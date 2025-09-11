Ferrari Testarossa se vrací. Italové v soudním sporu porazili výrobce hraček

Vladimír Löbl
Ferrari oprášilo slavné označení Testarossa, které nedávno znovu vysoudilo zpět od německého výrobce hraček. Ferrari 849 Testarossa a jeho otevřená verze Spider po technické stránce navazuje na předchůdce SF90 a po té designové přebírá stylistické prvky ze supersportu F80, ale s trochu nesourodým výsledkem. Posuďte sami.

Ferrari nyní slavnostně opět nalepilo na svůj nový model štítek Testarossa, který v právní bitvě opět vybojovalo zpět. V roce 2017 dostal německý výrobce hraček Autec automobilku Ferrari na kolena, když získal v Německu práva na ochrannou známku „Testarossa“ pro hračky a další produkty. Důvodem bylo, že Italové již po dobu delší než pět let nevyráběli auto s tímto názvem.

V provedení Assetto Fiorano je testarossa o 30 kg lehčí a se speciálními aerodynamickými komponenty je ještě více zaměřena na jízdu na závodní trati.
Ferrari SF90 Stradale
Ferrari 849 Testarossa
S mnohem rovnější přídí a zádí a výraznými vertikálními a horizontálními prvky karoserie novinka připomíná Testarossu jen vzdáleně, ale spíš si ji budeme na silnici plést s modely Daytona SP3, F80 a 12Cilindri.
91 fotografií

Letos v červenci ale Ferrari u soudu EU získalo práva na ochrannou známku zpět. Soud uznal, že italská automobilka značku používá tím, že ji licencuje pro výrobu modelů aut (hraček) a poskytuje certifikace autenticity pro ojeté vozy auta a nabízí jejich náhradní díly. A Ferrari situace hned využilo a (pro jistotu) nalepilo štítek „Testarossa“ na svoji horkou novinku.

Podívejte se na ni podrobně v naší velké fotogalerii.

Vstoupit do diskuse

