První jízda fiátkem, kterého naučili zas jezdit na benzin. Cinquecento je unikum

Je to precedens! Poprvé v dějinách do ryze „elektrické“ platformy vestavěli „spalovák“. Fiat 500 Hybrid sice moc nejede, ale je neskutečně milý a konečně i dostupný. Vyzkoušeli jsme si jej přímo v jeho rodišti.

Elektrický Fiat 500e vznikl před pěti lety jako zcela nový typ bez technické návaznosti na původní model z roku 2007 s tím, že „pětistovka“ už bude výhradně elektrická. Používá vlastní platformu určenou výhradně pro elektrický pohon, a tedy i s podlahou připravenou na uložení velkého trakčního akumulátoru. To se ještě mělo za to, že elektromobily čeká bouřlivý rozmach. Ten však poněkud vázne, a tak konstruktéři FCA nyní přistoupili k dosud nevídanému kroku: elektromobil přestavěli na „spalovák“! Donedávna tomu bývalo naopak, když výrobci v panice roubovali do normálních aut baterky (na druhou stranu třeba u BMW i4 to dopadlo až překvapivě dobře).

Fiat 500 Hybrid
Fiat 500 Hybrid
Fiat 500 Hybrid
Fiat 500 Hybrid
Všechny tři karosářské verze. Zleva kabriolet, „třídvířko“ a standardní dvoudvéřový Fiat 500 Hybrid
Nyní tedy přijíždí Fiat 500 Hybrid, přičemž „hybrid“ zní příliš hrdě, neboť jde o mild hybrid, a navíc jen 12V. Bylo totiž nutné zachovat co nejvíce mechaniky z nové 500e, aby mohly oba modely sjíždět ze společné linky. Koncepce podvozku tedy zůstala stejná, vpředu se závěsy MacPherson a vzadu s vlečenými rameny.

Úpravy se týkaly tlumičů, pružin a celkového naladění s ohledem na jiné rozložení hmoty. Hmotnost hybridní verze je totiž nižší proti 500e o 200 až 300 kg podle použitého akumulátoru, což u malého vozu znamená výrazný rozdíl. Nabídka ráfků zůstala v rozsahu 15–17 palců, podobné jsou i barvy, přičemž na připojených snímcích vidíte ty dvě startovací, určené pro zaváděcí model Torino. Ano, po Alfě Junior z Polska, Grande Pandě ze Srbska a malém Topolinu produkovaném v Maroku totiž konečně jde o auto „made in Italy“.

A na exkluzivní prezentaci pro členy poroty COTY se toho šéfové Fiatu řádně chopili. Probíhala přímo v areálu legendární turínské fabriky Mirafiori a nenechali si ji ujít Gaetano Thorel, ředitel značek Fiat a Abarth v Evropě, ani Olivier Francois, globální prezident Fiatu. Hýřili upřímnou radostí a my jsme po dlouhých letech konečně zažili moment, kdy se uvádí auto pro lidi, a ne specialita pro pár exotů, jenž by bylo vedení automobilky nuceno vyzdvihovat jako počátek nové doby. Na voze je řada odkazů na jeho italský původ, včetně siluety původní „pětistovky“ v madlech předních dveří s popiskem Made in Torino a vylisovaných nápisů Fabbrica Italiana Automobili Torino na předních opěradlech.

Do platformy Fiatu 500e byl vestavěn atmosféricky plněný „litr“ z Fiatu 500 Hybrid předchozí generace Fiatu 500 (nikoli tedy prakticky univerzálně používaný francouzský PureTech!), samozřejmě včetně palivové nádrže či výfukového systému. Nová je i příčka za motorem, technologické změny nebyly jednoduché. Kvůli aerodynamice byl prostor pod podlahou, určený původně akumulátoru, u Hybridu vyplněn plastovými bandaskami.

U použitého agregátu došlo při přizpůsobení na nový emisní limit k poklesu výkonu o 3 kW, točivý moment se nezměnil a tabulková spotřeba mírně stoupla. Konstruktéři však dokázali postavit karoserii o 6 cm delší a tužší, a přesto nárůst hmotnosti proti předchozí generaci činí jen 50 kg, a to i přes doplnění výbavy nutné pro současné bezpečnostní požadavky.

Maximální rychlost hybridu převyšuje (podle verze) elektrickou 500e o 20 nebo 5 km/h, avšak zrychlení na 100 km/h je velmi slabé: 16,2 s u hatchbacku, a ještě o sekundu více u kabrioletu. Elektrická 500e přitom zvládá tento sprint pod deset sekund.

Přesto Hybrid působí ve městě svižně díky 3,7 kW podpoře startér-generátoru a obstojí i v příměstském provozu, ale dálniční jízda už toho od hybridního systému mnoho nepřinese. Tam se vydejte pouze v případě krajní nutnosti a držte se raději mezi náklaďáky. Pérování je příjemně vláčné a výhled do všech stran znamenitý, pokud chcete mít dobrou náladu, těžko po městě jezdit něčím jiným. Navíc když s 3,6 metru dlouhým Fiatem 500 Hybrid zaparkujete prakticky kdekoli se vám zamane.

Cena Hybridu v době uzávěrky ještě nebyla známá, v Německu však vycházela zhruba na 420 000 Kč. Co naplat, ani malé vozy v Evropě kvůli povinným asistentům a zařízením pro regulaci emisí už nikdy levné nebudou, nicméně se očekává, že u nás vznikne akční varianta začínající trojkou.

Každopádně bude třeba o třetinu dostupnější než 500e s menším akumulátorem. Fiat 500 Hybrid bude k dispozici se třemi karoseriemi, standardní dvoudveřový hatchback doplní verze se zadními dvířky vpravo vzadu a kabriolet se shrnovací střechou.

Autor je šéfredaktorem magazínu Automobil, zástupcem ČR v porotě Car of the Year a spolupracovníkem iDNES.cz.

Premium
Advertorial
13. ledna 2026

13. ledna 2026

13. ledna 2026

13. ledna 2026

12. ledna 2026

12. ledna 2026

11. ledna 2026

10. ledna 2026

10. ledna 2026

9. ledna 2026,  aktualizováno  12:36

9. ledna 2026  10:25

9. ledna 2026  9:17

