Jako poslední z více než 3,3 milionu miniautomobilů italského původu, které se vyráběly v továrně v jihopolském městě Bielsko-Biala, opustila výrobní pás zvláštní série 500 červených a 500 žlutých fiátků nazvaná Happy End.
Vozu patří mimo jiné zásluha za motorizaci Polska, podobně jako se to povedlo o dvě dekády dříve Fiatu 500 Nuova v Itálii. Na italské autíčko, které se v půlce 50. let zrodilo jako alternativa skútru Vespa na čtyřech kolech, ostatně Fiat 126 přímo navázal, a to nejen rozměry, ale také technickým pojetím. Podobně jako „pětistovka“ dostal o osm centimetrů delší a podstatně hranatější vůz vzduchem chlazený dvouválec, umístěný vzadu a pohánějící zadní kola.
Na auto, jež navzdory miniaturním rozměrům často suplovalo funkci rodinného vozu, dodnes vzpomíná řada Poláků s jistou nostalgií. Kolují třeba více či méně uvěřitelné historky o tom, kolik cestujících a jaké množství nákladu dokázal fiátek přepravit. Dnes si už zřejmě jen málokdo dokáže představit, že maluch zvládl odvézt na dovolenou pětičlennou rodinu. Autíčko ale sloužilo i jako stěhovací vůz, na jeho střeše se převážely ledničky, televizory nebo jízdní kola.