Nejslavnější auta světa slaví 75 let. K milovníkům Ferrari patří i Češi

Muž, který sbíral první vavříny mezi válkami ve službách továrny Alfa Romeo, představil první vůz nesoucí jeho jméno před 75 lety, 11. května 1947.

Rodák z Modeny se krátce po první světové válce pokoušel prosadit jako automobilový závodník a jeho kariéra nebyla prosta úspěchů. Už v polovině 20. let minulého století sice přesedlal na dráhu manažera, volantu se ovšem definitivně vzdal teprve v roce 1932, kdy již třetím rokem na okruzích závodily vozy z jeho vlastní stáje nazvané Scuderia Ferrari. Ta používala vozy Alfa Romeo a není divu, že koncem 30. let automobilka pověřila právě Enza Ferrariho vedením tovární závodní divize.

V té době už bylo ve světě automobilových závodů známé nejen Ferrariho jméno, ale také logo. Vzpínajícího se hřebce převzal v roce 1923 na žádost matky italského leteckého esa z první světové války, hraběte Franceska Baracci. Umístil ho na žlutý štít (barva Modeny) a přidal písmena SF, tedy Scuderia Ferrari. Červená, tak typická pro Ferrari, pak byla mezi válkami italskou národní barvou v automobilových závodech, podobně jako Britové závodili v zelených, Francouzi v modrých a Němci ve stříbrných vozech.

Začátkem druhé světové války ještě Ferrari (který v té době nesměl kvůli smlouvě s Alfou Romeo používat vlastní jméno) stačil vyrobit první vlastní vůz, který se však objevil jen v jednom závodě. Počátky značky Ferrari se tak datují až do druhého poválečného roku 1947, kdy se na závodech v Piacenze představil model 125S, poháněný jedenapůllitrovým vidlicovým dvanáctiválcem. Premiéra skončila neslavně, protože vůz nedojel, už o 14 dní později, ale vyhrál závod v Římě a cesta ke slávě se otevřela.

V roce 1952 se stal Alberto Ascari s ferrari poprvé mistrem světa formule 1 a titul o rok později obhájil. Od té doby jezdci pod značkou Ferrari nasbírali dalších 13 titulů. Do rudých vozů usedali takoví jezdci jako Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Alain Prost či fenomenální Michael Schumacher, sedminásobný mistr světa (pět titulů z toho získal právě pod značkou Ferrari). Stáj také celkem 16krát získala Pohár konstruktérů, další úspěchy sbíraly také cestovní vozy.

Ale Ferrari nejsou jen závodní automobily. Za proslulost firma vděčí i silničním vozům. Enzo Ferrari sice měl ke svým zákazníkům rezervovaný vztah, říkal, že to jsou mnohdy snobové, na druhou stranu pomáhali financovat závodní stáj. Finanční problémy koncem 60. let přivedly firmu do náruče Fiatu, Enzo, přezdívaný Il Commendatore a proslulý autoritativním stylem řízení, si ovšem svůj vliv udržel až do své smrti v roce 1988 (zemřel ve věku 90 let).

Během sedmi desítek let vyjelo z bran továrny nepřeberné množství typů, jejichž karosérie navrhovala ta nejslavnější italská designérská studia. Nejčastěji Pininfarina, ale i Scaglietti, Bertone či Vignale. Technika včetně motorů však pocházela vždy z vlastního vývoje. K nejznámějším modelům patří typ 250 Testa Rossa (1957) či skorojmenovec – Testarossa z roku 1984. Proslulý byl i typ Dino (1969), pojmenovaný po synovi Enza Ferrariho, který zemřel v pouhých 24 letech.

Z novější produkce nejvíce emocí vzbudily modely F50, Enzo nebo hybridní LaFerrari. Automobilka sice výrazně navýšila produkci – před 15 lety vyráběla kolem 4 000 vozů, v roce 2016 to byl dvojnásobek a loni už přes 11 000 – přesto však poptávka výrazně převyšuje nabídku. Velký zájem vyvolalo i uvedení společnosti na burzu v roce 2016, po akciích se jen zaprášilo. Hlavní slovo má však i nadále rodina Agnelliů (ovládá i kdysi mateřský Fiat), které patří skoro 23 procent firmy, desetinu vlastní Ferrariho druhorozený syn Piero.

Dárek k narozeninám

Jen pár dní před oslavou třičtvrtěstoletí značky představilo Ferrari specialitu. Klenot postavený na objednávku na základech modelu F8 Tributo má svou jedinečnost už ve jménu, říkají mu SP48 Unica. Automobilka ho postavila na svém osmiválcovém modelu, to znamená výkon 720 koní.

Ferrari SP48 Unica

Dvoumístná sportovní berlinetta vysochaná šéfdesignérem značky Flaviem Manzonim má opravdové sochařské kvality, podařilo se potlačit technicistní vyznění moderních ferrari, u kterých je velmi zřetelné, že je jejich tvar výrazně ovlivněn aerodynamikou.

Znalec moderní maranellské produkce odhalí inspiraci aktuálními modely Roma a 296 GTB. Nejvýraznějšími změnami jsou zmenšení oken a úplné zrušení toho zadního. Výrazným prvkem jsou vstupy pro proudy chlazení motoru na předním nárazníku a pod zadním spoilerem.