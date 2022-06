Česko se v čele EU pokusí zmírnit zákaz spalovacích motorů, slíbil Fiala

Česko bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) jako předsednická země EU usilovat o zmírnění zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035, pokud se to nepodaří Francii. Zákaz by neměl být stoprocentní, měl by se kvůli dostupnosti vozidel pro občany týkat devět desetin produkce výrobců automobilů, řekl Fiala.