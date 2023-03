Účet za hrozivou nehodu ferrari: modřiny, vraky za miliony a sto eur pokuty

Dva řidiči ferrari, sedmačtyřicetiletý Belgičan a šestapadesátiletý Nizozemec, si silnici spletli se závodní dráhou, svůj souboj ovšem prohráli oba. Jejich Grand Prix skončila děsivou nehodou v plotě vily v Osimu. Oba supersporty jsou podle všeho na odpis.

Při nehodě, která se udála v sobotu 4. března, byla zničena Ferrari F12 Berlinetta a 296 GTB. V levotočivé zatáčce pokračovaly oba vozy rovně a zastavil je až plot vily s bazénem. Modrou Berlinettu následně schvátil požár.

Účet za oba vozy je minimálně 17 milionů korun s daní, základní cena každého z nich je sedm milionů korun bez daně. Dva přátelé na dovolené jako zázrakem vyvázli i s osmatřicetiletou spolujezdkyní Belgičana se škrábanci a modřinami. Ani u jednoho nenašlo vyšetření alkohol v krvi.

Italská média se ovšem pozastavují hlavně nad tím, že s největší pravděpodobností vyváznou každý pouze s malou pokutou 42 eur pro každého (článek 141 italského zákona o silničním provozu to posuzuje jako ztrátu kontroly nad vozidlem).

„Pro místní policii v Osimu nebude snadné dokázat, že podnikali nelegální závod,“ píše Il Mattino.

Přestože záběry z kamerového systému poničené vily ukazují, jak dvě Ferrari jedou závratnou rychlostí a míjejí levotočivou zatáčku, překročení rychlosti podle deníku není řidičům jak dokázat. „Tento úsek silnice je hned za značkou s nápisem „Osimo“ a je mimo město, avšak s omezením rychlosti nepřesahujícím 70 km/h,“ dodává Il Mattino, který odhaduje, že se ferrari řídila rychlostí kolem 130 km/h.

Policie může tedy pokutovat pouze ztrátu kontroly nad vozidly. Za což je pokuta 42 eur, snížená na 29,40, pokud bude zaplacena do pěti dnů plus náklady na oznámení. „Dala by se napadnout rychlost, která není úměrná charakteru silnice, ale pokuta je vždy a v každém případě jen 42 eur,“ dodává Il Mattino.

„Pouze v případě, že by jiné kamery snímaly předjíždění a nepovolenou rychlost, by se dalo uvažovat o žalování Nizozemce a Belgičana na dovolené s obviněním, že závodili (článek 9 zákona o silničním provozu), který stanoví pokutu od 5 000 do 20 000 eur plus odebrání řidičského oprávnění na 1 až 3 roky a zabavení vozidel.“ V tuto chvíli jsou ale jistě jen dvě pokuty dohromady po necelých sto eurech (2 400 korun), včetně správních poplatků, plus pět trestných bodů.

Italský deník upozorňuje, že v této zatáčce by bylo potřeba svodidlo. Starosta, který v sobotu přispěchal na místo nehody, ujistil majitele poškozené vily, že bude na místo instalováno co nejdřív.