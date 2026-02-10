Ferrari prozatím tají vnější vzhled nového modelu, nyní ovšem představilo klíčové komponenty interiéru, které kombinují mechanická tlačítka, ovladače, páčky a přepínače s multifunkčními digitálními displeji.
Elektrický pohon nového modelu byl představen v říjnu 2025. Nyní tedy automobilka ukazuje stěžejní prvky interiéru. Třetí a závěrečná fáze uvedení, včetně odhalení exteriéru, se uskuteční v Itálii v květnu 2026.
