Ferrari zaparkoval na balkoně jeřábem, vídeňské úřady byly proti

Radomír Dohnal
Vídeň má své kouzlo, ale Dubaj to prostě není. Poměrně nákladně se o tom přesvědčil Amar Dezic, osmadvacetiletý podnikatel a sběratel luxusních supersportů. Jeho nápad, hodný Spojených arabských emirátů, a to zaparkovat si Ferrari 296 GTB na balkoně bytu, mu místní radnice vůbec nepochválila.

Proti Ferrari 296 GTB neřekneme křivého slova. Snad jen, že hybridnímu supersportu s výkonem 819 koní určitě víc svědčí rychlá jízda po závodním okruhu, než čekání na venkovním parkovišti během blátivé zimy. A to byl přesně ten problém, který Amar Dezic loni v prosinci tak netradičně řešil.

S novým ferrari po slavném okruhu Fiorano. Je to úžasná hračka pro bohaté kluky

Osmadvacetiletý Dezic ve Vídni provozuje obchod s automobilovými díly a věnuje se i tuningu. Ale jeho vášeň pro drahá auta zjevně sahá daleko za hranice podnikání. Sám je vlastníkem několika sportovních vozů. V jeho stáji prý nechybí značky jako Porsche a BMW. Ale tím nejdražším, a to nejspíš nejen jeho srdci, mu však je jeho Ferrari 296 GTB.

Dá se docela lidsky rozumět tomu, že nádherný stroj z Maranella, v ceně zhruba deseti milionů korun, nechtěl mít „jen tak“ volně odstavený u chodníku před svým bytem.

Ferrari 296 Speciale
Ferrari 296 Speciale
Ferrari 296 Speciale
Ferrari 296 Speciale
Ferrari 296 Speciale
190 fotografií

Jenže bytové družstvo mu zamítlo jeho žádost o další parkovací místo v garáži. Co s tím? Dezic, inspirován miliardáři z Dubaje, kteří si ukládají své hypervozy přímo uvnitř svých domů a bytů, se rozhodl zvolit podobný přístup.

Najal si jeřáb k tomu, aby mu 1 400 kilogramů vážící ferrari vyzvedl a přeparkoval až na balkonovou terasu jeho bytu.

heute.at

️ Laute Geräusche ließen Bewohner eines Wohnkomplexes in der Gerasdorfer Straße in Wien-Floridsdorf letzte Woche aus dem Fenster blicken. Und die Anrainer bekamen jede Menge Action zu sehen! Ein 400.000-Euro-Ferrari stand zunächst mitten im Innenhof, in weiterer Folge landete das edle Auto auf einem Balkon einer Wohnung. #heutezeitung #tageszeitungheute

2. prosince 2025 v 14:15, příspěvek archivován: 28. ledna 2026 v 8:37
oblíbit odpovědět uložit

O celém tom neortodoxním řešení se pochopitelně neváhal šířit na sociálních sítích, takže netrvalo moc dlouho, než u jeho dveří zaklepali lidé ze stavebního dozoru. A ne proto, aby se šli na tu jeho nádheru na balkoně podívat. Naopak, nařídili mu, aby vůz z balkonu odstranil. Přičemž jako hlavní důvod uvedli požární bezpečnost a statické limity konstrukce. Rakouské stavební a bezpečnostní předpisy jsou v tomto ohledu mimořádně přísné a nepočítají s tím, že by balkon bytového domu sloužil jako úložiště více než tunového motorového vozidla. Natož takového, které obsahuje palivo a baterie.

V důsledku toho byl jeřáb znovu povolán, aby ferrari z té vyvýšené pozice odstranil.

heute.at

In Wien parkte ein Luxus-Ferrari rund eine Woche lang auf der Terrasse in einem Wohnkomplex. Videos zeigen, wie der Bolide abtransportiert wird. ️ #heutezeitung #tageszeitungheute

5. prosince 2025 v 14:34, příspěvek archivován: 28. ledna 2026 v 8:40
oblíbit odpovědět uložit

„Chtěl jsem mu tam postavit prosklenou kóji,“ svěřil se Dezic se svými pohnutkami a plány reportérům z magazínu BILD. „Úřady pro to ale nenašily pochopení.“

Obešlo se to bez pokut, žalob a soudních výtek. Jen tedy Dezic musel vyplatit „čtyřmístnou sumu v eurech“ za dvojitý pronájem jeřábu. A krásné Ferrari 296 GTB, kterému ulice zimní Vídně nesvědčí, musel zaparkovat do skladu své firmy. Proč tak vlastně neučinil hned? Vysvětluje to tím, že je sběratel tělem i duší, a svému miláčkovi chtěl být co nejblíž. Zjistil ovšem, že láska ke strojům má své limity. A že Vídeň zatím ještě není jako Dubaj.

První ferrari s šestiválcem je supersport pro každý den. Prohnali jsme dino

Nařčení z toho, že si skrze ferrari na balkóně jen dělal reklamu, Dezic odmítá. Pravdou ale je, že fotografie z vídeňského stěhování obletěly světová média a na několik dní udělaly z neznámého rakouského podnikatele globální kuriozitu.

29. ledna 2026

