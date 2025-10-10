Ferrari otevřelo nový zkušební okruh. Fanoušky ale nejspíš zklame

Matouš Waller
  8:51
Italská automobilka Ferrari počátkem října otevřela nový závodní okruh poblíž své továrny v Maranellu na severu země. Od necelé dva kilometry dlouhé dráhy s názvem e-Vortex si slibuje zlepšení ve zkouškách vyvíjených vozů. Testované sporťáky ale zmizí z veřejných silnic.
Fotogalerie3

Nový okruh e-Vortex Ferrari v italském Maranellu | foto: Ferrari

Klíčové vlastnosti

  • Délka: 1 887 metrů
  • Šířka dráhy: 6 až 14 metrů
  • Délka hlavní rovinky: 600 metrů
  • Plocha: 37 351 metrů čtverečních
  • Plocha dílen: 1000 metrů čtverečních

Nová dráha leží v těsném sousedství dosavadního, téměř tři kilometry dlouhého okruhu Fiorano vybudovaného v roce 1972.

Ten už přes padesát let automobilce slouží k pilování jízdních vlastností sportovních automobilů a zůstane v provozu i nadále. Nový okruh však považuje za krok k důkladnějšímu testování vozů – ty totiž potřebuje zkoušet i v reálném provozu, což jsou podmínky, kterých na starém okruhu dosáhne jen obtížně.

Ze silnic na nový okruh

Stejně jako jiní výrobci se tedy i Ferrari uchylovalo k jízdám s maskovanými vozy na veřejných silnicích. A právě nový okruh e-Vortex by měl umožnit alespoň část testů přenést do uzavřeného areálu, mimo oči zvědavců a hledáčky fotoaparátů novinářů.

Pohled ze střechy dílen na severní část nového okruhu Ferrari e-Vortex. | foto: Ferrari

Automobilka uvádí, že díky nové dráze bude moci lépe posuzovat výkon vozů a rychleji řešit případné problémy. Rovněž dodává, že krok pomůže ulevit dopravě v okolí závodu. S tím by měly pomoci i přidružené dílny, které umožní rychlé kontroly a případné úpravy.

Jak dráha vypadá

Novou dráhu e-Vortex tvoří několik sekcí, každá z částí je zaměřená na testování jiného aspektu chování vozů. Dvě klopené zatáčky na vzdálenějších koncích dráhy spolu se zúženým úsekem poslouží testování ovladatelnosti. Doplňuje je šest set metrů dlouhá hlavní rovinka, na které budou konstruktéři zkoušet hluk a vibrace.

Okruh e-Vortex má Ferrari umožnit důkladnější testování vozů – a hlavně v tajnosti. | foto: Ferrari

Ferrari si také pro jednotlivé úseky tratě nechalo vyvinout speciální povrchy. Ty mají umožnit hlubší analýzu výkonu i komfortu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s...

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...

Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?

Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...

Ferrari otevřelo nový zkušební okruh. Fanoušky ale nejspíš zklame

Italská automobilka Ferrari počátkem října otevřela nový závodní okruh poblíž své továrny v Maranellu na severu země. Od necelé dva kilometry dlouhé dráhy s názvem e-Vortex si slibuje zlepšení ve...

10. října 2025  8:51

Hořkosladký příběh: nový plynový hybrid Dacie a promarněná šance Škody

Až se jednou bude psát neoficiální kronika evropského autoprůmyslu, tato kapitola by tam neměla chybět. Pro jednu stranu a tuto éru příznačná (a smutná), pro druhou optimističtější. O promarněné...

10. října 2025

Škoda v Německu předjela BMW. Za letošek má druhé místo v elektromobilech

Značka Škoda je v Německu druhým nejprodávanějším elektromobilem za uplynulých devět měsíců, nahradila BMW. Největší zájem zůstává o elektromobily od Volkswagenu. Podle agentury DPA to vyplývá z dat...

10. října 2025

Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?

Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...

9. října 2025

Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější

Americký výrobce elektromobilů Tesla představil levnější verze svého sportovně-užitkového vozu Model Y a sedanu Model 3. „Snaží se tak podpořit jejich prodej a zvrátit pokles svého podílu na trhu v...

9. října 2025

EU chce zelenou ocel, brání se té levné z Asie. Autoprůmysl varuje

Plán Evropské komise na snížení kvót a zvýšení cel na dovoz oceli do Evropské unie zachází příliš daleko a evropským automobilkám v jeho důsledku hrozí vyšší náklady na vstupy a administrativu,...

9. října 2025

Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...

8. října 2025

Prodeje aut v Česku se zvyšují. Královnou je Octavia, rostou elektromobily

Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182 437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21 370 prodaných vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.

8. října 2025

Německý kancléř chce, aby EU upustila od zákazu spalováků od roku 2035

Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP. Uvádí, že velké německé automobilky jako...

8. října 2025

Nejsilnější sériová fabia je tu. Edice 130 má výkon 130 kW a jede 228 km/h

Škoda Auto odhalila model Fabia 130, speciální model vycházející z výbavy Monte Carlo, která do této modelové řady vnáší výrazný sportovní charakter, a i trochu nostalgie. Není to nejvýkonnější...

7. října 2025  13:26,  aktualizováno  17:20

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Proč auta při cestě z Číny zdraží? Zástupce nové značky s geny Mercedesu vysvětluje

Premium

Model X7 už nebude v Česku nabízet jen automobilka BMW, stejně pojmenované auto začala prodávat i čínská značka BAIC. Přestože má v Číně speciální divizi pro elektromobily, na českém trhu bude zatím...

7. října 2025

Porsche 911 je řidičská nirvána i škola. Berte tu jedinou s manuálem

Porsche 911. Jen tři čísla, a přesto je každý okamžitě identifikuje, i neřidič. Pokud se někdy rozhodnete, že ten čas konečně přišel a jdete si pro svou vysněnou „devět-jedenáctku“, zastavte se na...

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.