Technologický hazard
Představení nového modelu Ferrari Luce, prvního čistě elektrického vozu v historii ikonické značky z Maranella, vyvolalo v automobilovém světě masivní vlnu kontroverzí. Tento revoluční model se stal jedním z možná nejdiskutovanějších a nejrozporuplnějších produktů v dějinách autoprůmyslu.
Automobilka s ním totiž „dává estetický rozměr obrovskému technologickému hazardu“, jak poznamenal jeden z analytiků. Místo tradičních šípovitých benzinových supersportů, na které byli fanoušci zvyklí, přišlo Ferrari s monolitickou siluetou, která se zcela vymyká všemu, co značka dosud vyrobila, včetně dvanáctiválcového SUV Purosangue.
Produktový design není autodesign
Katalyzátorem největší nespokojenosti se stal fakt, že se Ferrari rozhodlo outsourcovat strategické odborné znalosti v oblasti designu. Vzhled exteriéru, interiéru i digitálního rozhraní totiž vznikl ve spolupráci se studiem LoveFrom, které vede Sir Jony Ive – bývalý šéfdesignér společnosti Apple. To vyvolalo ostrou kritiku ze strany automobilových nadšenců i průmyslových expertů.
Rob Enderle, technologický analytik, označil za katastrofální, že byl projekt svěřen návrháři spotřebního zboží, a samotné auto přirovnal k „nadměrné Apple Magic Mouse“. Analytik Michael Perschke k tomu dodal, že luxus a elegance jsou úplně jiné pojmy než iPady a iPhony ze Silicon Valley. Což je věc, která rezonuje mezi automobilovými nadšenci i odborníky nejvíc. Jonymu Ivovi nelze upřít talent, ovšem průmyslový či produktový design nerovná se automobilový design.
Designér ze Silicon Valley Pawel Klasa sice poznamenal, že vůz vypadá, jako by byl přímo z Cupertina (sídlo Applu – pozn. red.), jedním dechem však dodal, že „ferrari by mělo vypadat nebezpečně, ne jako něco na podstavci“. Svým hodnocením nešetřil ani přední technologický influencer Marques Brownlee (MKBHD), který v upoutávce na síti X přirovnal bateriovou novinku ke kříženci Polestaru, SUV od čínské automobilky BYD, a Ferrari 360, přičemž vizuál jízlivě srovnal dokonce i s Nissanem Leaf. Sběratel Timothy Burton zase podotkl, že Maranello tímto krokem cílí na zcela novou klientelu, které je úplně jedno, jaký má auto tvar, zvuk nebo jaké vibrace produkuje motor.
Zdaleka nejtvrdší ránu však novince zasadil Luca Cordero di Montezemolo, bývalý prezident Ferrari z let 1991 až 2014. Ten prohlásil, že v sázce je image samotného mýtu a že značka riskuje zničení legendy. „Neměl bych o tom mluvit, jinak by to Ferrari ublížilo. Doufám, že z tohoto vozu aspoň odstraní vzpínajícího se koně,“ uvedl di Montezemolo nekompromisně.
Miliardový propad na burze
Komerční a estetický risk se okamžitě projevil tam, kde to bolí nejvíc – na finančních trzích. Bezprostředně po oficiálním představení modelu Luce na milánské burze zažily akcie Ferrari prudký pád o 8,4 procenta. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska znamenal tento jednodenní propad ztrátu přibližně čtyř miliard dolarů z tržní kapitalizace firmy. Lajsek navíc upozornil, že se akcie pohybují poblíž svých ročních minim, od historického maxima odepsaly už zhruba 40 procent a vykazují jasný sestupný trend, což značí, že investoři začínají přehodnocovat prémiové ocenění celé automobilky. „Ferrari Luce se zatím ukazuje jako extrémně drahá chyba a může být posledním hřebíčkem do rakve,“ dodal analytik v kontextu klesající přízně investorů.
Kritický tón expertů se v plné síle zrcadlí také na sociálních sítích, kde se podle magazínu Caradisiac strhla lavina negativních reakcí, kterou automobilka pravděpodobně vůbec nečekala. Pozitivní komentáře prakticky neexistují a lidé si z novinky střílejí zlomyslnými přirovnáními k Fiatu Multipla, „mikrovlnce“ či „Ferrari Prius“. Mnozí uživatelé ironicky poznamenávají, že starší a hojně kritizovaný model Mondial už díky Luce není nejošklivějším ferrari v historii. Jiní jízlivě dodávají, že tento elektromobil je poháněn kinetickou energií samotného zakladatele Enza Ferrariho, který se teď musí obracet v hrobě. Výstižně situaci shrnul jeden z italských fanoušků: „Myslel jsem si, že zklamání z třetí nekvalifikace na mistrovství světa bude pro rok 2026 stačit, ale místo toho přišlo tohle…“
Vedení Ferrari sází na vědu a nové zákazníky
I přes drtivou kritiku a nestabilní globální trh, kde konkurenti jako Porsche či Lamborghini kvůli slabému zájmu bohatých kupců raději své elektrické plány zpomalují, si management v Maranellu stojí za svým. Generální ředitel Benedetto Vigna prohlásil, že k vývoji vozu přistupuje s vědeckým přístupem, a kritiku odmítá s tím, že tito lidé auto reálně neviděli. „Musíte ho vidět a vyzkoušet, abyste pochopili, že nemá s elektromobily jiných hráčů absolutně nic společného,“ ohradil se Vigna. Zároveň obhájil astronomickou cenovku 500 tisíc eur (12 milionů korun) tvrzením, že za inovace se musí platit, jinak by firma znehodnocovala práci svých lidí, dodavatelský řetězec i samotnou technologii.
Podle Vigny se objednávky spustily ihned po premiéře a řada zákazníků, zejména těch nových, je už stihla zadat. Marketingové oddělení Ferrari v čele s Enricem Gallierou potvrzuje, že model Luce míří na dvě odlišné cílové skupiny. První jsou tradiční sběratelé, kteří berou novinky z Maranella jako nutnost bez ohledu na počet válců pod kapotou.
Druhou, mnohem důležitější skupinou je však mladší, technologicky vyspělé publikum ze Silicon Valley a dynamické segmenty bohatých Číňanů. Pro automobilku, která v roce 2025 dodala 13 640 vozů, přičemž celých 81 procent z nich směřovalo ke stávajícím loajálním majitelům, znamená tento krok zásadní diverzifikaci zákaznické základny.
Z ekonomického pohledu si navíc Ferrari s provozní marží ve výši 29,5 procenta – což je čtyřikrát až pětkrát víc než u tradičních výrobců – může dovolit zariskovat. Pokud se Luce komerčně neprosadí, finanční dopady firma bez problémů unese. Skutečným rizikem tak zůstává pouze to, jak hluboko tento model zasáhne historickou image a prestiž značky. „Ferrari si s tímto modelem může dovolit riskovat,“ myslí si Caradisiac.
„Neodhalujeme jen nové auto, otevíráme kapitolu, která promění naši vizi ve skutečnost a posílí tradici Ferrari v předvídání a formování budoucnosti,“ uvedl předseda představenstva Ferrari John Elkann ve svém prohlášení. Společnost, která také prodává hybridní elektrická vozidla, investovala miliardy eur do elektrifikace, ale snížila svůj cíl, aby do roku 2030 bylo 40 procent její modelové řady plně elektrických, na 20 procent.
Vůz vypadá jako „mix mezi Hondou Accord EV a Teslou 3,“ řekl pro Bloomberg Pierre-Olivier Essig, vedoucí výzkumu ve společnosti AIR Capital. „S novou strategií Ferrari se ztrácíme v překladu.“
„Ferrari se do toho nepustilo slepě a víme, že Luce vyvolalo velkou zvědavost,“ napsal analytik společnosti Bernstein Stephen Reitman. Očekává, že Ferrari má dostatek zákazníků a sběratelů, nových i starých, „aby si Luce upevnilo svou pozici v rámci modelové řady Ferrari.“
„Je to velký testovací případ: Ferrari musí ukázat, že elektromobil se hodí k jeho strategii s omezenou nabídkou, vysokou cenou a emocionální přitažlivostí a zároveň rozšíří nabídku nad rámec tradičních dvoumístných a čtyřmístných sportovních vozů. Cena vozidla naznačuje, že generální ředitel Benedetto Vigna nemá v úmyslu obětovat exkluzivitu značky kvůli zvýšení objemů. Auto ukáže, zda recept italské automobilky funguje bez řevu spalovacího motoru, zejména s ohledem na to, že zůstatková hodnota elektromobilů je stále problémem mezi bohatými kupci, kteří hledají superauta, která si svou hodnotu udrží, nebo v průběhu času dokonce zvýší,“ komentuje Bloomberg.
„Ferrari neprezentovalo Luce jako ústupek pravidlům nebo soupeřům, ale jako pokus dokázat, že elektrická technologie může poskytnout výkon a charakter, které oddaní fanoušci značky požadují. Poselství společnosti je, že elektrifikace by měla přinést svěží design a možnosti jízdy, spíše než pouhou výměnu motoru za baterii,“ vysvětluje Bloomberg.
„Podle výrobce z Maranella je Luce vůz zaměřený především na dlouholeté zákazníky, ty, kteří si Ferrari kupují ze zvyku a mají prostředky na to, aby si mohli dovolit všechny nové funkce značky, aniž by se příliš starali o počet válců nebo typ pohonu. Pro ně je Luce „nezbytnou“ koupí, a to bez ohledu na objektivní přednosti vozu,“ píše magazín Quattroruote.
„Ve skutečnosti moc nepřemýšlím o kritice; rád pracuji směřuje k budoucnosti,“ reagoval Benedetto Vigna a prohlásil, že k designu nového vozu přistupuje s „vědeckým přístupem“. „Posouváme se vpřed, a to i proto, že od zákazníků dostáváme více než jen pozitivní zpětnou vazbu. Kritici? Chápu je, protože auto neviděli: pokud jste auto neviděli, nemůžete mu rozumět.“ A pak je tu reakce zákazníků: „Objednávky jsme otevřeli včera ráno a několik zákazníků, zejména nových, je již zadalo. Chtějí ho hned.“
Benedetto Vigna před několika měsíci prohlásil: „Lídři jsou a budou jimi i nadále, pouze pokud se odváží a budou se snažit využívat nové technologie, ať už jsou jakékoli, k vyvolání nových nebo odlišných emocí.“ Je také zřejmé, že Luce je něco, co přesahuje rámec jednoduchého produktu: je to průmyslová sázka na budoucnost Ferrari (investice například vedly k nejméně 60 patentům, které budou použity na jiných modelech, přičemž související náklady na vývoj se rozloží). „Sázka je obrovská, riziko obrovské. Pokud se Luce bude dařit, sázka se vyplatí. Jinak Ferrari snadno unese finanční důsledky, ale ne dopady na svou image a historii,“ komentují Quattroruote.
První papamobil na elektřinu?
Zatímco internet vře hněvem, delegace Ferrari vedená prezidentem Johnem Elkannem a generálním ředitelem Benedettem Vignou se vydala na diplomatickou misi přímo do Vatikánu. Jejich cílem bylo darovat jeden exemplář Ferrari Luce papeži Lvu XIV. a jako projev úcty mu předat samotný volant tohoto 1 000koňového stroje.
Jedná se o historický milník, protože je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve ukázala po boku čistě elektrického sportovního vozu. Papežův předchůdce František v minulosti sice obdržel luxusní Lamborghini Huracán s čistě spalovacím motorem, to však obratem věnoval do charitativní aukce. Oficiální prohlášení z Maranella však prozatím diplomaticky pomlčelo o tom, jaké byly bezprostřední dojmy samotného papeže Lva XIV., když si toto tiché a kontroverzní Ferrari prohlížel.
Kdo jsme
Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.
Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.
Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovním týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.
Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.
František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.