností a zároveň hladovostí po otáčkách přinášel řidiči Barchetty velké potěšení, korunované typickým „italsky nakřáplým“ zvukem výfuku a bručivým projevem sání.
Výhradně s manuálem a volantem vlevo
Přední kola byla poháněna prostřednictvím pětistupňové přímo řazené převodovky se sympaticky kompaktní kulisou. Automat se nedodával, protože drtivá většina tehdejších zájemců o lehký roadster jej nijak nepostrádala – vždyť obsluha trojice pedálů a řadicí páky je pro skutečně nadšeného řidiče vrcholnou radostí a nikoliv otravou! Fiat do Barchetty nikdy nenabízel ani žádný jiný motor, prostě proto, že to nebylo třeba – uvedená osmnáctistovka jí seděla opravdu perfektně.
Horší to bylo s pravostrannou verzí, kterou Fiat nikdy nevyvinul z ekonomických důvodů. Barchetta se přesto ve Velké Británii i v Japonsku oficiálně prodávala, volant na „nesprávné“ straně ale její odbyt citelně limitoval. Britští zákazníci, kteří tento nemalý kompromis nerozdýchali, se ale mohli obrátit na místní firmu DTR Sportcars. Ta za pomoci využití dílů z pravostranné verze Punta I. generace a speciálně vyrobených výlisků přístrojové desky nabízela pravostrannou konverzi. Jelikož se ale nejednalo o zrovna levnou záležitost (přišla na 4000 liber, základní cena vozu činila cca 12 000 liber), takto upravených vozů prý vzniklo pouze 6 a přeživší kusy jsou proto v Británii mimořádně ceněné.
Jednoduchý, ale povedený podvozek
Další nezbytnou ingrediencí úspěšného roadsteru jsou agilní, a tedy zábavné jízdní vlastnosti. Jak už jsme uvedli, Barchetta využila výrazně zkrácenou podvozkovou platformu předokolkového Fiatu Punto I. generace. Není tedy divu, že většina (65 procent) její hmotnosti připadala na přední nápravu. Řadou detailních úprav se ovšem konstruktérům podařilo vrozenou nedotáčivost potlačit, resp. ji posunout do vyšších rychlostí. Jízdní vlastnosti nového otevřeného fiátku díky tomu byly v dobových testech i uživateli hodnoceny převážně pozitivně.
Přední náprava využívala klasický koncept se vzpěrami McPherson a spodními příčnými rameny, zadní kola spočívala na vlečených ramenech spojených torzní příčkou. Ve srovnání s puntem ovšem tato příčka byla tužší a stejnou změnou prošly i pružiny, tlumiče, silentbloky a stabilizátory. Důležité úpravy prodělalo také hřebenové řízení s hydraulickým posilovačem, které dostalo rychlejší převod.
„Ponoření“ sedadel barchetty až těsně nad podlahu si navíc vyžádalo i svislejší polohu volantu. Rozchod kol vpředu i vzadu byl ve srovnání s Puntem mírně rozšířen a standardem se stala větší, patnáctipalcová kola s pneumatikami rozměru 195/55 R15. V základu se dodávaly slušivé ocelové disky, za příplatek byla samozřejmě k mání i jejich atraktivní litá alternativa.
Temperamentní a přiměřeně žíznivá
Barchetta suverénně dosahovala mety 200 km/h a akceleraci z 0 na 100 km/h zvládala za pěkných 8,9 s. Tomu muselo odpovídat i dimenzování brzdové soustavy, protože s nadupaným roadsterem bude málokdo jezdit pomalu a jeho častým revírem bývají zakroucené silničky... Kotoučové brzdy proto zpomalovaly i zadní kola. Přední kotouče dostaly i vnitřní chlazení a zadní hlídal zátěžový omezovač brzdného tlaku. Podtlakový posilovač byl naladěn na rychlý, ale přesto dobře dávkovatelný nástup brzdného účinku a protiblokovací systém ABS se v prvních letech výroby dodával jen za příplatek.
Co se týče spotřeby paliva, díky příznivé hmotnosti a malé čelní ploše nízké karoserie se pohybovala na přijatelných hodnotách. Výrobce udával normovaný apetit mimo město 6,5 l/100 km, ovšem ve městě podstatně méně příznivých 11,6 l/100 km. V kombinovaném provozu to ale dělalo přijatelný průměr 8,4 l/100 km. Dobové novinářské testy přitom uvádí, že při klidné ekonomické jízdě se lze dostat pod 7 l/100 km a běžně svižné tempo znamená průměr 8-9 l/100 k. I v městském provozu a na dálnici se prý lze bez problémů vejít do 10 l/100 km.
Bezpečnost na úrovni
Fiat u svého nového malého sporťáčku rozhodně nepodcenil ani pasivní bezpečnost. Prototypy prodělaly celou řadu nárazových testů a příď i záď tvořily relativně dlouhé deformační zóny. Naopak kabina byla řešena jako velmi tuhá buňka. Její podlaha totiž získala několik dodatečných výztuh, za přístrojovou desku se montoval masivní příčník a dveře skrývaly vysokopevnostní tyčové profily. Silně vyztužen byl samozřejmě i rám čelního skla, který musel vydržet i případné převrácení vozu, jelikož vizuálně rušivý zadní ochranný oblouk Barchetta naštěstí nedostala. (Současní majitelé si ovšem dvojici malých ochranných oblouků za opěradla dost často doplňují).
Standardně se dodával čelní airbag řidiče, za příplatek ho mohl získat i spolujezdec, ovšem za cenu zrušení uzavíratelné odkládací schránky v přístrojové desce. Bezpečnostní pásy byly standardně opatřeny napínači a sedáky příčkami, zabraňujícími podklouznutí připoutaného těla. Na vysoké úrovni byla i ochrana proti požáru – odolná plastová palivová nádrž o štědrém objemu 50 l se nacházela na chráněném místě před zadní nápravou a v případě nárazu elektronický systém FPS automaticky přerušil elektrický obvod palivového čerpadla a speciální ventil přerušil palivové vedení. Nenechavci zase měli ztíženou práci díky standardně montovaném imobilizéru, který komunikoval s elektronicky kódovaným klíčem.
Nejdřív vylepšení, pak mírný útlum
V průběhu své poměrně dlouhé výroby se Barchetta samozřejmě nevyhnula postupným modernizacím. V květnu 1998 motor dostal novou řídící jednotku (opět dodávanou firmou Hitachi) a jeho již tak výborná pružnost byla dále posílena novým sacím traktem s proměnnou délkou. Fiat tuto novinku označoval zkratkou V.I.S. (Vehicle Ability System), přičemž nepřekvapí, že ji tehdy získaly i sesterské motory Alfy Romeo řady Twin Spark 16V. Převodovka zároveň obdržela mírně prodloužený pátý převodový stupeň, což prospělo mimoměstské spotřebě paliva.
Příchod nové, přísnější emisní normy Euro 3 (závazně platné u vozů vyrobených od 1.1. 2001) si vyžádal na motoru provést další úpravy. A z řidičského hlediska už to nebyly změny k lepšímu… Škrticí klapka motoru totiž od té doby již nebyla spojena s pedálem plynu lankem, ale elektronicky, takže reakce agregátu na pohyby pravé nohy řidiče již nebyly tak ostré a bezprostřední, jako dříve. Změnilo se i mapování řídicí jednotky a přibyl nově povinný diagnostický systém emisí. Zcela přepracována byla i výfuková soustava, která nyní obsahovala 2 katalyzátory a tři sondy Lambda.
A co bylo možná ještě bolestnější - vůz těmito úpravami ztratil charakteristický chraplavý zvuk výfuku. Zatímco největší výkon se i po těchto úpravách podařilo zachovat na původní úrovni, maximální točivý moment o 6 Nm. poklesl. Největší rychlost, hodnota zrychlení i spotřeba sice podle údajů výrobce zůstaly zachovány, dle subjektivních dojmů řidičů ale „eurotrojkový“ motor prostě přišel o část svého dřívějšího charismatu.
Třetí brzdovka a poté facelift
První designovou změnu, zavedenou v průběhu výroby, se stalo doplnění třetího brzdového světla. Provést něco takového dodatečně u roadsteru tak, aby to co nejméně narušilo jeho design, není snadné. U Fiatu to ale zvládli se ctí, nový povinný prvek výbavy umístili do nově vylisovaného kapkovitého výstupku na víku zavazadelníku. Tvar přidané svítilny přitom citlivě sladili se svítilnami na blatnících. Zavedení nových firemních log kulatého tvaru místo dřívější pětice šikmých lišt (resp. hranatého nápisu FIAT na zádi) bylo proti této operaci hračkou.
V prosinci 2002, na autosalonu v Boloni, se Barchetta poprvé ukázala ve faceliftovaném provedení. Modernizace je dílem designéra Toma Tjaardy, který v 60. letech navrhl i design dodnes vysoce oceňovaného Fiatu 124 Spider (1966-1985 vč. pozdější výroby u Pininfariny). Tjaarda v době, kdy přijal zakázku na facelift Barchetty, již nebyl kmenovým zaměstnancem Fiatu, ale pracoval „na volné noze“.
Změny zahrnovaly hlavně zcela nové nárazníky, z nichž ten přední obsahoval velkou černou masku chladiče a nové, miniaturní mlhovky. Stejně jako přední, i nový zadní nárazník zároveň ztratil dřívější typické žebrování ve své spodní části.
Tento facelift u příznivců barchetty dodnes budí poněkud rozporuplné reakce – jedni ho berou jako jasný krok vpřed a posílení identity vozu. Druzí ale tvrdí, že původní design působí přirozeněji a že tato výrazná modernizace u vozu potlačila jeho originálně člunovitý styl, protože nové nárazníky již zespodu nejsou typicky „podseknuté“…
Restyling zahrnoval také zavedení nových litých kol, která nyní byla většinou šestnáctipalcová. A dřívější základní plechové „patnáctky“ se přestaly montovat úplně. V povedeném interiéru se změnily jen potahové tkaniny sedadel (pokud ovšem nebyla použita příplatková kůže) a na vnitřních výplních dveří přibyly trojúhelníkové bloky z měkčeného plastu, které dostaly za úkol ztlumit případný boční náraz na těla posádky. Modernizovaná Barchetta nezměnila své vnější rozměry a její udávaná pohotovostní hmotnost vzrostla pouze o zanedbatelných 20 kg.
Komplikovaná malosériová výroba
Fiat Barchetta se samozřejmě nevyráběla zdaleka v tak hojných počtech, jako třeba Punto nebo modely Bravo/Brava/Marea a navíc na něm bylo podstatně více ruční práce. Nepřekvapí proto, že se výrobního procesu účastnilo několik externích firem mimo skupinu Fiat.
První z nich byla ILCAS (Industria Lavorazioni Carozzerie Auto), sídlící v městečku Sparone Canaveze nedaleko Turína. Ta dostala na starost výrobu výlisků karoserie a jejich svařování do podoby finálního skeletu. Ten pak putoval do karosárny Bertone v Grugliascu, která se postarala o jeho antikorozní ochranu a nalakování. Závěrečným krokem pak byla finální montáž u firmy Maggiora v Chivascu. Motory jí dodávala již zmiňovaná motorárna FMA (Fabbrica Motori Automobilistici), sídlící ve městě Pratola Serra. Tu Fiat převzal od Alfy Romeo, poté, co tuto kultovní automobilku v roce 1986 koupil a zachránil ji tak před bankrotem. Kompletní převodové ústrojí zase vyráběl závod Fiat Termoli. Řada externích dodavatelů se starala také o dodávky interiérových dílů, elektroinstalace, plátěné střechy apod.
Akční modely
V poměrně dlouhém životním cyklu tohoto roadsteru samozřejmě nemohly chybět různé omezené akční série, které se logicky objevovaly zejména v pozdějších letech výroby. Většinou sázely na speciální barevné provedení karoserie i střechy a luxusní kožené čalounění, někdy zdobené kosodélníkovým prošíváním. Některé nesly nepříliš originální pojmenování „Limited Edition“ a vznikly v počtu několika tisíc kusů, stejně jako další úspěšné verze Riviera, Lido a Naxos. Řádově stovky vozů zahrnovaly akční série Amalfi a Milano (druhá jmenovaná vznikla výhradně pro švýcarský trh). Za suverénně nejvzácnější je považována exkluzivní, jen šestikusová série Club Italia.
Studie, prototypy a další speciality…
Karosárna Maggiora, kde se Barchetta původně vyráběla, přišla ještě před její oficiální premiérou s prototypem spideru, pojmenovaným Scia. Speciál, silně připomínající motorový člun, vnikl ve spolupráci s Fiatem. Zazářil na autosalonu v Turíně na jaře 1994 a naznačoval, jakým směrem se budoucí sériový roadster vydá, byť v mnohem umírněnější podobě… O dva roky později na turínském autosalonu obě firmy prezentovaly svou pokračující spolupráci společnou studií Barchetty coupe s pevnou střechou a třetími výklopnými dveřmi ve splývající zádi. Velmi povedené dílko se ale bohužel do výroby nikdy nedostalo.
S vlastní studií dvoumístného závodního spideru (již na bází sériové Barchetty) se na stejném autosalonu pochlubila také italská firma Stola. Její dílo se jmenovalo Dedica. A výčet designových studií vzniklých na bází tohoto Fiatu ukončíme vozem Abarth Monotipo 98. Tentokrát se jednalo o nízké a široké kupé se vzhůru výklopnými dveřmi s dosti svérazně řešenou přídí…
Pro úplnost se sluší zmínit také o značkovém poháru Trofeo Barchetta Sport, pořádaném v Itálii v letech 2005-2008. Byl určen zejména začínajícím okruhovým závodníkům. Přísně identické vozy byly maximálně odlehčeny, přišly o čelní sklo a naopak jim přibyla mohutná tyčová výztuha nad přístrojovou deskou a nad zadní část interiéru se tyčil robustní trubkový ochranný rám. Výkon jejich motorů lehce stoupnul na 135 k.
Stěhování a přerušovaná produkce
První ověřovací série Barchett vznikla již na podzim 1994, standardní sériová produkce odstartovala v lednu následujícího roku. Prodeje na hlavních evropských trzích odstartovaly v dubnu 1995, tedy v ideálním okamžiku před začátkem letní sezóny. K nemilé události došlo v květnu 2002, kdy firma Maggiora zkrachovala a výroba líbivého roadsteru se tak okamžitě zastavila.
Výroba se proto přestěhovala do hlavní továrny Fiatu v Mirafiori, přičemž produkce již faceliftovaného vozu zde krátce probíhala od června 2003. Poté byla znovu přerušena a pokračovala až od dubna 2004. Úplně poslední barchetty spatřily světlo světa v červnu 2005 a celkově vzniklo 57 521 vozů. Na malý roadster se tedy jednalo o jednoznačný komerční úspěch. Zájem zákazníků by jistě pokračoval i v následujících letech, motor 1.8 16V už ale nebylo možno za přijatelných nákladů upravit pro ještě přísnější emisní normu Euro 4…
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Šviháky lázeňské déšť nezastaví. Italové vyrazili na promenádu na kolonádu
Barchetta dnes
Výroba takovýchto dostupných automobilových bonbonků, jakým je třeba právě Fiat Barchetta, je v podmínkách současného evropského automotive, dušeného tisíci euroregulacemi, naprosto vyloučená. O to víc si ji její současní majitelé považují. Nemálo příznivců má i v Česku, o čemž se lze každoročně přesvědčit hlavně na každoročních jarních setkání klasických vozů Fiat v Poděbradech. A pokud byste snad uvažovali o koupi Barchetty jako dostupného atraktivního yongtimeru, díky relativně příznivým cenám a prozatím slušné dostupnosti většiny náhradních dílů vám tento nápad můžeme určitě doporučit.