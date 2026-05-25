Zapomeňte na klasické nízké placky z Maranella, zapomeňte na SUV či crossovery. Ferrari Luce je pět metrů dlouhý, nízko stavěný, mohutný, přísně aerodynamický puristický pětimístný liftback.
Je to auto, které by v podání Ferrari nikdo nečekal – když ho potřebovali otestovat na běžných silnicích málo zahalené, prý s ním raději okolí Maranella jezdili po nocích. Ale stále ctí ducha Ferrari – je exhibicí špičkového automobilového inženýrství, ovšem oblečeného do šokujícího konceptu definovaného elektrickou trakcí a korunovaného nejčistším produktovým designem dneška.
Když Apple potká Ferrari
Abychom pochopili, proč je Ferrari Luce tak jiné, musíme se vrátit o několik let zpět. Svět si pamatuje bájný projekt autonomního elektromobilu od Apple (tzv. Apple Car či i-Car), který technologický gigant po deseti letech vývoje a miliardách proinvestovaných dolarů definitivně odpískal, aby se mohl plně soustředit na vývoj umělé inteligence.
V téže době stála automobilka Ferrari před obrovskou výzvou. Definitivně se odhodlalo postavit své první elektrické auto. V Maranellu sice mají vlastní designérské studio, které vede slavný Flavio Manzoni, ale management se rozhodl pro radikální krok. První elektrický model se musel naprosto vymykat všemu, co kdy z bran továrny vyjelo. Chtěli neotřelý pohled ze světa absolutního luxusu.
Ferrari Luce v číslech
A tak si nenajali nikoho menšího než Sira Jonyho Iva – bývalého šéfdesignéra Applu, který stojí za vizuálním úspěchem iPhonů, iPadů či MacBooků. Jeho kreativní studio LoveFrom, ve kterém působí s neméně slavným designérem Marcem Newsonem, dostalo od Ferrari naprostou tvůrčí svobodu.
Zrození projektu provázela zápletka, která by byla vlastní spíše italským fanfarónům než renomovanému sanfranciskému studiu. Jony Ive si v Maranellu převzal zadání, načež se se svým týmem na dlouhých 6 až 7 měsíců zavřel ve svém ateliéru. Ve Ferrari neměli celou tu dobu vůbec tušení, co se v Kalifornii děje. V únoru 2022 však zástupci LoveFrom dorazili zpět do Itálie a na stůl položili dvě obří knihy dokumentů. V nich detailně popsali, co vyčetli z bohaté historie Ferrari a jak vidí budoucnost značky. Teprve pak začaly samotné realizační práce, které se už finálně odehrávaly v Maranellu. Luce je sice revoluční, ale stále je to čistokrevné italské auto zkonstruované s úctou k odkazu Enza Ferrariho.
Symbolické je i datum premiéry – 25. května 2026. Vůz byl představen v Římě přesně na den 79 let poté, co Franco Cortese s modelem Ferrari 125 S vybojoval pro značku vůbec první historické závodní vítězství.
Ochranná ulita potažená aerodynamickým oblekem
Základní designovou myšlenkou exteriéru je absolutní purismus. Jony Ive nepřemýšlel jako klasický karosář automobilů, ale jako produktový designér. A je to znát. Vůz je navržen jako pevná, aerodynamicky dokonalá vnitřní schránka (ochranná ulita) pro cestující, kolem které oblečen vnější kabát karoserie. Nikde na autě nenajdete místo, kde by se barevné povrchové díly přímo dotýkaly této vnitřní schránky.
Definujícím prvkem je nekompromisní, prosklená kabina. Přední čelní sklo je monumentální, strmě padá vpřed a plynule navazuje na přední kapotu. Pod ní ale nic není, jen dva elektromotory ukryté hluboko v nápravě. Rozmáchlý panel čumáku auta pak funguje jako jedno obrovské integrované křídlo. Proudící vzduch tak prochází skrz přední část vozu, pomáhá přítlaku a stabilizaci a obtéká kabiny. Celé auto je protkané průduchy, kterými proudí vzduch – pod povrchem karoserie!
Čistotu linií neruší kliky, výraznější prolisy ani spáry – jen pár významných hran a hra s černými díly kontrastujícími s „oblekem“ dílů karoserie. Kulatá zadní světla odkazují na slavná ferrari minulosti. Jediným prvkem, který tyto dokonale hladké linie opticky narušuje, jsou obří stěrače čelního skla. Ferrari přiznalo, že vyzkoušelo mnoho variant, ale žádné jiné schované řešení nebylo v rychlostech nad 300 km/h tak funkční.
Monumentální postoj na silnici dotvářejí doposud největší kola, jaká kdy byla na sériový silniční vůz osazena – mají průměr 23 palců vpředu a 24 palců vzadu.
Na výběr mezi kovanými pětipaprskovmi ráfky tradičního design a aerodynamicky optimalizovanou unikátní turbínovou variantou. Pro uvedení modelu na trh byly vybrány exkluzivní laky, mezi nimiž vyniká odstín Giallo Luce, inspirovaný historickou žlutou barvou ze znaku Ferrari.
Pětimístné ferrari s obřím kufrem
Luce popírá snad vše, jak máme ferrari zapsané. Je to vůbec první pětimístné sériové auto značky v historii. Čtyřdveřovou koncepci sice už známe z crossoveru Purosangue, ale Luce díky absenci středového tunelu vzadu a absolutně rovné podlaze nabízí plnohodnotné páté místo vzadu.
A poprvé se Maranello otevřeně chlubí objevem zavazadelníku. Jelikož jde o liftback, celá prosklená záď se vyklápí nahoru a odhaluje kufr o fantastickém objemu 597 litrů, což z tohoto vozu dělá ideálního společníka na transkontinentální cesty. Jen tak mimochodem, splývavou liftbackovou záď prosadili do zadání projektu aerodynamici, že to ovšem nebude tradiční sedan, ale právě liftback s víkem kufru zahrnující také zadní okno, vyplynulo až v průběhu realizace projektu.
Minimalismus a magický klíč
Vliv Jonyho Iva je v kabině nejvíce hmatatelný. Interiér je prostorný, vzdušný a vládne mu absolutní minimalismus. Mezi řidičem a spolujezdcem sice najdeme zvýšenou konzolu, ta zde ale není z technických důvodů, nýbrž slouží jako designový prvek k pocitovému oddělení obou předních sedadel.
Hlavním komunikačním centrem je volant s úplně novým konceptem ovládání. Celá přístrojová kaplička s minimalistickým vrstveným displejem (který kombinuje digitální grafiku Samsung OLED s mechanickými ručičkami) je pevně spjata se sloupkem řízení. Když si tedy nastavujete polohu volantu, displej se pohybuje s ním, abyste na něj vždy perfektně viděli. Uprostřed palubní desky se nachází centrální displej, který je možné mechanicky natáčet buď směrem k řidiči, nebo k spolujezdci.
Fascinující je startovací rituál. K oživení vozu slouží speciální masivní klíč vyrobený z odolného skla, který pokrývá displej typu E-Ink (elektronický inkoust, známý ze čteček knih), což je v autoprůmyslu světové prvenství. Jakmile tento skleněný klíč vložíte do slotu na středové konzole, vůz se nastartuje a ikona žluté barvy Ferrari se z klíče obrazně rozlije do grafiky všech digitálních displejů v autě.
Minimalismus šel tak daleko, že některé funkce jsou na první pohled zcela schované a nezasvěcený člověk by je v kabině nenašel. Například spínač režimu Launch Control nebo tlačítko pro rychlý ofuk čelního okna jsou integrované do stropní konzole po vzoru dopravních letadel.
1 050 koní
Ačkoliv Luce vypadá jako umělecké dílo z muzea moderního umění, pod kapotou (a v podlaze) je to nefalšované, extrémně výkonné monstrum. Celých 95 % všech komponentů bylo vyvinuto zcela nově od čistého listu papíru.
V podlaze vozu se ukrývá masivní bateriový blok rozdělený do 15 velkých modulů o celkové brutální kapacitě 122 kWh. Články typu NMC s vysokým obsahem niklu dodává jihokorejský specialista, nicméně kompletní vývoj, softwarový management a finální montáž celého akumulátoru probíhá v Maranellu. Díky 800V architektuře vůz podporuje ultra rychlé DC nabíjení o výkonu až 350 kW.
O pohon se starají čtyři elektromotory – dva jsou uchycené na přední nápravě a dva na zadní. Každé kolo má tedy svůj vlastní motor, což umožňuje dokonalé vektorování točivého momentu v reálném čase. Celkový systémový výkon v režimu Launch Control činí dechberoucích 772 kW, tedy 1 050 koní a 990 newtonmetrů.
Grand Turismo
Je důležité pochopit, že Ferrari Luce není nekompromisní okruhový speciál. Je to ultrarychlé, luxusní Grand Turismo (GT) určené pro superrychlou jízdu v maximálním pohodlí. Ferrari se u tohoto modelu vůbec nechlubí časem na kolo na svém domovském testovacím okruhu ve Fioranu. Srdcem vozu je schopnost nabídnout posádce ticho, klid, špičkovou audio soustavu s 21 reproduktory a dokonalé odfiltrování okolního světa. Podle toho, co si navolíte na páčkovém voliči e-Manettino na volantu, se změní celá filozofie auta – od tichého a efektivního společníka s omezeným výkonem na dlouhé cesty až po brutální tisícikoňovou bestii.
Ačkoliv je auto prošpikované novým vývojem, inženýři pro zajištění ideálních mechanických vlastností sáhli po několika osvědčených prvcích ze stávající produkce značky. Přední náprava a architektura elektromotorů na ní koncepčně vychází z evoluce hybridního supersportu SF90 Stradale. O neuvěřitelnou plavnost jízdy v kombinaci s dokonalo stabilitou se pak starají aktivní, adaptivní tlumiče s technologií kuličkových šroubů, které byly kompletně převzaty a upraveny z modelu Purosangue.
Základní cenu zatím Ferrari oficiálně neřeklo, mluví se o půl milionu eur, to je nějakých dvanáct milionů korun.