Do Mostu dorazí ferrari za 50 milionů a jaguar, který pamatuje Jacksona

Autor:
  13:05
Autodrom Most v říjnu uzavírá sezonu. Jednou z posledních akcí je The Most CLASSIC, při kterém se v sobotu 4. října okruh promění v rejdiště klasických aut. „Není jen výstavou krásných strojů, je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní rakouské série Histo Cup, jízdy pro veřejnost, scenic drive, soutěž elegance i testovací jízdy moderních vozů,“ láká Radek Laube z organizačního týmu.
The Most Classic 2025 promění v sobotu 4. října Autodrom Most v centrum...

The Most Classic 2025 promění v sobotu 4. října Autodrom Most v centrum fanoušků a milovníků klasických automobilů. | foto: Autodrom Most

Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v...
Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v...
Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v...
Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v...
21 fotografií

„Vedle sledování závodního i doprovodného programu se návštěvníci dostanou přímo do paddocku a servisní zóny, kde mohou potkat jezdce i jejich stroje. Majitelé klasických vozů se mohou se svými automobily do programu přímo zapojit – nejen vystavením vozu, ale i jízdami na dráze polygonu,“ popisuje Laube. „Diváci se navíc mohou těšit na testovací jízdy zcela nových modelů značek Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, Mitsubishi, MG, Toyota, Subaru a Cupra, rozhovory se zajímavými hosty a celodenní kulturní program.“

Součástí programu bude i prestižní Soutěž elegance, která každoročně přivádí na pódium vozy s výjimečným charakterem a stylem.

Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze.
Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze.
Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze.
Jaguar XJR, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze.
21 fotografií

Nádherné ferrari

Jedním z hlavních lákadel bude vzácné Ferrari 275 GTB (1965) ze sbírky Jiřího Sudíka – automobil, jehož cena se běžně pohybuje nad 50 milionů korun. Patří mezi nejkrásnější dvanáctiválcové granturisma z dílny Enza Ferrariho. Majitel vozu, Jiří Sudík, jej vlastní už čtvrt století. „Do Česka jsme ho přivezli společně s několika dalšími ferrari ze švýcarské sbírky. Tamní majitel si ho hýčkal přes dvacet let,“ vzpomíná. Od té doby se auto objevilo na veřejnosti jen výjimečně.

Představený exemplář patří k prvním verzím tzv. short nose, tedy s krátkou přídí a původním provedením motoru Colombo V12 o objemu 3,3 litru. Pod kapotou ukrývá šest karburátorů Weber a výkon přes 280 koní. „Je to ještě starší provedení. Má sice šest karburátorů, ale stále původní jednovačkový motor,“ vysvětluje Sudík.

Hvězdou automobilového mejdanu konce sezony byla Miura, jediná široko daleko

Na svou dobu šlo o revoluční automobil – Ferrari poprvé použilo samonosnou karoserii a transaxle uložení převodovky, což výrazně zlepšilo vyvážení vozu. Celkem bylo vyrobeno jen něco přes 450 kusů kupé 275 GTB, z toho část v lehkém hliníkovém provedení určeném pro závody.

Sudíkův kus je v mimořádně zachovalém stavu. „Má původní interiér i mechaniku, nikdy neprošel renovací. Jediné, co není původní, je lak – ale i ten je ve stejné barvě, v jaké auto vyjelo z továrny,“ dodává majitel.

Hodnota podobných exemplářů dnes přesahuje 50 milionů korun, což činí z vozu nejen sběratelský klenot, ale i investici. Jiří Sudík zmiňuje i jeho praktičnost: „Jezdí se s tím úplně normálně, jako s moderním autem. Dokonce si v něm můžete dát nohu přes nohu,“ směje se.

Na Autodromu Most bude Ferrari 275 GTB vystaveno pouze staticky, ale i tak půjde o jedinečnou příležitost jej spatřit.

Klasický jaguar v netradiční červené

Mezi dalšími unikátními vozy Laube jmenuje Jaguar XJR v neobvyklé barvě Signal Red. Je to auto, které v roce 1996 doprovázelo Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze.

Jaguar XJR s kódovým označením X306 je často považován za poslední klasický jaguar – ručně vyráběný s důrazem na řemeslné zpracování, předtím než firma přešla pod kontrolu Fordu. Britská automobilka ho vyráběla v letech 1994–1997, vzniklo pouze 268 kusů. Jedná se o vrcholnou sportovní verzi modelu XJ (X300), pod kapotou má čtyřlitrový řadový šestiválec přeplňovaný s kompresorem. 321 koní (240 kW) přenáší na zadní kola čtyřstupňový automat (nabízel se i manuál). XJR se chlubí zrychlením z nuly na stovku za šest sekund, maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. XJR X306 byl po bájném Jaguaru XJ220 druhým sériovým vozem značky Jaguar s přeplňovaným motorem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Nejstarší české auto s espézetkou vyrazí na závod do kopce. Je mu 123 let

Nic staršího v Česku „na značkách“ nepotkáte. Autocar Model E z roku 1902 je s největší pravděpodobností nejstarší vůz, který může legálně do provozu. Jeho majitel s ním o víkendu vyrazí na...

Do Mostu dorazí ferrari za 50 milionů a jaguar, který pamatuje Jacksona

Autodrom Most v říjnu uzavírá sezonu. Jednou z posledních akcí je The Most CLASSIC, při kterém se v sobotu 4. října okruh promění v rejdiště klasických aut. „Není jen výstavou krásných strojů, je to...

3. října 2025  13:05

Pokud si zlikvidujeme autoprůmysl, zůstaneme bez peněz, varuje šéf AutoSAP

Premium

Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a...

3. října 2025

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

3. října 2025

V Itálii jsou některé elektromobily díky dotacím levnější než lepší bicykl

Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky vládním dotacím prodávají levněji než luxusní jízdní kola. Napsal to server Automotive News. Obě...

3. října 2025

Auto roku 2026 bude elektrické a čínské? Volby jsou v plném proudu

Exkluzivně

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přestávky od roku 1964 a je zcela nezávislá. Porotci, kteří vyberou evropské auto roku z letošních novinek, se s kandidáty poprvé...

2. října 2025

Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize

Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a...

2. října 2025

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

vydáno 2. října 2025

Mezinárodní den kávy slaví i automobilky. Sloužila dokonce i k pohonu

Dnes je Mezinárodní den kávy a její spojení s automobily je mnohem pestřejší než jen symbol na přístrojové desce, který dává vědět, že si máte dát pauzu během jízdy. Auta se po kávě jmenují, některá...

1. října 2025,  aktualizováno  15:25

Konec slavných černých taxíků v Londýně se blíží. Náročná profese vymírá

Premium

Sychravé počasí, dvoupatrové autobusy, Big Ben a Tower Bridge, červené telefonní budky. A jak sami nejspíš doplníte, k výčtu maličkostí, které v očích cestovatelů činí Londýn Londýnem, neodlučně...

1. října 2025

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

1. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

30. září 2025

Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy

Čínská automobilka Chery v České republice oficiálně zahájila prodej stejnojmenných modelů, a doplňuje tak již několik měsíců nabízené vozy svých dalších značek Omoda a Jaecoo. Vstup na tuzemský trh...

30. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.