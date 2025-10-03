„Vedle sledování závodního i doprovodného programu se návštěvníci dostanou přímo do paddocku a servisní zóny, kde mohou potkat jezdce i jejich stroje. Majitelé klasických vozů se mohou se svými automobily do programu přímo zapojit – nejen vystavením vozu, ale i jízdami na dráze polygonu,“ popisuje Laube. „Diváci se navíc mohou těšit na testovací jízdy zcela nových modelů značek Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, Mitsubishi, MG, Toyota, Subaru a Cupra, rozhovory se zajímavými hosty a celodenní kulturní program.“
Součástí programu bude i prestižní Soutěž elegance, která každoročně přivádí na pódium vozy s výjimečným charakterem a stylem.
Nádherné ferrari
Jedním z hlavních lákadel bude vzácné Ferrari 275 GTB (1965) ze sbírky Jiřího Sudíka – automobil, jehož cena se běžně pohybuje nad 50 milionů korun. Patří mezi nejkrásnější dvanáctiválcové granturisma z dílny Enza Ferrariho. Majitel vozu, Jiří Sudík, jej vlastní už čtvrt století. „Do Česka jsme ho přivezli společně s několika dalšími ferrari ze švýcarské sbírky. Tamní majitel si ho hýčkal přes dvacet let,“ vzpomíná. Od té doby se auto objevilo na veřejnosti jen výjimečně.
Představený exemplář patří k prvním verzím tzv. short nose, tedy s krátkou přídí a původním provedením motoru Colombo V12 o objemu 3,3 litru. Pod kapotou ukrývá šest karburátorů Weber a výkon přes 280 koní. „Je to ještě starší provedení. Má sice šest karburátorů, ale stále původní jednovačkový motor,“ vysvětluje Sudík.
Na svou dobu šlo o revoluční automobil – Ferrari poprvé použilo samonosnou karoserii a transaxle uložení převodovky, což výrazně zlepšilo vyvážení vozu. Celkem bylo vyrobeno jen něco přes 450 kusů kupé 275 GTB, z toho část v lehkém hliníkovém provedení určeném pro závody.
Sudíkův kus je v mimořádně zachovalém stavu. „Má původní interiér i mechaniku, nikdy neprošel renovací. Jediné, co není původní, je lak – ale i ten je ve stejné barvě, v jaké auto vyjelo z továrny,“ dodává majitel.
Hodnota podobných exemplářů dnes přesahuje 50 milionů korun, což činí z vozu nejen sběratelský klenot, ale i investici. Jiří Sudík zmiňuje i jeho praktičnost: „Jezdí se s tím úplně normálně, jako s moderním autem. Dokonce si v něm můžete dát nohu přes nohu,“ směje se.
Na Autodromu Most bude Ferrari 275 GTB vystaveno pouze staticky, ale i tak půjde o jedinečnou příležitost jej spatřit.
Klasický jaguar v netradiční červené
Mezi dalšími unikátními vozy Laube jmenuje Jaguar XJR v neobvyklé barvě Signal Red. Je to auto, které v roce 1996 doprovázelo Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze.
Jaguar XJR s kódovým označením X306 je často považován za poslední klasický jaguar – ručně vyráběný s důrazem na řemeslné zpracování, předtím než firma přešla pod kontrolu Fordu. Britská automobilka ho vyráběla v letech 1994–1997, vzniklo pouze 268 kusů. Jedná se o vrcholnou sportovní verzi modelu XJ (X300), pod kapotou má čtyřlitrový řadový šestiválec přeplňovaný s kompresorem. 321 koní (240 kW) přenáší na zadní kola čtyřstupňový automat (nabízel se i manuál). XJR se chlubí zrychlením z nuly na stovku za šest sekund, maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. XJR X306 byl po bájném Jaguaru XJ220 druhým sériovým vozem značky Jaguar s přeplňovaným motorem.