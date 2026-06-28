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Ferrari a hudební hvězdy. Výstava v Modeně ukazuje auta Lennona či Pavarottiho

Vladimír Löbl
Cestujete do Itálie? Stavte se v Muzeu Enza Ferrariho v Modeně, které hostí unikátní výstavu, zkoumající hluboké pouto mezi italskou automobilkou a světovými hudebními ikonami. Vidět lze vozy, které vlastnili John Lennon, Mick Jagger nebo Luciano Pavarotti.

Italská Modena se stala dějištěm fascinujícího setkání dvou světů, které spojuje nezkrotná vášeň, kreativita a kult špičkového výkonu. Muzeum Enza Ferrariho otevřelo unikátní výstavu s názvem „Největší hity – Hudební legendy a jejich Ferrari“, která mapuje hluboké pouto mezi ikonickou automobilkou a slavnými muzikanty.

Výstava Největší hity – Hudební legendy a jejich Ferrari
Výstava Největší hity – Hudební legendy a jejich Ferrari
Výstava Největší hity – Hudební legendy a jejich Ferrari
Výstava Největší hity – Hudební legendy a jejich Ferrari
Výstava Největší hity – Hudební legendy a jejich Ferrari
182 fotografií

Návštěvníci mohou až do února 2027 obdivovat legendární vozy, které vlastnily hvězdy jako John Lennon, Mick Jagger, Madonna nebo Eric Clapton. Věděli jste, že operní pěvec Luciano Pavarotti vlastnil model F40 nebo že zpěvačka Cher závodila s Ferrari 250 LM?

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