Hlavním útočištěm pro desítky maluchů z různých koutů Evropy byl autokemp Konopáč u Heřmanova Městce. Pořadatelský tým, Spolek Fiat 126p Pardubice, využil jeho zázemí podruhé v řadě. V minulosti se majitelé maličkých fiatů pod taktovkou tohoto spolku setkávali třeba na Trutnovsku, a sice v kempu Svatá Kateřina, či v Hořicích v autokempu U Věže.
Pravidelnou součástí Mezinárodního srazu vozů Fiat 126p je spanilá jízda s cílem v některém městě v okolí. V minulosti tak bylo možné maluchy obdivovat třeba v Hostinném, Jilemnici, Úpici, Dvoře Králové nad Labem či Chrudimi, letos spanilá jízda maluchy, kterých do kempu u Heřmanova Městce dorazilo 106, zavedla do malebného centra nedaleké Čáslavi.
„Vždy chceme aby to pro účastníky srazu bylo nové místo i pro ty, kteří jezdí pravidelně,“ sdělila redakci Auto.iDNES.cz za Spolek Fiat 126p Pardubice Martina Mokošínová.
Že jde o mezinárodní sraz, jak stojí v jeho názvu, dokazuje složení účastníků. Kromě tuzemských maluchů dorazily i kousky ze Slovenska, z Polska, Maďarska a jeden, velmi zvláštní, i z Bulharska. Nepřehlédnutelný byl nejen jasně žlutou barvou, ale zejména úpravou zevnějšku zahrnující výrazné rozšíření karoserie a její osazení obřími spoilery. Změny proběhly i v interiéru, zásadnější pak pod zadní kapotou.
Standardně se pod ní ukrývá vzduchem chlazený dvouválec se zdvihovým objemem 594 cm³ (v průběhu let se zvýšil na 652 cm³, v roce 1987 při druhém faceliftu byl nahrazen ležatým, kapalinou chlazeným motorem o objemu 704 cm³), ovšem bulharské ufo, jak tomuto výrazně upravenému maluchu někteří z účastníků přezdívají, má motor ze smartu, doplněný o pětistupňovou převodovku.
Kromě promenády na čáslavském náměstí si pořadatelé pro účastníky setkání připravili i jízdu zručnosti spočívající v projetí vyznačené trati na čas. Aby to nebylo tak jednoduché, soutěžící za svým maluchem vláčeli speciálně upravenou pneumatiku, jejíž pomocí měli „posbírat“ na trati rozmístěné tenisové míčky.
Za maluchy i tento víkend
Další jemu věnovaný sraz si legendární polský mrňous odbude i v nacházejících dnech. Již v pátek začíná jejich setkání Maluch VelMez. Majitelé se svými maluchy dorazí do Velkého Meziříči, a to pod rozhlednu na Fajtově kopci. A to už potřetí. Naposledy se zde sraz konal v roce 2022. Z „Fajťáku“ by vozy měly sjet na pár hodin i do centra města, a sice na parkoviště ve Svitu.
Ti scestovalí z vás mohou za maluchy vyrazit také do jejich rodné země. V termínu 16. až 18. srpna se totiž koná nejdůležitější událost světa vozu Fiat 126p (i původního italského Fiatu 126) v Polsku: 22. národní sraz Fiat 126p. Tentokrát v obci Krzykawka v Malopolském vojvodství. Pořadatelé lákají na atmosféru kempu Polské lidové republiky, tedy „návrat do časů, kdy letní prázdniny začínaly dlouhou cestou, Fiatem 126 nabitým ‚až po střechu‘ a mapou na klíně“.