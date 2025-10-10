Benzinové a hybridní vozy ale podle automobilky zůstanou základem nabídky až do roku 2030, ujistilo Ferrari. Společnost zároveň zvýšila výhled tržeb na letošní rok, rozsah zvýšení ale investory zklamal. Akcie proto zareagovaly prudkým poklesem. Obchodování s nimi bylo na milánské burze ve čtvrtek dokonce na půl hodiny pozastaveno. Na letošní rok společnost očekává čisté tržby nejméně 7,1 miliardy eur, v předchozím výhledu počítala se sedmi miliardami. Ferrari si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 upraveného zisku EBITDA nejméně 3,6 miliardy eur. Analytici bankovního domu Citi očekávali výraznější zvýšení výhledu.
Ale zpátky k Elettrice. „Nový model je vybaven dvěma řadami sedadel a pohonem všech kol. Je vyvrcholením více než 20 let trvajícího výzkumu v oblasti elektrifikace, který začal ve formuli 1,“ napsala firma.
Čtyři motory a přes 1 000 koní
„Při prezentaci svého prvního elektromobilu začalo Ferrari tím nejdůležitějším, a přesto skrytým aspektem: technologií. Ta je, jak se očekávalo, špičková. Ne ani tak svými inovacemi - vůz má 60 registrovaných patentů, ale spíše zdokonalením každé jednotlivé součásti s cílem dosáhnout maximálního výkonu,“ popisuje zpravodaj magazínu Quattroruote. „Snížili hmotnost, miniaturizovali komponenty a přesunuli hmotnost tam, kde to bylo potřeba, aby se zlepšily jízdní vlastnosti.“
Ferrari Elettrica zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy a dosáhne maximální rychlosti přes 310 km/h díky čtyřmotorovému pohonu s výkonem přes 1 000 koní (v režimu Boost). Trakční baterie má kapacitu 122 kWh, která má vystačit na 530 km dojezdem. Ferrari tvrdí, že téměř vše - až na pár detailů, jako jsou bateriové články - je vyvíjeno a vyrobeno v Itálii.
Ferrari Testarossa se vrací. Italové v soudním sporu porazili výrobce hraček
„Rozhodne trh, ale my jsme s tím, jak si vedeme, velmi spokojeni,“ řekl Benedetto Vigna, šéf automobilky v červenci k očekáváním, která jsou s novým modelem spojena. „Jsou lidé, kteří nám říkají, že se stanou fanoušky Ferrari, až dorazí elektromobily. Máme zákazníky v Evropě i mimo ni, všech věkových skupin, kteří se nemohou dočkat, až si také vyzkouší elektromobily. Elektromobily budou součástí jejich flotily; vědí, že Ferrari jako vždycky udělá něco jedinečného.“ Vigna ještě dodal, že auto často musí testovat v noci. „Je třeba ho testovat v noci, protože je třeba ho testovat bez maskování,“ vysvětlil.
Ferrari prozradilo detaily
Baterie (s hustotou 195 Wh/kg) je integrována přímo do podvozku mezi nápravy, to je u elektromobilů tradiční řešení. Ferrari uvádí, že 85 % hmotnosti modulů je umístěno pod podlahou (zbývajících 15 % je pod zadním sedadlem): těžiště je o 80 mm níže než u ekvivalentního benzinového modelu. To prospívá ovladatelnosti. Auto má řízené obě nápravy.
Systém s aktivním odpružením (48 V) využívá technologie, které již byly k vidění u jiných modelů, jako je F80. Exkluzivním prvkem je tlumený zadní pomocný rám, navržený speciálně pro elektrické aplikace, pro snížení vibrací a hluku.
Dva elektromotory jsou vpředu a dva vzadu, aby se zajistilo přesné vektorování točivého momentu; poskytují teoretický celkový výkon 830 kW (1 129 koní), rozložený převážně na zadní nápravu, kde oba motory nabízejí 620 kW (843 koní) ve srovnání s 210 kW (286 koní) vpředu. Je třeba upozornit, že 1 129 koní není maximální výkon; instalovaný výkon je vyšší než výkon, který dokáže dodat baterie. Toto řešení mimo jiné umožňuje efektivnější provoz systému rozdělování točivého momentu. Jak výkonné je však elektrické Ferrari v tuto chvíli to není známo, ale výrobce již oznámil maximální výkon přes 1 000 koní v režimu Boost.
Čtyři synchronní motory s permanentními magnety využívají několik řešení odvozených ze světa závodů, aby zajistily extrémně vysoký výkon a snížily hmotnost. Uvnitř těchto jednotek jsou použita uhlíková vlákna: například rotor je obalen uhlíkovou páskou a používá malé uhlíkové kroužky o tloušťce pouhých 1,6 mm k potlačení odstředivých sil. Každý magnet je namontován se specifickou orientací (Halbachovo pole - speciální, rotačně symetrické uspořádání permanentních magnetů, které zesiluje magnetické pole na jedné straně a současně ho ruší na straně druhé. Toto uspořádání vytváří velmi silný a směrovaný magnetický tok.) pro maximalizaci hustoty točivého momentu a snížení hmotnosti komponent. Točivý moment každého zadního motoru je 355 Nm a u každé z jednotek namontovaných na přední nápravě je to 140 Nm. Přední náprava váží pouhých 65 kg, může dosáhnout 30 000 otáček za minutu a může se pochlubit účinností 93 % (s hustotou výkonu 3,23 kW/kg), zatímco zadní náprava dosahuje 25 500 otáček za minutu s účinností 93 % a hustotou 4,8 kW/kg. Zadní náprava váží 129 kg a je vybavena integrovaným měničem, který dokáže dodat výkon přes 600 kW, což je dvojnásobek výkonu přední nápravy.
Ojetého ferrari se není třeba bát, ale laciné to nebude. Italia je spolehlivá
880voltová baterie je jednou z hlavních součástí celého projektu, je kompletně navržená a smontovaná v Maranellu, využívá ovšem články od externích dodavatelů. Je integrována přímo do podvozku a navržena tak, aby umožňovala výměnu modulů nebo jiných dílů bez zásahu do konstrukčních prvků vozidla. Skládá se z 210 článků rozdělených do 15 modulů, má celkovou energetickou hustotu 195 Wh/kg (hustota energie článků je 305 Wh/kg) a celkovou kapacitu 122 kWh . Výrobce prozatím zveřejnil pouze údaje o dojezdu, který bude přes 530 km , ale neposkytl informace o době nabíjení, upřesnil pouze, že maximální výkon, který vůz dokáže na nabíjecích stanicích HPC akceptovat, je 350 kW.
Ferrari Elettrica bude velký čtyřdveřový vůz, maskované prototypy, které se prohánějí už dlouho po Maranellu a okolí, prozrazují, že to bude crossover. Délka by měla být okolo pěti metrů (u Purosangue je to 4,97 metru), rozvor – již oznámený – bude 2 960 mm (o téměř šest centimetrů kratší než u Purosangue). Ani jeho hmotnost se od dvanáctiválcového čtyřdveřového vozu příliš neliší : okolo 2 300 kg, o 150 více než u sesterského modelu, s rozložením hmotnosti 47 % vpředu a 53 % vzadu.
Interiér prvního čistě bateriového ferrari bude odhalen začátkem roku 2026, zatímco oficiální celého vozu představení je naplánováno na jaro. První vozy dorazí zákazníkům v říjnu.
Stovka za 2,8 sekundy a cena 10 milionů. Zkoumali jsme nové Ferrari 296 Speciale
Čístě elektrická ferrari budou v menšině
Automobilka nedávno přešla na méně ambiciózní přístup k elektrifikaci. Původně měly do roku 2030 modely s hybridním či plně elektrickým pohonem tvořit 80 procent nabídky. Nyní Ferrari usiluje o to, aby modelová řada pro rok 2030 sestávala ze 40 procent z modelů se spalovacím motorem, ze 40 procent z hybridů a z 20 procent z plně elektrických modelů.
Automobily s hybridním pohonem začala společnost Ferrari nabízet zákazníkům v roce 2019. Vloni se hybridní vozy na jejím celkovém odbytu podílely zhruba polovinou.
„Jedinečnost, technologická neutralita, agilita výroby a zaměření na zákazníka jsou pilíře spojující současný plán s budoucností,“ říká generální ředitel Benedetto Vigna. Motory V6, V8 a V12 zůstanou zachovány.
Od roku 2022 bylo uvedeno na trh 14 z 15 plánovaných modelů. Mezi lety 2026 a 2030 si Ferrari udrží tempo čtyř uvedení na trh ročně, přičemž první elektromobil přidá do konce roku 2026. „Každý model bude mít osobité postavení, a zachová exkluzivitu: vždy se prodá o jedno auto méně, než je poptávka,“ říká Vigna. „Společnost si klade za cíl posílit své postavení novými prodejnami a kolekcemi a udržet si loajalitu 90 000 aktivních zákazníků, z nichž 32 000 bylo získáno od roku 2022.“
Vlastní škola Ferrari
„Ferrari bude i nadále vyvíjet strategické komponenty a software interně a zkoumat technologie, jako jsou adaptivní aerodynamické materiály a supravodiče pro elektromotory. V oblasti životního prostředí je cílem snížit emise o 90 % do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality díky obnovitelným zdrojům energie, solárním panelům a biometanu. Ferrari také oznámilo otevření vlastní školy pojmenované po Alfredovi (Dinovi) Ferrarim, předčasně zemřelém synovi Entza Ferrariho. Ta bude vzdělávat techniky a řemeslníky. Představil ji prezident automobilky John Elkann, který zdůraznil, že síla společnosti nespočívá jen v technologiích nebo designu, ale především v lidech, kteří to umožňují.
„Chceme vyškolit techniky a řemeslníky budoucnosti,“ vysvětlil Elkann. „S touto školou budeme i nadále kombinovat kreativitu designu, hloubku technologií a řemeslné zpracování, které jsou součástí DNA Ferrari.“
Nové zařízení vzniklo jako pokračování Technického institutu Alfreda Ferrariho, tradičního školicího střediska v Maranellu, které rozšířilo své poslání o kurzy věnované nově vznikajícím dovednostem v oblasti elektrických a propojených vozidel. „Cílem je vytvořit most mezi vzděláváním a průmyslem, který by propojil tradiční technické znalosti s digitálními a udržitelnými technologiemi, jež budou definovat příští generaci vozů Ferrari.“
Škola bude nabízet kurzy mechatroniky, elektroniky, pokročilých materiálů a průmyslového designu. „Klíčová část programu bude věnována dílenskému a laboratornímu výcviku, aby se zprostředkovala metoda Ferrari: preciznost, vášeň a smysl pro detail,“ zdůrazňuje automobilka.
Firma v loňském roce zvýšila čistý zisk o 21 procent na 1,53 miliardy eur (zhruba 37,2 miliardy Kč). Automobilka loni dodala zákazníkům 13 752 vozů, což bylo o 89 více než v předchozím roce.
Společnost Ferrari se na začátku roku 2016 oddělila od italsko-americké automobilky Fiat Chrysler. Ta se o pět let později spojila s francouzským konkurentem PSA, čímž vznikla automobilová skupina Stellantis.