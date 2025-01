Ferrari po Trumpovi jde do aukce. Očekává se šestinásobek běžné ceny

Staronový americký prezident Donald Trump měl odjakživa kromě slabosti pro vnadné ženy také zálibu v luxusních a sportovních autech. A kromě těch amerických se jednalo i o ty z Itálie, odkud ostatně pocházejí rovněž jeho kravaty Marinella a obleky Brioni.

Trump se sice rád vozil v luxusních limuzínách, ale podlehl i kouzlu sportovních modelů od Ferrari a Lamborghini. V roce 2007 si tento významný realitní magnát a hoteliér, jehož Trump Organization se na počátku 21. století skládala přibližně z 500 společností, rozhodl pořídit si Ferrari F430. Kupé v tradičním červeném odstínu Rosso Corsa s interiérem s čalouněním béžovou kůží patřilo k oblíbeným osmiválcovým modelům z Maranella s motorem uprostřed.

Ferrari F430 se představilo v roce 2004 na autosalonu v Paříži jako nástupce modelu 360 Modena, ze kterého do značné míry i vycházelo. Produkce odstartovala v roce 2005 a maranellská značka do roku 2010 vyrobila přes 16 tisíc vozů. Zajímavostí je, že se u tohoto modelu objevil na volantu vůbec poprvé přepínač Manettino, určený k rychlé změně nastavení reakcí motoru, stabilizace, ale i elektronického diferenciálu, odvozeného z monopostů F1. Ferrari ale u F430 uplatnilo i pokročilou aerodynamiku, včetně jedinečného zadního difuzoru a kanálů ve spodní části karoserie, které zvyšují přítlak.

Oblíbený italský model je poháněný 4,3litrovým motorem V8, který produkuje plnokrevných 490 koní při 8 500 otáčkách za minutu. Trump si své ferrari objednal v provedení se šestistupňovou automatizovanou převodovkou F1. A patrně s ním mnoho nenajezdil. Dnes má auto na tachometru pouhých 15 120 kilometrů.

Zájemce musí sáhnout hluboko do kapsy

Vůz, jehož dokumentace obsahuje i lejstra s typickým podpisem Donalda Trumpa, se bude nabízet od 16. února do 9. března v aukci Rockstar Car Auction. Podle odborníků může cena Trumpova auta přesáhnout milion dolarů (24,1 milionu korun). To je astronomická suma ve srovnání se 160 000 dolary (3,8 milionu korun), za které se americkém trhu aktuálně prodává Ferrari F430 s tímto kilometrovým nájezdem. Zájemci se tedy musí připravit na šestinásobek běžné ceny, ale odměnou za to jim bude velmi jistý investiční potenciál.

Ostatně další Trumpovo auto, vzácnější Lamborghini Diablo VT Roadster z roku 1997 ve speciální modré barvě Le Mans, se loni prodalo v aukci Barrett-Jackson za 1,1 milionu dolarů (25 milionů korun).

Traduje se, že když Trump vydělal první velké peníze, koupil si Rolls-Royce Silver Cloud z roku 1956. Pro něj prý má slabost a pořád ho vlastní. V Trumpově garáži parkoval mimo jiné i osmiválcový Mercedes-Benz SLR McLaren, a patrně nějakým nedopatřením se kdysi do Trumpovy garáže zatoulala i elektrická Tesla Roadster. Že by předtucha budoucí spolupráce s Elonem Muskem? Trump s ním ale prý nikdy nejel.

Ostatně Donald Trump měl vždy rád okázalé a velké věci, a byl fascinován zlatem. Není tedy divu, že roce 1987 přesvědčil Cadillac pro stavbu hned dvou speciálních modelů – Trump Executive Series a Trump Golden Series. V plánu bylo postavit 50 těchto vozů s luxusním vybavením a pro Trumpa typickými zlatými akcenty. Uvnitř nechyběl bar, televizor a několik telefonů.

Přestavby měly vznikat u specializované firmy Dillinger Coach Works, která nesla jméno na počest gangstera Johna Dillingera. Jejím majitelem byl jistý John Staluppi, který byl považován za člena mafiánské rodiny Colombových. Z projektu ale nakonec Trump vycouval a vzpomínkou na něj jsou dvě černé prodloužené limuzíny. Jednu realitní magnát odkoupil pro svého otce, zatímco druhý vůz se za nevyjasněných okolností dostal do rukou sběratele aut ve Velké Británii.

V garáži nejen dvanáctiválce, ale i elektromobil

Mezi zajímavé vozy, které prošly rukama Donalda Trumpa, byla celá řada cadillaků. Kromě patřil i kabriolet Allante z osmdesátých let, elegantně hranatý vůz, který se vyráběl zčásti u Pininfariny v Itálii. Kdysi Trump využíval i limuzínu značky Maybach, kterou vyměnil za Mercedes S600 v upravené verzi. Ještě před svým první prezidentováním si navíc rád užíval řízení dvanáctiválcového Rolls-Royce Phantom.

Jako prezident ale ani po skončení svého prvního mandátu již Trump podle předpisu, který platí více než 50 let, nesměl jezdit autem. Jeho dopravu má na starosti tajná služba, která má pro tyto potřeby nejen speciální limuzínu jeho oblíbené značky, pojízdnou pevnost jménem Cadillac One, ale případně i podobně silně pancéřované SUV Chevrolet Suburban.