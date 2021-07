Muž, který naučil Ameriku milovat ferrari a donutil je Enza vyrábět

Je rok 1919. V závodním depu na startu vrchařského závodu Parma – Poggio di Berceto kmitá v umaštěných montérkách osmnáctiletý kluk – pomocný mechanik Alfa Romeo. O pár metrů dál se na závod chystá jen o pár let starší zelenáč startující za tehdy známou značku C.M.N. (Construzioni Meccaniche Nazionali). Tady se ti dva dají poprvé do řeči. Mechanik se jmenuje Luigi Chinetti. Závodník Enzo Ferrari.



O rok později Ferrari přestoupí jako závodník k Alfě a tehdy se zrodí přátelství, které přetrvá dalších téměř sedmdesát let, až do smrti Enza Ferrariho. Přátelství, které zrodí nejikoničtější značku sportovních aut v dějinách. Nebýt tohoto setkání, dost možná by neexistovala. Ale to předbíháme.