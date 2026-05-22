Jakmile si u Ferrari koupíte první auto, otevřou se vám dveře k exkluzivnějším modelům jako Purosangue či 12Cilindri. O stupeň výše stojí ostré verze SF90 XX a 296 Speciale, určené jen pro věrné klienty.
Ještě výše v maranellské hierarchii stojí limitované supersporty a řada Icona. K získání vozů jako F80 nebo Monza SP3, jejichž cena vysoce překračuje milion eur, musíte patřit mezi absolutní zákaznickou elitu.
Mít stejné ferrari, jako řada dalších lidí, je ale opravdová otrava. Úplným vrcholem je proto divize speciálních projektů. Ta vytváří unikátní, na zakázku navržená auta pro hrstku vybraných sběratelů. Ti utrácejí astronomické částky za jediné: vlastnit Ferrari, které nikdo jiný na světě nemá. Stojí majlant, ale nekupujete si jen stroj, ale lístek do elitního klubu. Podívejte se na nový model HC25, ale i na to, co vše v rámci tohoto projektu historicky vzniklo.