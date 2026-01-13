Elektrický Fiat 500e vznikl před pěti lety jako zcela nový typ bez technické návaznosti na původní model z roku 2007 s tím, že „pětistovka“ už bude výhradně elektrická. Používá vlastní platformu určenou výhradně pro elektrický pohon, a tedy i s podlahou připravenou na uložení velkého trakčního akumulátoru. To se ještě mělo za to, že elektromobily čeká bouřlivý rozmach. Ten však poněkud vázne, a tak konstruktéři FCA nyní přistoupili k dosud nevídanému kroku: elektromobil přestavěli na „spalovák“! Donedávna tomu bývalo naopak, když výrobci v panice roubovali do normálních aut baterky (na druhou stranu třeba u BMW i4 to dopadlo až překvapivě dobře).
Nyní tedy přijíždí Fiat 500 Hybrid, přičemž „hybrid“ zní příliš hrdě, neboť jde o mild hybrid, a navíc jen 12V. Bylo totiž nutné zachovat co nejvíce mechaniky z nové 500e, aby mohly oba modely sjíždět ze společné linky. Koncepce podvozku tedy zůstala stejná, vpředu se závěsy MacPherson a vzadu s vlečenými rameny.
Úpravy se týkaly tlumičů, pružin a celkového naladění s ohledem na jiné rozložení hmoty. Hmotnost hybridní verze je totiž nižší proti 500e o 200 až 300 kg podle použitého akumulátoru, což u malého vozu znamená výrazný rozdíl. Nabídka ráfků zůstala v rozsahu 15–17 palců, podobné jsou i barvy, přičemž na připojených snímcích vidíte ty dvě startovací, určené pro zaváděcí model Torino. Ano, po Alfě Junior z Polska, Grande Pandě ze Srbska a malém Topolinu produkovaném v Maroku totiž konečně jde o auto „made in Italy“.
A na exkluzivní prezentaci pro členy poroty COTY se toho šéfové Fiatu řádně chopili. Probíhala přímo v areálu legendární turínské fabriky Mirafiori a nenechali si ji ujít Gaetano Thorel, ředitel značek Fiat a Abarth v Evropě, ani Olivier Francois, globální prezident Fiatu. Hýřili upřímnou radostí a my jsme po dlouhých letech konečně zažili moment, kdy se uvádí auto pro lidi, a ne specialita pro pár exotů, jenž by bylo vedení automobilky nuceno vyzdvihovat jako počátek nové doby. Na voze je řada odkazů na jeho italský původ, včetně siluety původní „pětistovky“ v madlech předních dveří s popiskem Made in Torino a vylisovaných nápisů Fabbrica Italiana Automobili Torino na předních opěradlech.
Do platformy Fiatu 500e byl vestavěn atmosféricky plněný „litr“ z Fiatu 500 Hybrid předchozí generace Fiatu 500 (nikoli tedy prakticky univerzálně používaný francouzský PureTech!), samozřejmě včetně palivové nádrže či výfukového systému. Nová je i příčka za motorem, technologické změny nebyly jednoduché. Kvůli aerodynamice byl prostor pod podlahou, určený původně akumulátoru, u Hybridu vyplněn plastovými bandaskami.
U použitého agregátu došlo při přizpůsobení na nový emisní limit k poklesu výkonu o 3 kW, točivý moment se nezměnil a tabulková spotřeba mírně stoupla. Konstruktéři však dokázali postavit karoserii o 6 cm delší a tužší, a přesto nárůst hmotnosti proti předchozí generaci činí jen 50 kg, a to i přes doplnění výbavy nutné pro současné bezpečnostní požadavky.
Maximální rychlost hybridu převyšuje (podle verze) elektrickou 500e o 20 nebo 5 km/h, avšak zrychlení na 100 km/h je velmi slabé: 16,2 s u hatchbacku, a ještě o sekundu více u kabrioletu. Elektrická 500e přitom zvládá tento sprint pod deset sekund.
Přesto Hybrid působí ve městě svižně díky 3,7 kW podpoře startér-generátoru a obstojí i v příměstském provozu, ale dálniční jízda už toho od hybridního systému mnoho nepřinese. Tam se vydejte pouze v případě krajní nutnosti a držte se raději mezi náklaďáky. Pérování je příjemně vláčné a výhled do všech stran znamenitý, pokud chcete mít dobrou náladu, těžko po městě jezdit něčím jiným. Navíc když s 3,6 metru dlouhým Fiatem 500 Hybrid zaparkujete prakticky kdekoli se vám zamane.
Cena Hybridu v době uzávěrky ještě nebyla známá, v Německu však vycházela zhruba na 420 000 Kč. Co naplat, ani malé vozy v Evropě kvůli povinným asistentům a zařízením pro regulaci emisí už nikdy levné nebudou, nicméně se očekává, že u nás vznikne akční varianta začínající trojkou.
Každopádně bude třeba o třetinu dostupnější než 500e s menším akumulátorem. Fiat 500 Hybrid bude k dispozici se třemi karoseriemi, standardní dvoudveřový hatchback doplní verze se zadními dvířky vpravo vzadu a kabriolet se shrnovací střechou.
Autor je šéfredaktorem magazínu Automobil, zástupcem ČR v porotě Car of the Year a spolupracovníkem iDNES.cz.