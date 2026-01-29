Proti Ferrari 296 GTB neřekneme křivého slova. Snad jen, že hybridnímu supersportu s výkonem 819 koní určitě víc svědčí rychlá jízda po závodním okruhu, než čekání na venkovním parkovišti během blátivé zimy. A to byl přesně ten problém, který Amar Dezic loni v prosinci tak netradičně řešil.
Osmadvacetiletý Dezic ve Vídni provozuje obchod s automobilovými díly a věnuje se i tuningu. Ale jeho vášeň pro drahá auta zjevně sahá daleko za hranice podnikání. Sám je vlastníkem několika sportovních vozů. V jeho stáji prý nechybí značky jako Porsche a BMW. Ale tím nejdražším, a to nejspíš nejen jeho srdci, mu však je jeho Ferrari 296 GTB.
Dá se docela lidsky rozumět tomu, že nádherný stroj z Maranella, v ceně zhruba deseti milionů korun, nechtěl mít „jen tak“ volně odstavený u chodníku před svým bytem.
Jenže bytové družstvo mu zamítlo jeho žádost o další parkovací místo v garáži. Co s tím? Dezic, inspirován miliardáři z Dubaje, kteří si ukládají své hypervozy přímo uvnitř svých domů a bytů, se rozhodl zvolit podobný přístup.
Najal si jeřáb k tomu, aby mu 1 400 kilogramů vážící ferrari vyzvedl a přeparkoval až na balkonovou terasu jeho bytu.
O celém tom neortodoxním řešení se pochopitelně neváhal šířit na sociálních sítích, takže netrvalo moc dlouho, než u jeho dveří zaklepali lidé ze stavebního dozoru. A ne proto, aby se šli na tu jeho nádheru na balkoně podívat. Naopak, nařídili mu, aby vůz z balkonu odstranil. Přičemž jako hlavní důvod uvedli požární bezpečnost a statické limity konstrukce. Rakouské stavební a bezpečnostní předpisy jsou v tomto ohledu mimořádně přísné a nepočítají s tím, že by balkon bytového domu sloužil jako úložiště více než tunového motorového vozidla. Natož takového, které obsahuje palivo a baterie.
V důsledku toho byl jeřáb znovu povolán, aby ferrari z té vyvýšené pozice odstranil.
„Chtěl jsem mu tam postavit prosklenou kóji,“ svěřil se Dezic se svými pohnutkami a plány reportérům z magazínu BILD. „Úřady pro to ale nenašily pochopení.“
Obešlo se to bez pokut, žalob a soudních výtek. Jen tedy Dezic musel vyplatit „čtyřmístnou sumu v eurech“ za dvojitý pronájem jeřábu. A krásné Ferrari 296 GTB, kterému ulice zimní Vídně nesvědčí, musel zaparkovat do skladu své firmy. Proč tak vlastně neučinil hned? Vysvětluje to tím, že je sběratel tělem i duší, a svému miláčkovi chtěl být co nejblíž. Zjistil ovšem, že láska ke strojům má své limity. A že Vídeň zatím ještě není jako Dubaj.
Nařčení z toho, že si skrze ferrari na balkóně jen dělal reklamu, Dezic odmítá. Pravdou ale je, že fotografie z vídeňského stěhování obletěly světová média a na několik dní udělaly z neznámého rakouského podnikatele globální kuriozitu.