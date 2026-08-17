Podle agentury Bloomberg jde o dosud nejvyšší částku, za jakou byl vydražen nový vůz.
Italský výrobce sportovních vozů Ferrari svůj první plně elektrický vůz Luce oficiálně představil letos v květnu. Na jeho vývoji se podílelo studio LoveFrom bývalého designéra společnosti Apple Jonyho Iveho. Běžná prodejní cena vozu začíná na 550 000 eurech (zhruba 13,3 milionu Kč).
Jméno vítěze dražby vozu Luce aukční síň Sotheby’s nezveřejnila. Uvedla, že získané peníze budou použity na vzdělávací programy charitativní organizace Ferrari Foundation.
Předchozí aukční rekord mezi novými automobily držel rovněž vůz značky Ferrari. Byl to model Daytona SP3, který se loni vydražil za 26 milionů dolarů.
Kupec odhalen
Jméno kupce ovšem nyní zjistil magazín Italapassion. Kupcem bouřlivě přijatého ferrari je Herbert „Herbie“ Wertheim. Sedmaosmdesátiletý miliardář je velmi zajímavou osobou, kterou ovšem se světem aut nespojujeme.
Tento Američan – jehož jmění se odhaduje na přibližně 4,6 miliardy dolarů – je vynálezcem, podnikatelem, investorem a především filantropem. V automobilovém světě zůstává jeho jméno relativně neznámé. Přesto již stál za dvěma nejpozoruhodnějšími prodeji moderních Ferrari v historii. Před rokem, při stejní příležitosti koupil Herbert Wertheim právě i Ferrari Daytona SP3. V té době tak vytvořil rekord pro prodej moderního automobilu v aukci. Wertheim nyní tento rekord sám překonal, když za Luce zaplatil 40 milionů.
Herbert Wertheim, narozený v roce 1939 ve Filadelfii do chudé rodiny, sloužil v americkém námořnictvu, než se začal zaměřovat na optiku a optometrii. Na konci 60. let 20. století ho jeho výzkum účinků ultrafialového světla na oči vedl k vývoji barviv absorbujících UV záření pro plastové brýlové čočky.
Poté založil společnost Brain Power, specializující se na produkty pro optický průmysl. Zároveň Wertheim několik desetiletí investoval na akciovém trhu, zejména velmi brzy do technologických společností, které později zaznamenaly značný růst. Tato strategie mu umožnila vybudovat si jmění v hodnotě několika miliard dolarů, z nichž významná část je nyní věnována filantropii. Americké univerzity a zdravotnická zařízení nesou jeho jméno díky darům ve výši desítek nebo dokonce stovek milionů dolarů.
„Právě to nám umožňuje podívat se na koupi Ferrari Luce v jiném světle. Stejně jako u loňského modelu Daytona SP3 bude veškerý výtěžek z prodeje věnován Nadaci Ferrari na financování vzdělávacích iniciativ,“ vysvětluje Italpassion. „Pro muže zvyklého dávat velkolepé dary se tato aukce jeví jako další filantropický počin.“ Za dva roky takto daroval prostřednictvím aukcí dvou jedinečných ferrari 66 milionů dolarů.
Bouřlivé reakce
Absolutní rekord v dražbách automobilů drží Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé z roku 1955, který se v roce 2022 vydražil za 142 milionů dolarů.
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Největší automobilové překvapení dekády odhaleno. Utajený Apple Car od Ferrari
Elektromobil Luce se po první ukázce stal terčem rozsáhlé kritiky, akcie automobilky Ferrari pak výrazně oslabily. Podle některých komentátorů se nový model odchýlil od tradičního designu vozů automobilky Ferrari a ztratil část identity značky, protože má bateriový pohon a pět sedadel, píše BBC.
Mezi kritiky se zařadili například italský vicepremiér Matteo Salvini či bývalý předseda správní rady automobilky Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. Ten varoval, že automobilka novým vozem riskuje „zničení legendy“.
Designový ředitel automobilky Flavio Manzoni v květnovém rozhovoru označil kritiku za součást inovačního procesu. Výkonný ředitel podniku Benedetto Vigna uvedl, že Ferrari na elektrický model dostává objednávky od stávajících i nových zákazníků.
Vyprodáno
Luce potvrzuje, že Ferrari má výjimečný talent na dráždění publika. I přes obrovskou vlnu negativních reakcí se první elektrický model, který ke všemu nevypadá zrovna jako sportovní auto a už vůbec ne jako Ferrari, prodává.
Sami zástupci Ferrari komentují s úsměvem, že první dny po odhalení modelu se v Itálii neřešilo nic jiného, než Luce. Protože každý Ital se cítí být expertem na Ferrari, bylo to téma, které absolutně vymazalo z veřejného života ostatní témata. Nyní, když bouře ustala, se ukazuje, že u Ferrari podle všeho opravdu dobře vědí, co dělají a dosáhli svého.
Financial Times na konci července zjistil, že automobilka dosáhla pro Luce svého prodejního cíle pro rok 2026. „Neortodoxní design vozidla sice může být na internetu terčem posměchu, ale zdá se, že to kupující zatím neodradilo,“ komentuje.
Automobilka si kladla za cíl prodat v prvním roce na trhu necelých 500 kusů Luce. Tohoto cíle se údajně podařilo dosáhnout začátkem července, pouhé dva měsíce po jeho představení veřejnosti. Ferrari v loňském roce vyrobilo 13 640 aut. Ferrari si údajně stanovilo cíl prodat do roku 2030 2 500 vozů Luce, což odpovídá zhruba 600 kusů ročně.
Podle Financial Times se Ferrari podařilo s Luce oslovit novou generaci bohatých kupců, zejména v Číně a ve velkých technologických centrech, jako je Silicon Valley, kde jsou zákazníci již zvyklí řídit elektromobily.
„Jinými slovy, Ferrari dokazuje svým kritikům, že se mýlí, a potvrzuje své dnes již dobře známé marketingové umění,“ komentuje magazín Quattroruote. „Marketing a zákaznické znalosti Ferrari jsou lepší než u mnoha jeho konkurentů,“ okomentoval Scott Sherwood, nezávislý analytik specializující se na luxusní značky pro Financial Times.
„Luce představuje milník v historii značky. Skutečný sportovní vůz a doplněk – opakuji, doplněk – k našemu produktovému portfoliu. Je to ztělesnění designové inovace, vůz koncipovaný tak, aby byl v každém ohledu špičkový. Je to inženýrské mistrovské dílo s více než 60 novými patenty, které svědčí o technické dokonalosti Ferrari v oblasti elektrického pohonu, dynamiky vozidel a systémové integrace,“ okomentoval šéf automobilky Benedetto Vigna.
„Jsme velmi spokojeni s tím, co se děje pro Luce; objednávky jsou v souladu s našimi očekáváními. Zájem je ze strany stávajících i nových zákazníků: když vidí auto, všichni jsou nadšení a šťastní. V souladu s naším prodejním a marketingovým plánem oslovujeme ty, kteří o Luce skutečně mají zájem.“
„Nechceme Luce jen prodávat, chceme, aby se do toho zákazníci zamilovali. Luce není jen tak ledajaký produkt; zákazníci by si ho měli koupit, pokud jsou do něj zamilovaní a mají o něj skutečný zájem. Z naší strany na to není žádný tlak,“ uzavřel Vigna a dodal, že „zájem zákazníků je rovnoměrně rozložen po celém světě: jistě existují národy, které jsou na elektromobily zvyklejší, ale žádná země nedominuje,“ dodal Vigna.
Společnost Ferrari se na začátku roku 2016 oddělila od automobilky Fiat Chrysler. S akciemi Ferrari se nyní obchoduje na burzách v Miláně a New Yorku. Společnost Fiat Chrysler se začátkem roku 2021 spojila s francouzským konkurentem PSA, čímž vznikla automobilová skupina Stellantis.