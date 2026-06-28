Italská Modena se stala dějištěm fascinujícího setkání dvou světů, které spojuje nezkrotná vášeň, kreativita a kult špičkového výkonu. Muzeum Enza Ferrariho otevřelo unikátní výstavu s názvem „Největší hity – Hudební legendy a jejich Ferrari“, která mapuje hluboké pouto mezi ikonickou automobilkou a slavnými muzikanty.
Návštěvníci mohou až do února 2027 obdivovat legendární vozy, které vlastnily hvězdy jako John Lennon, Mick Jagger, Madonna nebo Eric Clapton. Věděli jste, že operní pěvec Luciano Pavarotti vlastnil model F40 nebo že zpěvačka Cher závodila s Ferrari 250 LM?