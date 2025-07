Zapomeňte na uhlazenou Romu, Ferrari Amalfi jde dál. Je to dvoumístné kupé 2+, které si bere to nejlepší z moderních technologií a balí je do ladných, ale zároveň svalnatých křivek.

Designéři pod vedením Flavia Manzoniho si zaslouží pochvalu, byť přední partie bez klasické masky chladiče jsou jako vystřižené z Toyoty Prius a Camry. Integrovaný aktivní spoiler vzadu a minimalistická světla skrytá v grafických zářezech evokují klasické modely, ale s moderním šmrncem. Vše zahaluje Verde Costiera, zářivá tyrkysová barva inspirovaná odlesky moře podél Amalfinského pobřeží. Aby každý věděl, odkud toto auto přijelo.