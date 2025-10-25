Vozy Ferrari jsou exotické již sami o sobě. Maranellská značka ale má v záloze ještě něco více extra pro věrné zákazníky, které již mají více vozů z Maranella. Jedná se o exkluzivní řadu Icona, jako byly modely Monza SP1, SP2 či Daytona SP3.
To ale ještě není vše. Na samém vrcholu pyramidy jsou jednorázové zakázkové modely, které vznikají v rámci programu Progetti Speciali (speciální projekty). Tzv. „one-off“ auta jsou opravdovými unikáty, které stojí násobně více než běžná Ferrari. Při jejich navrhování je váženým letitým zákazníkům Ferrari, ochotným utratit ranec peněz za něco extra, k dispozici tým designérů vedený Flaviem Manzonim. Budoucí majitel je navíc zapojen do samotného procesu návrhu, stavby až po testování, který mnohdy trvá i několik let. Většinou dva, ale také třeba čtyři roky. Každý takovýto „jedináček“ je tak příběhem vztahu mezi maranellskou značkou a zákazníkem.
Nejnovějšímu zakázkovému modelu SC40, který má být vzpomínkou na legendární model F40, předcházelo i několik dalších unikátních jednokusovek. Patrně ne všechny jsou známé, ale i ty zveřejněné stojí za to. Podívejte se na ně v naší rozsáhlé fotogalerii.