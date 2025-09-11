Ferrari nyní slavnostně opět nalepilo na svůj nový model štítek Testarossa, který v právní bitvě opět vybojovalo zpět. V roce 2017 dostal německý výrobce hraček Autec automobilku Ferrari na kolena, když získal v Německu práva na ochrannou známku „Testarossa“ pro hračky a další produkty. Důvodem bylo, že Italové již po dobu delší než pět let nevyráběli auto s tímto názvem.
Letos v červenci ale Ferrari u soudu EU získalo práva na ochrannou známku zpět. Soud uznal, že italská automobilka značku používá tím, že ji licencuje pro výrobu modelů aut (hraček) a poskytuje certifikace autenticity pro ojeté vozy auta a nabízí jejich náhradní díly. A Ferrari situace hned využilo a (pro jistotu) nalepilo štítek „Testarossa“ na svoji horkou novinku.
