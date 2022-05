VIDEO: Co se fiátkovi stalo? Podivné vozítko je pro teenagery od 16 let

Ellenator je Fiat 500 upravený do kategorie L5e, jde tedy legislativně o motorovou tříkolku, byť má ve skutečnosti kola čtyři (rozchod na zadní nápravě je 465 mm). Vozidlo má originální motor Fiat 1.2 l (resp. nově 1.0 l hybrid), manuální převodovku (původně pěti, nově šestistupňovou), snížený výkon na 15 kW, maximální rychlost je 90 km/h. Díky těmto úpravám ho lze řídit od 16 let s oprávněním A1 (motocykl do 125 ccm).

Na rozdíl od takzvaných mopedoaut jde o plnohodnotný čtyřmístný automobil s kufrem na nákup a evropskou homologací, úspěšnými nárazovými zkouškami EuroNCAP, vyráběný v automobilové kvalitě podle automobilových norem.

Oproti plastovým autům pro náctileté se může pochlubit výrazně lepší ochranou posádky. Má airbagy, ABS, ESP, automobilové brzdy, samonosnou ocelovou karoserii a díky čtyřnásobnému výkonu proti mopedautům není brzdou v provozu.

Nechybí posilovač řízení a brzd. Uvnitř je to šikézní pětistovka, jak ji známe, nechybí klimatizace a je odhlučněný jako normální auto.

S trochou tolerance ho lze brát i jako druhé auto do rodiny, „nákupní tašku“ na poskoky po městě a okolí.

Protože jde o Fiat 500 může z příplatkové výbavy dostat třeba prosklenou střechu, navigaci, tempomat nebo xenonové světlomety.

Do Česka se ellenator dostal jako učební pomůcka pro autoškolu, pokud po něm někdo zatouží, musí si připravit asi 550 tisíc korun.

Na cestách, a to zejména v Německu, kde duchovní otec ellenatoru Wenzl Ellenrieder pro svého tehdy šestnáctiletého syna přestavěl jako první čtvrtou generaci Seatu Ibiza, lze kromě Fiatu 500 a zmíněné ibizy potkat ve stejné úpravě i Škodu Fabia druhé generace či Volkswagen Polo páté generace.