Je to oficiální, první elektrické ferrari dorazí v roce 2025

Elektrické a hybridní modely by se měly do roku 2030 ve společnosti Ferrari na celkovém prodeji aut podílet z 80 procent. Italská automobilka uvedla, že do roku 2026 plánuje investovat 4,4 miliardy eur (108,9 miliardy Kč) převážně do vývoje nových produktů. Italský výrobce luxusních sportovních vozů investorům představil svůj nový strategický plán.