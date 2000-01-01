Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který v italštině znamená „světlo“ nebo „osvícení“, má symbolizovat „neochvějné zaměření značky na budoucnost“. „Protože být lídrem znamená osvětlovat cestu vpřed a Luce tento přístup ztělesňuje,“ naparují se v Maranellu.
Ferrari odhalilo design interiéru a oznámilo název svého nového plně elektrického sportovního vozu.
Elektrický pohon nového modelu byl představen v říjnu 2025. Nyní tedy automobilka ukazuje stěžejní prvky interiéru. Třetí a závěrečná fáze uvedení, včetně odhalení exteriéru, se uskuteční v Itálii v květnu 2026.
Luce podle automobilky otevírá novou kapitolu v historii značky Ferrari.
Ferrari prozatím tají vnější vzhled nového modelu, nyní ovšem představilo klíčové komponenty interiéru, které kombinují mechanická tlačítka, ovladače, páčky a přepínače s multifunkčními digitálními displeji.
„Luce je víc než jen název. Je to vize. Když Ferrari mluví o modelu Luce, nedefinuje technologii, ale filozofii: elektrifikaci jako prostředek, nikoli cíl,“ básní automobilka.
Představení prvků interiéru vozu proběhlo v San Franciscu.
Automobilka doposud svému připravovanému bateriovému modelu říkala „Elettrica“. „Nový model je vybaven dvěma řadami sedadel a pohonem všech kol. Je vyvrcholením více než 20 let trvajícího výzkumu v oblasti elektrifikace, který začal ve formuli 1,“ napsala firma v říjnu loňského roku.
Už se ví také základní údaje: Luce zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy a dosáhne maximální rychlosti přes 310 km/h díky čtyřmotorovému pohonu s výkonem přes 1 000 koní. Trakční baterie má kapacitu 122 kWh, která má vystačit na 530 km dojezdu.
Ferrari Elettrica bude velký čtyřdveřový vůz, maskované prototypy, které se prohánějí už dlouho po Maranellu a okolí, prozrazují, že to bude crossover. Délka by měla být okolo pěti metrů.
Čtyři synchronní motory s permanentními magnety využívají několik řešení odvozených ze světa závodů, aby zajistily extrémně vysoký výkon a snížily hmotnost.
Designéři zvolili hliník pro jeho vhodnost k přesnému obrábění. Použitý materiál je ze 100 % recyklované hliníkové slitiny, obráběné z plných bloků pomocí pokročilé 3osé nebo 5osé CNC technologie a následně podrobené anodizačnímu procesu.
Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem Luce.
Velká pozornost byla věnována také výrobním procesům.
„Byly použity sofistikované výrobní technologie, které zajišťují, že každý materiál je prezentován ve své nejušlechtilejší podobě. Výsledkem je dojem modernosti i nadčasovosti, s materiály, které nejsou jen luxusní, ale skutečně autentické, což dokládá oddanost Ferrari kvalitě, inovacím a trvalé hodnotě řemeslné práce,“ komentuje automobilka.
Kabina je navržena jako jeden přehledný celek, s jednoduchými a čistými tvary zaměřenými na řízení. Hardware a software byly vyvíjeny společně tak, aby fyzická architektura a rozhraní působily harmonicky.
Sklo je přesně frézované je odolné, odolává poškrábání a nabízí vysokou čitelnost.
Komponenty prvního elektrického ferrari
