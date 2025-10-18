O tři dekády později byla továrna v jihosrbském městě Kragujevac místem, kde vyrobili vůbec poslední „šestistovku“.
V domovské Itálii se Fiat 600 vyráběl 15 let, během kterých opustilo bránu turínské automobilky skoro 2,7 milionu exemplářů. Podobně dlouhý životní cyklus měla produkce minivozu také ve španělské automobilce Seat, od jejího vzniku svázané s Fiatem, kde Seatu 600 mezi roky 1957 a 1973 vzniklo téměř 815 000 kusů. Přes dvě dekády automobil vydržel ve výrobním programu argentinské továrny (na 300 000 vozů). Dalším významným producentem byl německý Neckar (původně NSU-Fiat), který vyrobil na 170 000 exemplářů.
|
U začátku i konce Zastavy stál Fiat, poslední vyrobili před deseti lety
Nikde – s výjimkou Itálie, kde ale musela „šestistovka“ soupeřit v popularitě s menší „pětistovkou“ – ale nesehrál Fiat 600 takovou roli jako v Jugoslávii. Autíčko zvané zde „fića“ (fiátek) zde sloužilo nejen postupně se vzmáhající střední třídě ke každodenním jízdám nebo výletům, ale také v autoškolách, a dokonce u milice, tedy místní policie. To všechno ale přišlo až během 60. let – poměrně dlouho totiž trvalo, než se v Kragujevaci rozběhla skutečně sériová výroba.
Titova Jugoslávie se podobně jako další východoevropské země po druhé světové válce snažila rozběhnout automobilový průmysl, chyběla ale domácí základna. Na rozdíl od Sovětského svazu, který získal výrobní zařízení i dokumentaci z poraženého Německa, nebo Československa s dlouhou průmyslovou tradicí českých zemí se museli bělehradští komunisté poohlédnout na Západě. Partnera nakonec pár let po roztržce se SSSR našli v Turíně.
|
Jak začínala Zastava. Bitvu o Terst vyhrál zapomenutý frajer z Itálie
Jugoslávci nejprve začali montovali stokusové série větších vozů Fiat 1100 a Fiat 1400, po představení Fiatu 600 se ale jejich pozornost obrátila právě k tomuto malému a podstatně lacinějšímu vozu. Prvních pětadvacet kusů ručně sestavili ještě do konce roku 1955, v dalších letech produkce pomalu rostla, k velkosériové výrobě – navíc s velkým podílem domácích dílů – ale mohla továrna Crvena Zastava (Rudá vlajka) přejít až po vybudování nových výrobních hal začátkem 60. let.
Sériová produkce Zastavy 750, což byla jugoslávská varianta modernizovaného Fiatu 600D (měl mimo jiné větší motor o objemu 767 kubíků), začala v Kragujevaci v roce 1962 a pokračovala další čtvrtstoletí. Během let se auto měnilo, přicházelo třeba o chromované díly, do interiéru se dostaly komponenty z Fiatu 126 a v roce 1980 rozšířila výrobní program Zastava 850, která měla pod kapotou silnější motor z Fiatu 850. Úplně poslední kus „fići“ byl ovšem Zastava 750.
Jugoslávská továrna vyrobila téměř 925 000 vozů, které v zemi sloužily nejen rodinám, ale vozili se v nich také policisté a nemohly chybět ani v autoškolách. Se započítáním produkce v Itálii, Německu, Argentině a Španělsku tak během tří dekád vzniklo na pět milionů kusů Fiat 600 či jeho variant. Skoro o milion více než menšího Fiatu 500 a podobně jako Citroënu 2CV. Jiné dlouhověké vozy byly ale úspěšnější, Renaultovy „čtyřky“ se prodalo přes osm milionů, původních Brouků pak 21,5 milionu.
|
Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?
Fiat 600, ze kterého je dnes i díky roztomilému designu oblíbený veterán a ceny zachovalých kusů se pohybují ve statisících korun, dal vzniknout i několika odvozeným modelům. Nejznámější je mezi nimi verze Multipla s trambusovým řešením přídě, představená roku 1956, prapředek kategorie MPV měl čtyři dveře a dokonce šest míst k sezení. Čtyřdveřovou verzi – ovšem tradičnějšího vzhledu – vyráběl také Seat. Existovala i „ostrá“ verze Abarth nebo malá dodávka Fiat 600T.
