Klíčové vlastnosti
Nová dráha leží v těsném sousedství dosavadního, téměř tři kilometry dlouhého okruhu Fiorano vybudovaného v roce 1972.
Ten už přes padesát let automobilce slouží k pilování jízdních vlastností sportovních automobilů a zůstane v provozu i nadále. Nový okruh však považuje za krok k důkladnějšímu testování vozů – ty totiž potřebuje zkoušet i v reálném provozu, což jsou podmínky, kterých na starém okruhu dosáhne jen obtížně.
Ze silnic na nový okruh
Stejně jako jiní výrobci se tedy i Ferrari uchylovalo k jízdám s maskovanými vozy na veřejných silnicích. A právě nový okruh e-Vortex by měl umožnit alespoň část testů přenést do uzavřeného areálu, mimo oči zvědavců a hledáčky fotoaparátů novinářů.
Automobilka uvádí, že díky nové dráze bude moci lépe posuzovat výkon vozů a rychleji řešit případné problémy. Rovněž dodává, že krok pomůže ulevit dopravě v okolí závodu. S tím by měly pomoci i přidružené dílny, které umožní rychlé kontroly a případné úpravy.
Jak dráha vypadá
Novou dráhu e-Vortex tvoří několik sekcí, každá z částí je zaměřená na testování jiného aspektu chování vozů. Dvě klopené zatáčky na vzdálenějších koncích dráhy spolu se zúženým úsekem poslouží testování ovladatelnosti. Doplňuje je šest set metrů dlouhá hlavní rovinka, na které budou konstruktéři zkoušet hluk a vibrace.
Ferrari si také pro jednotlivé úseky tratě nechalo vyvinout speciální povrchy. Ty mají umožnit hlubší analýzu výkonu i komfortu.