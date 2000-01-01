Maranellská automobilka představila jedinečný jednorázový model HC25. Tento radikální roadster z programu Special Projects na základě modelu F8 Spider symbolizuje konec jedné velké éry čistě spalovacích osmiválců. Podívejte se na tento unikát i na všechny jeho jednorázové předchůdce.
Nový jedinečný model HC25 technicky vychází z platformy Ferrari F8 Spider. Symbolicky označuje konec generace neelektrifikovaných osmiválcových vozů Ferrari s motorem V8 s dvěma turbodmychadly.
Žluté akcenty na brzdových třmenech a krytech brzd HC25...
... se odrážejí i v interiéru a dodávají kontrastní prvky technickému látkovému čalounění v sofistikované šedé barvě.
Vůz vznikl v rámci nejexkluzivnějšího segmentu značky. Jde o zakázkový unikát vyrobený pro jediného konkrétního klienta.
Z hlediska koncepce si novinka uchovává tradiční mechanickou strukturu. Spalovací motor V8 je umístěn podélně uprostřed před poháněnou zadní nápravou.
Každý takový projekt se vyvíjí přibližně dva roky. Klient během té doby úzce spolupracuje s designéry a inženýry z Maranella.
Zakázkový model HC25 posouvá exkluzivitu na zcela novou úroveň.
Boční pohled definují linie začínající u podběhů zadních kol. Šípovitý pohyb pásu vizuálně posouvá kabinu směrem dopředu.
Nejvýraznějším prvkem karoserie je trojrozměrný lesklý černý pás. Ten opticky rozděluje přední a zadní část na dva objemy. Není to ale jen designový výstřelek. Integruje v sobě klíčové vstupy vzduchu pro chlazení chladičů a výdechy tepla motoru.
Za radikálním vzhledem novinky stojí designové studio Ferrari, které vede uznávaný Flavio Manzoni.
Kliky dveří nejsou na první pohled vidět. Jsou integrované do dlouhé čepele vyfrézované z masivního hliníku, která dělí černý pás.
Žluté grafické prvky uvnitř vozu záměrně připomínají tvar bumerangů. Odkazují tak na denní světla a aerodynamické linie boků.
Ve žluté barvě je i vyšité logo vzpínajícího se koně na opěradlech sedadel.
Pětipaprsková litá kola byla navržena výhradně pro HC25. Vyznačují se diamantem broušenou vnější hranou a dvojitou drážkou.
Tvary karoserie jsou čisté, napjaté a geometrické. Vůz si navíc zachovává typický svalnatý postoj.
Než se začalo stavět, vznikly detailní designové plány a stylistické návrhy. Vize klienta se ověřovala v několika fázích.
Proporce vozu byly upraveny tak, aby se minimalizoval vizuální dopad skleněných ploch a opticky se snížila linie boků karoserie.
Ferrari HC25 funguje jako stylistický most mezi minulostí čistých V8 a budoucností reprezentovanou modely Ferrari F80 a 12Cilindri.
Estetická filozofie vnějšku se promítá i v kabině. Interiér sází na působivý kontrast matných a lesklých povrchů.
Zadní část vozu dostala nová štíhlá světla integrovaná do grafiky přes celou šířku. Ta plynule navazují na boční chladicí otvory.
Dramaticky skloněné zadní okno bylo oproti výchozímu vozu zcela přepracováno. Jeho nová struktura a linie mají vizuálně ještě více zdůraznit motor V8.
Karoserie je vyvedena v matném šedém odstínu Moonlight Grey. Lak dodává tvarům plnost a kontrastuje s lesklým černým pásem.
Ačkoliv Ferrari přesná čísla pro HC25 nezveřejnilo, platforma F8 Spider mu dává do vínku výkon 720 koní, zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy a maximální rychlost brutálních 340 km/h.
Přední světelné bloky byly vyvinuty speciálně pro HC25. Využívají optické moduly, které dosud nebyly na žádném Ferrari k vidění. Vertikálně uspořádaná LED světla pro denní svícení kopírují profil blatníků. Vytvářejí tak jedinečný světelný podpis ve tvaru bumerangu.
Výfukovou soustavu zakončují dvojité lichoběžníkové otvory. Ty jsou precizně zakomponované do dramatického nového zadního difuzoru.
Architektura převzatá z F8 Spider zaručuje, že tento futuristický roadster nabízí vedle úchvatného designu také masivní točivý moment 770 Nm.
Ferrari HC25 kombinuje špičkovou rychlostní techniku s radikálním zakázkovým designem.
Nově tvarovaná záď sází na upravené chladicí otvory navazující na světla. Ty doplňuje dramatický zadní difuzor s dvojicí charakteristických lichoběžníkových výfuků.
Předchozí jednorázovka z loňského roku s označením SC40 spojuje současný model 296 GTB s designem, inspirovaným legendárním Ferrari F40.
Nápis „SC40“ vyražený na boku zadního křídla vzdává hold ikoně Ferrari z 80. let.
Konkrétně se jedná o 3,0litrový V6 s úhlem válců 120°, doplněný o elektromotor. Kombinovaný výkon dosahuje přibližně 819 koní.
Karoserii navrhl rovněž přímo šéfdesignér Ferrari Flavio Manzoni.
Hlavní inspirací pro vzhled SC40 bylo legendární Ferrari F40 z roku 1987 – jeden z nejslavnějších modelů značky všech dob.
Design vozu má nízký a agresivní profil, krátké zadní převisy a dlouhou příď, ale nejvýraznějším prvkem je vysoké pevné zadní křídlo, které evokuje právě ikonické Ferrari F40.
Karoserie je lakována exkluzivním odstínem Bianco SC40, vytvořeným výhradně pro tento jediný vůz.
Z technického hlediska tedy SC40 sdílí pohonnou jednotku, podvozek a další klíčové komponenty se sériovým modelem. Co je však naprosto jedinečné, je karoserie a design – navržené kompletně na míru
SC40 není přímým nástupcem legendárního modelu F40, ale přebírá několik jeho designových prvků.
Rozsáhlé použití kevlaru vyjadřuje ducha modelu F40 a pokrývá velkou část interiéru, od volantu a palubní desky až středový tunel a část podlahy.
V přední části je design silně charakterizován světlomety umístěnými v rozích, integrovanými do černého krytu, který se rozšiřuje dolů a napojuje se na spodní přívod vzduchu.
Čalounění je vyrobeno z kombinace uhlově šedé alcantary a technické látky červeného žakáru.
Palubní deska je prakticky stejná jako u výchozího modelu 296 GTB.
Boční přívody vzduchu připomínají charakteristické větrací otvory NACA modelu F40.
Středový tunel je z velké části z karbonu.
Motor V6 zakrývají kouřově zbarvené lamely z Lexanu, což posiluje vizuální spojení s modelem F40.
Bílá barva karoserie SC40, vyvinutá speciálně pro tento vůz, se vyznačuje chladným odstínem, který zdůrazňuje křivky karoserie na slunci.
Některé z plynulých křivek modelu 296 GTB byly nahrazeny ostřejšími a hranatějšími liniemi.
Uhlíková vlákna se prolínají celou konstrukcí auta.
Ferrari SC40 je ryzí, nekompromisní berlinetta založená na modelu 296 GTB.
Každý projekt vychází z nápadu klienta a je vyvíjen ručně ve spolupráci s týmem designérů ze stylistického centra Ferrari.
Jakmile jsou definovány proporce a tvary vozu, jsou před zahájením výrobního procesu vytvořeny detailní konstrukční plány a stylistický návrh.
Celý proces trvá v průměru dva roky, během nichž je klient úzce zapojen do posuzování fází návrhu a ověřování.
Kola, navržená exkluzivně pro tento model, kombinují kartáčovaný kov na diamantově broušených površích s černými paprsky.
I když Ferrari mělo s individuálními karoseriemi zkušenosti už od padesátých let, oficiální program Progetti Speciali (speciální projekty) vznikl až v roce 2008.
Prvním oficiálním modelem bylo Ferrari SP1 (neplést s Monza SP1) pro japonského obchodníka Junichira Hiramatsu, který sbírá auta této značky několik desítek let a byl zakládajícím předsedou japonského Ferrari klubu.
Model SP1 byl stylizován jako moderní reinterpretace klasických ferrari 60. let a vycházel z modelu 430.
Design vznikl ve spolupráci s Leonardem Fioravantim, který dříve pracoval pro Pininfarinu, v níž se dlouhá desetiletí rodily návrhy vozů Ferrari.
Dalším v pořadí bylo v roce 2009 Ferrari P540 Superfast Aperta pro Američana Edwarda Walsona, hollywoodskeho producenta filmů Woodyho Allena a syna vynálezce kabelové televize.
Walsonův požadavek pro Ferrari byl jasný: nově interpretovat ikonické Ferrari 330 LMB ve zlatém odstínu z filmu „Duchové mrtvých“ z roku 1968.
Ferrari P540 Superfast Aperta bylo vytvořené pod záštitou studia Pininfarina.
Ferrari P540 Superfast Aperta bylo odvozené od modelu 599 GTB Fiorano. Vývojový proces trval 14 měsíců,
V roce 2011 se představilo Ferrari Superamerica 45 pro amerického sběratele Petera Kalikowa na počest 45. výročí okamžiku, kdy si pořídil první vůz maranellské značky.
Vychází z modelu 599 GTB Fiorano a kromě nové střechy se auto dočkalo i celé řady úprav.
Barva Blu Antille prý odkazuje na jiné ferrari v Kalikowě sbírce – model 400 Superamerica z roku 1961.
Hudebník Eric Clapton si v roce 2012 nechal na základech modelu 458 Italia postavit unikátní verzi SP12 EC.
Clapton má silný vztah ke značce Ferrari, a přál si automobil, který kombinuje moderní techniku Ferrari s estetikou klasického modelu Ferrari 512 Berlinetta Boxer, jenž Clapton kdysi vlastnil a velmi obdivoval.
Design vznikal ve spolupráci Ferrari Centro Stile se studiem Pininfarina
Boční sací otvory, tvar zadní části, barevné schéma dvoubarevné (červená/černá) odkazují na originální 512 BB.
Ferrari SP275 RW Competizione (2016) bylo postavené pro neznámého sběratele.
Základem Ferrari SP275 RW Competizione je model F12 Berlinetta s technikou nejvýkonnější verze modelu F12 tdf. Inspirací bylo údajně Ferrari 275 GTB/C Speciale, které v roce 1965 vyhrálo na 24 h Le Mans třídu GT.
Ferrari SP38 z roku 2018 je postavené na technice modelu 488 GTB.
Speciál SP38 se liší především unikátní karoserií.
Ta sice zachovává základní tvary, ale na jednu stranu působí agresivnějším dojmem, na druhou jí chybí ikonické masivní nasávací otvory k motoru na zadním blatníku.
Ferrari SP35 si nechal postavit Ronnie Kessel, jehož otec Loris Kessel byl jezdcem formule 1 a v noci prý nechával dvanáctiválcové motory svých ferrari běžet na volnoběh, aby pomohl mladému Ronniemu usnout.
Ronnie Kessel později po svém otci zdědil prodejce Ferrari a závodní tým Ferrari.
V roce 2019 představené Ferrari P80/C si objednal anonymní sběratel z Hong Kongu.
V Maranellu ho postavili na základech okruhového speciálu Ferrari 488 GT3.
Extrémní speciál nemá světla a nectí žádné předpisy od těch bezpečnostních přes hlukové po emisní. Je to okruhový speciál, který nesmí na silnici.
V kabině Ferrari P80/C panuje ryze závodní atmosféra.
Design vozu odkazuje na historické Ferrari prototypy 60. let – např. 330 P3/P4, Dino 206 S, 250 LM.
Silueta je schválně trochu nevyvážená, na rozvoru prodlouženém o pět centimetrů oproti závodnímu základu zanechali kabinu vůči přední nápravě na svém místě a protahovali záď.
Vývoj Ferrari P80/C začal kolem v roce 2015 a šlo o jeden z nejambicióznějších a nejdéle trvajících projektů Progetti Speciali v Maranellu. Dokončen byl až po čtyřech letech!
Speciální model P80/C prý vyšel sběratele z Hong Kongu na v přepočtu 130 milionů korun.
Ferrari P80/C, jehož design vytvořil přímo šéfdesignér Ferrari Flavio Manzoni.
Osmiválec osazený dvěma turbodmychadly z 3900 kubíků objemu dává k dispozici 550 maranellských hřebců.
V září 2020 Ferrari představilo unikátní model Omologata, jedinečný exemplář pro nejmenovaného evropského zákazníka.
Kupé Omologata vzniklo na základě Ferrari 812 Superfast.
Ručně tepaná hliníková karoserie v sytém odstínu Rosso Magma (vyvinutém speciálně pro tento model) se inspiruje závodními vozy GT z 50. a 60. let, ale také prvky sci-fi a moderní architektury.
Název „Omologata“ odkazuje na homologované závodní speciály.
Dalším příkladem maranellských „jedináčků“ bylo v roce 2021 dvanáctiválcové gran turismo BR20.
Vychází z platformy modelu Ferrari GTC4 Lusso (původně 2+2 GT).
BR20: Inspirace designem sahá k modelům Ferrari 50. a 60. let, například 410 SA, 500 Superfast.
U tohoto projektu byla zadní sedadla odstraněna a vzniklo dvoumístné kupé.
SP48 Unica z roku 2022 vychází z platformy modelu F8 Tributo.
SP48 Unica je ilustrací toho, kam se program Ferrari One Off posunul. Využit byl 3D tisk a parametrické modelování.
Zákazník úzce spolupracoval s designérským oddělením Ferrari a byl zapojen do všech fází procesu od skic po výrobu.
Dvoumístné berlinetta má velmi agresivní styl, menší boční okna a je zcela bez zadního skla.
Ferrari KC23 z roku 2023 je jedinečným vozem vytvořeným na základě závodního modelu 488 GT3 Evo.
Design Ferrari KC23 si vzal opět na starost přímo šéfdesignér Manzoni.
Vývoj trval několik let a vůz dostal nejen výrazný styl, ale i četná technická řešení, která nejsou běžná u silničních Ferrari.
Připraveny byly hned dvě konfigurace Ferrari KC23, s obřím zadním křídlem, a bez něho.
Lak „Gold Mercury“ byl vyvinutý na míru. Jedná se o čtyřvrstvý lak s hliníkovým základem, který měnící tón podle dopadajícího světla.
U Ferrari si zatím hodně „hrají“ s individualizacemi. Oddělení speciálních projektů Ferrari vytvořilo další jednokusový model SP-8, který si objednal bohatý klient z Tchaj-wanu. Roadster bez střechy s elegantním dvoubarevným lakem má řadu specialit, ale motor 3,9 biturbo V8 naštěstí zůstal beze změn. Podobné modely by se měly vyvažovat zlatem. Čím platil nový majitel, není jisté, ale v říjnu Ferrari oznámilo, že jako platbu za svá auta začalo nově přijímat kryptoměnu, zatím v USA a od příštího roku i v Evropě.
Ferrari SP-8 z roku 2023 si vypůjčilo základ z roadsteru F8 Spider, design je ale kompletně nový.
Roadster bez střechy s elegantním dvoubarevným lakem má řadu specialit, ale motor 3,9 biturbo V8 zůstal beze změn.
Odstranění střechy umožnilo designérům vytvořit i zcela nové provedení zádě. Koncová světla si model SP-8 půjčil z kupé Roma, ale dostaly změněnou grafiku.
