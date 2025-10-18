Jugoslávský fiat slaví sedmdesátiny. Fiat 600 motorizoval svět

Autor: ,
Fiat 600 pomáhal motorizovat řadu zemí světa, kromě rodné Itálie se vůz představený v březnu 1955 na autosalónu v Ženevě vyráběl také ve Španělsku nebo Argentině, sestavovali ho třeba i v Západním Německu. Největším mimoitalským výrobcem toto automobilu byla ale jugoslávská Zastava, kde první tento automobil smontovali 18. října 1955.
Fiat 600

Fiat 600 | foto: Fiat

Fiat 600
Fiat 600
Fiat 600
Fiat 600
28 fotografií

O tři dekády později byla továrna v jihosrbském městě Kragujevac místem, kde vyrobili vůbec poslední „šestistovku“.

Fiat 600
Fiat 600
Fiat 600
Fiat 600
28 fotografií

V domovské Itálii se Fiat 600 vyráběl 15 let, během kterých opustilo bránu turínské automobilky skoro 2,7 milionu exemplářů. Podobně dlouhý životní cyklus měla produkce minivozu také ve španělské automobilce Seat, od jejího vzniku svázané s Fiatem, kde Seatu 600 mezi roky 1957 a 1973 vzniklo téměř 815 000 kusů. Přes dvě dekády automobil vydržel ve výrobním programu argentinské továrny (na 300 000 vozů). Dalším významným producentem byl německý Neckar (původně NSU-Fiat), který vyrobil na 170 000 exemplářů.

U začátku i konce Zastavy stál Fiat, poslední vyrobili před deseti lety

Nikde – s výjimkou Itálie, kde ale musela „šestistovka“ soupeřit v popularitě s menší „pětistovkou“ – ale nesehrál Fiat 600 takovou roli jako v Jugoslávii. Autíčko zvané zde „fića“ (fiátek) zde sloužilo nejen postupně se vzmáhající střední třídě ke každodenním jízdám nebo výletům, ale také v autoškolách, a dokonce u milice, tedy místní policie. To všechno ale přišlo až během 60. let – poměrně dlouho totiž trvalo, než se v Kragujevaci rozběhla skutečně sériová výroba.

Titova Jugoslávie se podobně jako další východoevropské země po druhé světové válce snažila rozběhnout automobilový průmysl, chyběla ale domácí základna. Na rozdíl od Sovětského svazu, který získal výrobní zařízení i dokumentaci z poraženého Německa, nebo Československa s dlouhou průmyslovou tradicí českých zemí se museli bělehradští komunisté poohlédnout na Západě. Partnera nakonec pár let po roztržce se SSSR našli v Turíně.

Jak začínala Zastava. Bitvu o Terst vyhrál zapomenutý frajer z Itálie

Jugoslávci nejprve začali montovali stokusové série větších vozů Fiat 1100 a Fiat 1400, po představení Fiatu 600 se ale jejich pozornost obrátila právě k tomuto malému a podstatně lacinějšímu vozu. Prvních pětadvacet kusů ručně sestavili ještě do konce roku 1955, v dalších letech produkce pomalu rostla, k velkosériové výrobě – navíc s velkým podílem domácích dílů – ale mohla továrna Crvena Zastava (Rudá vlajka) přejít až po vybudování nových výrobních hal začátkem 60. let.

Sériová produkce Zastavy 750, což byla jugoslávská varianta modernizovaného Fiatu 600D (měl mimo jiné větší motor o objemu 767 kubíků), začala v Kragujevaci v roce 1962 a pokračovala další čtvrtstoletí. Během let se auto měnilo, přicházelo třeba o chromované díly, do interiéru se dostaly komponenty z Fiatu 126 a v roce 1980 rozšířila výrobní program Zastava 850, která měla pod kapotou silnější motor z Fiatu 850. Úplně poslední kus „fići“ byl ovšem Zastava 750.

Jugoslávská továrna vyrobila téměř 925 000 vozů, které v zemi sloužily nejen rodinám, ale vozili se v nich také policisté a nemohly chybět ani v autoškolách. Se započítáním produkce v Itálii, Německu, Argentině a Španělsku tak během tří dekád vzniklo na pět milionů kusů Fiat 600 či jeho variant. Skoro o milion více než menšího Fiatu 500 a podobně jako Citroënu 2CV. Jiné dlouhověké vozy byly ale úspěšnější, Renaultovy „čtyřky“ se prodalo přes osm milionů, původních Brouků pak 21,5 milionu.

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Fiat 600, ze kterého je dnes i díky roztomilému designu oblíbený veterán a ceny zachovalých kusů se pohybují ve statisících korun, dal vzniknout i několika odvozeným modelům. Nejznámější je mezi nimi verze Multipla s trambusovým řešením přídě, představená roku 1956, prapředek kategorie MPV měl čtyři dveře a dokonce šest míst k sezení. Čtyřdveřovou verzi – ovšem tradičnějšího vzhledu – vyráběl také Seat. Existovala i „ostrá“ verze Abarth nebo malá dodávka Fiat 600T.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů

Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění...

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?

Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní. Jedná se o Elroq 85, tedy verzi, která právě prochází i dlouhodobým testem iDNES.cz. Z aktuálně...

Takto Číňani staví auta. Původní vzhled, úplně nový vnitřek a silnější motor

Značka SWM ukazuje jednu z cest, kterou se čínští výrobci snaží proniknout do Evropy. Původně italského výrobce motorů v roce 2014 čínská společnost Shineray Group koupila a rozšířila výrobu....

Jugoslávský fiat slaví sedmdesátiny. Fiat 600 motorizoval svět

Fiat 600 pomáhal motorizovat řadu zemí světa, kromě rodné Itálie se vůz představený v březnu 1955 na autosalónu v Ženevě vyráběl také ve Španělsku nebo Argentině, sestavovali ho třeba i v Západním...

18. října 2025

Česká bouda pro dobrodruhy, kterou uveze každý pick-up

V Česku se nestává každý den, aby se lidé otáčeli za obyčejným pick-upem. Při testu obytné nástavby Basecab se to posádce stávalo pravidelně. Za projektem rodinné firmy Cabmaniac přitom stojí náhodné...

18. října 2025

Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko

Před rokem, 11. října 2024, představil šéf americké automobilky Tesla Elon Musk na akci pro investory samořízené taxi Cybercab. „Myslím, že náklady na autonomní dopravu budou tak nízké, že si ji...

17. října 2025

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

17. října 2025

Nová značka v ČR. Otestovali jsme čínské čtyřkolky v kamenolomu, bojují cenou

Značka GOES rozhodně není nová. Na trhu je už téměř dvě dekády. Vznikla ve Francii a jako základ vždy používala techniku čínského mamuta CFMOTO. To nedávno právě značku GOES odkoupilo a vzalo pod svá...

17. října 2025

Čína škrtí vývoz vzácných kovů. Evropský autoprůmysl bije na poplach

Výrobci aut kvůli rozhodnutí Číny zpřísnit pravidla vývozu kovů vzácných zemin bijí na poplach. Německý svaz VDA se obává, že v dodavatelských řetězcích kvůli tomu nastane chaos, který bude mít...

16. října 2025  12:01

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

16. října 2025

SUV mají 56 % trhu, ve městech překážejí. Němci by jim zvýšili parkovné

Sportovně-užitkové vozy dominují automobilovému trhu takřka po celém světě. V Evropě se v prvním pololetí letošního roku podílely na trhu s auty z 56 procent, ve Spojených státech měly podíl 59,6...

16. října 2025

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

15. října 2025,  aktualizováno  12:27

V Evropě je zralých na zavření až osm autotováren, jedou na půl plynu

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou...

15. října 2025

V autě: O mravenečníkovi Ferrari, čínských skopičinách a sociální síti Cupra

Víte, jak se jezdí v Číně? Nejvíc sto dvacet. A v Indii ještě pomaleji. Ale hlavně se postává v kolonách. Proto je nejdůležitější mít v autě velký tablet a internet; jak jezdí, je spíš jedno. A...

15. října 2025

Takto Číňani staví auta. Původní vzhled, úplně nový vnitřek a silnější motor

Značka SWM ukazuje jednu z cest, kterou se čínští výrobci snaží proniknout do Evropy. Původně italského výrobce motorů v roce 2014 čínská společnost Shineray Group koupila a rozšířila výrobu....

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.