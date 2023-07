Autofotka týdne: Nový multismyslově rozmazlující Fiat 600 a Punto z archivu

Při premiéře bateriového fiatu 600 ovšem manažeři automobilky zavzpomínali na doby nedávno minulé. A přidali nikdy nepublikovaný obrázek z archivu.

To bylo tak.

Automobilky se občas po dekádách vlády úspěšného modelu rozhodnou, že je třeba obrátit stránku. A tak jak Ford tento týden vyrobil poslední auto slavného jména Fiesta, rozhodl se Fiat v uplynulé dekádě opustit veleúspěšné Punto, jehož sláva po hvězdných devadesátých letech přeci jen pohasínala.

Tehdejší vládce Fiatu, charismatický nonkonformní Sergio Marchionne třídě malých aut věštil konec a neviděl pro případného nástupce Punta perspektivu – tuto kategorii aut považoval za „příliš konkurenční a nedostatečně ziskovou“, což se dnes projevuje v plné nahotě. Naopak, na vzestupu byly SUVčka a crossovery. A tak začali v Turíně pracovat na autě, kterému říkali Punto Cross.

Premiéra crossoveru byla naplánovaná na rok 2013, zavzpomínal tento týden při představování šestistovky manažer nových produktů Fiatu Antonio Massacesi, který tehdy na projekt dohlížel. A právě Massacesiho ze svého archivu vyštrachal obrázek, který tento týden ukázal.

Znalci nabídky Fiatu v designu odhalí jasnou příbuznost s modelem 500X, který se představil v roce 2014. Pětidveřový boubelatý hatchback se zvýšeným podvozkem a střechou měl být „ambicoznější než Punto, Fiesta nebo Clio a za lepší cenu“.

Vývoj započal, Marchionne ho ovšem po několika měsících zastavil, následně znovu nastartoval a poté definitivně zastavil. Problém byl v tom, že auto potřebovalo novou platformu, která by nahradila přežitou architekturu předchozího Punta (FGA Small vyvinutá ve spolupráci s GM – dvojčetem Grande Punta byl Opel Corsa). Nová architektura však nebyla k dispozici a protože nebyl ve výhledu spřízněný model, pro který by ji šlo též využít, nebo naopak, který by ji Puntu Cross půjčil, byl by její vývoj pro jediný vůz absolutně nerentabilní.

Po architektuře FGA Small přišla její druhá generace „Small Wide“, na které dodnes stavějí Fiat Tipo, Fiat 500X, Jeep Renegade, Jeep Compass a Alfa Romeo Tonale. Ta ovšem přišla později a všechna jmenovaná auta jsou o třídu větší než klasické malé Punto.

To skončilo definitivně ve výrobě v roce 2018 po nekonečných 13 letech života třetí generace.

Elektrická šestistovka

Příběh nikdy nenarozeného zvýšeného Punta se však vrátil o deset let později. Když generální ředitel Fiatu Olivier Francois tento týden odhalil novodobý elektrický Fiat 600, ukázal se Massacesiho obrázek z pozapomenuté složky v archivu být velmi aktuálním.

Jde samozřejmě jen o design, technicky je nový Fiat 600e úplně jiný, postavený na platformě e-CMP2 Jeepu Avenger. Tedy primárně čistě elektrického modelu (který ovšem může dostat i tradiční pohon se spalovacím motorem).

Fiat 600e je tedy elektrický návrat značky do segmentu punta. Nafouklý hatchback s délkou 4,17 metru má nabídnout dojezd přes 400 km tabulkovém provozu a dokonce více než 600 km v městském cyklu.

Fiat od uvedení první novodobé pětistovky na začátku nového tisíciletí rád odkazuje na Dolce Vita styl. „Nový Fiat 600e dokonale vyjadřuje italskou krásu a životní styl, a to díky svému atraktivnímu designu a funkcím, jakými jsou barevná terapie a masážní funkce pro skutečně multismyslový zážitek,“ popisuje, ať to znamená cokoliv. Fiat 600e má nabídnout „krásný, radostný a rozmazlující zážitek z jízdy“. „Představuje rodinné řešení s ryzí italskou náladou Dolce Vita, ohleduplností k životnímu prostředí a sociální uvědomělostí.“

A protože má Fiat ve své hvězdné historii modely, které psaly kroniku automobilismu a Itálie, pro jistotu občas sáhne do archivu pro slavné jméno. Fiat 600 byl bestseller značky z 50. let, miniaturní model se proslavil jako rodinný stěhovák.

Kromě básnění moc čísel zatím Fiat o novém modelu neprozradil, většina technických údajů bude blízká technicky identickému Jeepu Avenger.

Nový Fiat 600e živí lithium-iontové baterie s kapacitou 54 kWh. Motor má výkon 115 kW, auto s ním zrychlí z 0 na 100 km/h za 9 sekund. Za pozornost ovšem stojí poznámka, že do poloviny roku 2024 doplní nabídku hybridní hnací ústrojí.