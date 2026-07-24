Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Sraz polské automobilové ikony okořenilo bulharské ufo. Malucha připomíná jen vzdáleně

Lukáš Hron
Je nenápadný, má jednoduché tvary a výkon vyvolávající úsměv na tváři. Přesto miliony lidí propadly jeho kouzlu a vděčí mu za možnost být mobilní. Z maličkého Fiatu 126p se stal fenomén, který si fanoušky nachází dodnes. Majitelé nedají na své maluchy dopustit, pořádají i jim vyhrazené srazy. Jako byl například ten mezinárodní na Chrudimsku.

Hlavním útočištěm pro desítky maluchů z různých koutů Evropy byl autokemp Konopáč u Heřmanova Městce. Pořadatelský tým, Spolek Fiat 126p Pardubice, využil jeho zázemí podruhé v řadě. V minulosti se majitelé maličkých fiatů pod taktovkou tohoto spolku setkávali třeba na Trutnovsku, a sice v kempu Svatá Kateřina, či v Hořicích v autokempu U Věže.

Pravidelnou součástí Mezinárodního srazu vozů Fiat 126p je spanilá jízda s cílem v některém městě v okolí. V minulosti tak bylo možné maluchy obdivovat třeba v Hostinném, Jilemnici, Úpici, Dvoře Králové nad Labem či Chrudimi, letos spanilá jízda maluchy, kterých do kempu u Heřmanova Městce dorazilo 106, zavedla do malebného centra nedaleké Čáslavi.

„Vždy chceme aby to pro účastníky srazu bylo nové místo i pro ty, kteří jezdí pravidelně,“ sdělila redakci Auto.iDNES.cz za Spolek Fiat 126p Pardubice Martina Mokošínová.

XXIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p
XXIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p
XXIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p
XXIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p
XXIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p
132 fotografií

Že jde o mezinárodní sraz, jak stojí v jeho názvu, dokazuje složení účastníků. Kromě tuzemských maluchů dorazily i kousky ze Slovenska, z Polska, Maďarska a jeden, velmi zvláštní, i z Bulharska. Nepřehlédnutelný byl nejen jasně žlutou barvou, ale zejména úpravou zevnějšku zahrnující výrazné rozšíření karoserie a její osazení obřími spoilery. Změny proběhly i v interiéru, zásadnější pak pod zadní kapotou.

Standardně se pod ní ukrývá vzduchem chlazený dvouválec se zdvihovým objemem 594 cm³ (v průběhu let se zvýšil na 652 cm³, v roce 1987 při druhém faceliftu byl nahrazen ležatým, kapalinou chlazeným motorem o objemu 704 cm³), ovšem bulharské ufo, jak tomuto výrazně upravenému maluchu někteří z účastníků přezdívají, má motor ze smartu, doplněný o pětistupňovou převodovku.

Kromě promenády na čáslavském náměstí si pořadatelé pro účastníky setkání připravili i jízdu zručnosti spočívající v projetí vyznačené trati na čas. Aby to nebylo tak jednoduché, soutěžící za svým maluchem vláčeli speciálně upravenou pneumatiku, jejíž pomocí měli „posbírat“ na trati rozmístěné tenisové míčky.

Za maluchy i tento víkend

Další jemu věnovaný sraz si legendární polský mrňous odbude i v nacházejících dnech. Již v pátek začíná jejich setkání Maluch VelMez. Majitelé se svými maluchy dorazí do Velkého Meziříči, a to pod rozhlednu na Fajtově kopci. A to už potřetí. Naposledy se zde sraz konal v roce 2022. Z „Fajťáku“ by vozy měly sjet na pár hodin i do centra města, a sice na parkoviště ve Svitu.

Ti scestovalí z vás mohou za maluchy vyrazit také do jejich rodné země. V termínu 16. až 18. srpna se totiž koná nejdůležitější událost světa vozu Fiat 126p (i původního italského Fiatu 126) v Polsku: 22. národní sraz Fiat 126p. Tentokrát v obci Krzykawka v Malopolském vojvodství. Pořadatelé lákají na atmosféru kempu Polské lidové republiky, tedy „návrat do časů, kdy letní prázdniny začínaly dlouhou cestou, Fiatem 126 nabitým ‚až po střechu‘ a mapou na klíně“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Svatý grál mezi motory. Šestnáctiválec je Modrým mauriciem automobilového světa

Auta s motory V16

Svět šestnáctiválcových motorů je extrémně exkluzivní klub. Kvůli obrovským rozměrům, složitosti a výrobním nákladům se do tohoto teritoria pustilo jen minimum značek. Ty, které to udělaly, však...

Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci

Exkluzivně
Ferrari 849 Testarossa Spider

Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050...

Italské sexbomby se naparovaly a kavárenští povaleči civěli

Serata Italiana v Bonneville Café

Italské automobilové ikony si daly rande v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal nádherné lamborghini i duo legračních...

Prahu zaplavily bzučící italské vosy. Na vespařskou akci dorazila i dřevěná

PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů...

Vypadají jako z filmu, bzučí jako vosa a přinášejí radost z jízdy už osm desetiletí. Největší tuzemský sraz majitelů italských skútrů PragoVespa opět proměnil ulice Prahy v přehlídku stylu a...

Čtyři mozky, dietní ledvinky a autokino. Nové BMW iX3 pálí mosty k minulosti

BMW iX3

Automobilový svět se ocitl na křižovatce a v Mnichově postavili auto, které vypadá, jako by ho navrhli mimozemšťani pro přepravu vesmírných turistů. Nové BMW iX3 je v mnohých ohledech přelomové....

Sraz polské automobilové ikony okořenilo bulharské ufo. Malucha připomíná jen vzdáleně

XXIII. Mezinárodní sraz Fiatů 126p

Je nenápadný, má jednoduché tvary a výkon vyvolávající úsměv na tváři. Přesto miliony lidí propadly jeho kouzlu a vděčí mu za možnost být mobilní. Z maličkého Fiatu 126p se stal fenomén, který si...

24. července 2026

Budou to autohity roku? Podívejte se, s čím vyjíždí Dacia, Audi či Mercedes

BMW M3

Mění se design, technologie i samotné motory. Není divu, že konkurent Dacie pro octavii, nový A6 Allroad od Audi i nové ostré modely od BMW, Mercedesu a Peugeotu poutají pozornost. Který překvapil...

24. července 2026

Jediný Čech ve vedení Škody by měl jít do Německa zachraňovat Volkswagen

Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto na premiéře modelu Peaq

Součástí záchranných prací koncernu Volkswagen má být také rošáda ve vedení jednotlivých značek, zjistil magazín Elektroauto-News. Figurovat v ní má i Martin Jahn, aktuální člen představenstva značky...

24. července 2026

Když ještě v Německu přemýšleli. Miláček rodin Touran byl i sociální projekt

Premium
Výroba volkswagenů ve Wolfsburgu v rámci projektu Auto 5000 (únor 2008).

Větší symboliku jen těžko najdete. Dne 29. dubna 2026 sjel z linky ve Wolfsburgu poslední Volkswagen Touran. S necelými 11 lety věku byl kompaktní minivan druhé generace zdaleka nejstarším modelem...

23. července 2026,  aktualizováno  10:18

Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci

Exkluzivně
Ferrari 849 Testarossa Spider

Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050...

23. července 2026

Čínský drak drtí samuraje. Toyota proto chce unifikovat japonská auta

Prezident a generální ředitel Toyoty Koji Sato na tiskové konferenci na...

Čínské automobilky poprvé v historii v Evropě prodaly více aut než ty japonské a na svém domácím trhu je drtí rozdílem třídy. U Toyoty kvůli tomu bijí poplach: bez těsné spolupráce japonských značek...

23. července 2026

KOMENTÁŘ: Bruselští šmíráci přitvrzují, brzy budou auta sami brzdit

Premium
Kamera sledující pozornost řidiče u vozu čínské značky BYD.

Konec svobody za volantem. Šmírování řidičů už je povinnou realitou moderních aut. A bude hůř. Brzy možná nikdo z nás nepřekročí rychlost, i kdyby šlo o život.

22. července 2026

V autě: Plán plný bezradnosti brzdí sami majitelé koncernu VW. Odbory v pozoru

Zaměstnanci automobilky a členové odborů IG Metall se shromáždili v areálu...

Největší evropská automobilka prožívá nejdramatičtější týdny za poslední dekádu. Vedení koncernu Volkswagen předložilo plán, který počítá se zrušením poloviny modelů, zavřením německých továren a v...

22. července 2026

Už se vám v autě neuškvaří mobil. Škodovka má jako první v Evropě řešení

Bezdrátové nabíjení mobilů Qi2 Magnetic Power Profile v elektromobilu Škoda Peaq

Nový elektromobil Škoda Peaq dostal mimo jiné i vylepšené řešení bezdrátového nabíjení mobilních telefonů. Peaq nově podporuje standard Qi2 s magnety. Při konstrukci nabíječek také Škoda myslela na...

22. července 2026

ANALÝZA: Nečekaná rána pro Škodu. VW jedná o prodeji podílu v indické divizi

Škoda Kylaq

Německý automobilový koncern Volkswagen jedná o prodeji podílu ve své indické divizi Škoda Auto Volkswagen India indickému konglomerátu JSW Group. S odkazem na informované zdroje to uvedla agentura...

22. července 2026

Obyčejný benziňák za dobrou cenu. Čínský frajer je pro nenáročné řidiče

Premium
Dongfeng Mage

Praktické SUV s báječnou cenou, u kterého neřešíte nabíjení, ale jezdíte na benzín. Na to by Češi měli slyšet. Dongfeng Mage jim nabídne 480 litrů v kufru, výkon 145 kW a cenu pod 600 tisíc korun. Má...

21. července 2026

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

21. července 2026  5:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.