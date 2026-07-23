Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci

František Dvořák
Exkluzivně
Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050 koní si ochočíte - a nechcete se loučit.

Při ostré jízdě řidiče naprosto pohltí, zaměstná všechny jeho smysly. Zrychlení je na hranici lidského chápání, máte pocit, že překonáváte zákony fyziky; je to sakramentsky návykové.

Je to hybrid, ale postavený podle pravidel Ferrari, není tu kvůli šeření, elektrika pomáhá s nadpozemskými výkony. Nikdy nemáte pocit, že elektromotory a osmiválec za vašimi zády fungují zvlášť, právě naopak – i když neexistuje fyzické spojení mezi pohonem zadních kol, který obstarává spalovací motor a elektromotor vyhlazující nástupy turba, a přední dvojicí elektromotorů, vnímáte hlavně obrovský hlad po otáčkách a rychlosti; žádné upejpání. K tomu ta snad nejlepší a nejrychlejší převodovka, jakou v silničním autě najdete.

Ferrari 849 Testarossa Spider
Ferrari 849 Testarossa Spider
Ferrari 849 Testarossa Spider
Ferrari 849 Testarossa Spider
Ferrari 849 Testarossa Spider
96 fotografií

Velký návrat

Testarossa je děsivě rychlé monstrum, ale zároveň je to beránek, se kterým se dá jet neuvěřitelně hladce.

Ale popořadě.

Bájné jméno se po desítkách let vrací do Maranella. Ferrari oživuje ikonické označení Testarossa a opět je to technologický vrchol současné modelové řady. Představuje radikální a nekompromisní evoluci plug-in hybridního monstra SF90. Nyní, o půl roku po kupé přijíždí otevřený Spider.

Volba jména není náhodná – v Maranellu se slaví kulaté jubileum. „Dynastie Testarossa začala přesně před 70 lety, v roce 1955, prvním projektem legendárního závodního řadového čtyřválce,“ připomíná Alessandro Vaccari z Ferrari. Motor s rudou hlavou válců (testa rossa) v roce 1956 poháněl legendu 500 TR a stál na počátku slavné éry, do níž patří i nedotknutelná 250 Testarossa – vůz, který třikrát opanoval slavnou štvanici v Le Mans.

Zatímco v bláznivých 80. letech neslo toto jméno dvanáctiválcové silniční monstrum s rukopisem studia Pininfarina, dnes se k téhle elitní rodině vůbec poprvé v historii připojuje v sériové verzi otevřené provedení – model 849 Testarossa Spider.

Dvě tváře stvořené naráz

V automobilovém světě bývá zvykem, že kabriolety vznikají tak trochu jako vedlejší produkt – odříznutím střechy z již hotového kupé. U projektu 849 to ale v Maranellu udělali jinak. Tým designérů a inženýrů navrhoval obě verze současně od prvního tahu tužkou.

„Spider pro nás představuje mnohem náročnější úkol,“ přiznávají inženýři z Maranella. „Udržet proporce pod kontrolou je u otevřeného vozu se sklopnou střechou daleko složitější. Pokud dosáhnete dokonalých proporcí na základě Spideru, dává vám to nad kupé absolutní designovou kontrolu.“

Ferrari 849 Testarossa Spider v číslech

  • spalovací motor: 90° V8 Twin-Turbo, 830 koní @ 7 500 ot./min (přes 200 k/litr), 842 Nm @ 6 500 ot./min
  • hybridní systém: 3x elektromotor (2x přední P4, 1x zadní NGUK), 220 koní
  • celkový systémový výkon: 1 050 koní
  • kapacita akumulátoru: 7,9 kWh (čistě elektrický dojezd cca 25 km)
  • převodovka: 8-stupňová dvouspojková automatická (SF90 XX)
  • zrychlení 0–100 km/h: 2,25 sekundy
  • zrychlení 0–200 km/h: < 6,3 sekundy
  • maximální rychlost: 330 km/h
  • délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4718/2304/1186/2 650
  • suchá hmotnost: 1660 kg
  • pneumatiky: vpředu 265/35 R 20, vzadu 325/30 R20
  • cena: 500 000 eur (12,5 milionu korun), paket Assetto Fiorano za příplatek stojí 52 500 eur.

Kdyby nezačali paralelně, hrozilo by, že při odřezávání střechy přijdou o lehkost a dynamický pocit z jízdy už nikdy nebude stejný. Vývojový tým proto zachoval celou oblast kolem volantu a nosné struktury přídě i zádě identické. Rozdíl se omezil na kritické zóny. Torzní tuhosti kupé bylo u Spideru dosaženo cíleným zesílením konstrukčních prvků v bočních stěnách, sloupku řízení a dalších místech. Inženýři navíc zásadně vyztužili spodní část dveří. Výsledkem je neuvěřitelně tuhá karoserie s minimálním nárůstem hmotnosti.

Hliníkový purismus

Zatímco limitovaný hypersport F80 sází na celokarbonový monokok, řada 849 Testarossa zůstává věrná poctivému hliníku. Tento přístup má hluboké kořeny, od svých počátků má totiž automobilka vlastní slévárnu hliníku, v sedmdesátých letech pak Ferrari převzalo dílny na výrobu hliníkových karoserií od Carozzeria Scaglietti. Aluminiová konstrukce se v reálném světě chová přirozeně – tlumí a přenáší vibrace s mechanickou poctivostí. Zatímco v celokarbonových konkurentech si občas připadáte jako zavření uvnitř dunící krabice, hliníkové ferrari vám do servíruje ryzí, podmanivou zvukovou i mechanickou odezvu. Rozdíl hmotnosti oproti tomu, kdyby ho postavili z karbonu, je prý nečekaně malý, prozrazuje jeden z inženýrů.

U hlav válců, klikové skříně a odlitků se v maranellské slévárně používá výhradně sekundární hliníková slitina recyklovaná z primárních aplikací. Tímto krokem Ferrari snížilo emise CO₂ při výrobně motoru o 90 %. Taková ekologie dává smysl, co říkáte?

Největší turbo v historii Ferrari

V čísle 849 v názvu značí 8 počet válců a 49 objem jednoho válce v kubických centimetrech po zaokrouhlení.

Srdcem pohonu je 90° vidlicový osmiválec o objemu 4,0 litru. Sám o sobě generuje ohromujících 830 koní při 7 500 ot./min a 842 Nm točivého momentu. To je o 50 koní a 40 Nm více než u předchozí SF90!

Aby inženýři vymačkali z motoru neskutečný specifický výkon přes 200 koní na litr, osadili ho největším turbodmychadlem, jaké kdy u silničního Ferrari použili. To si vyžádalo obří intercoolery a masivní výměníky tepla. Výfukový systém dostal vysoce výkonný keramický katalyzátor a extrémně tuhé připojení přímo k motoru.

Dvojice turbodmychadel tlačí vzduch do spalovacích komor tlakem až dva bary. Průměr oběžného kola turbodmychadla se zvětšil z 62 na 68 mm a turbína povyrostla z průměru 56 na 62 mm. Větší zpoždění náběhu turba kompenzuje geometrie lopatek turbíny.

Osmiválci asistují tři elektromotory, které přidávají dalších 220 koní. Celkový systémový výkon čítá absolutně monstrózních 1 050 koní! Ale pozor – na tuto porci spalující síly si sáhnete až po aktivaci toho nejostřejšího závodního režimu na ikonickém manettinu na volantu.

Přední náprava dostala dva elektromotory s radiálním tokem pro dokonale přesné vektorování točivého momentu. Vzadu, přímo mezi motorem a převodovkou, trůní třetí elektromotor s axiálním tokem. Jeho úkolem je vymazat turboefekt, okamžitě vystřelit auto vpřed při zašlápnutí plynu a efektivně rekuperovat energii při brzdění.

Uprostřed vozu, těsně za vašimi zády, leží baterie o kapacitě 7,9 kWh. Ta umožňuje ujet až 25 km v čistě elektrickém režimu. V té chvíli se Ferrari promění v tichou, nenápadnou předokolku (elektřina obstarává i zpátečku), což je ideální maskování, pokud nechcete brzy ráno probudit sousedy.

Jakmile ale sešlápnete plyn na podlahu, Testarossa se probudí jako běsnící čtyřkolka. Veškerou tu divokou sílu řídí unikátní systém FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator) převzatý z nekompromisního F80. Funguje jako digitální dvojče – v elektronické architektuře běží zjednodušený matematický model auta, který v reálném čase odhaduje veškeré dynamické parametry a upravuje chování vozu na limitu.

Tento simulátor dynamiky vozidla, který monitoruje chování vozu, porovnává ho se svými modely, a podle toho upravuje nastavení jízdních systému podle odhadu chování řidiče. Optimalizuje nastavení systémů řízení motoru, pohonu všech kol s vektorováním točivého momentu, brzd, systému kontroly prokluzu 9.0, ABS Evo odvozeného od SF90 XX a stabilizace tak, aby to odpovídalo vypočítané potřebné trakci na každém kole. Ve zkratce: v reálném čase krotí fyziku tak, abyste si na limitu připadali jako bůh volantu.

„Mezi složitostí a komplikovaností je obrovský rozdíl,“ usmívají se inženýři z Maranella. „Model 849 Testarossa je technologicky nesmírně složitý, ale jeho řízení pro řidiče není komplikované.“

Pomocí ovladače Energy Manettino na volantu pak už jen dávkujete povahu téhle zkrocené bestie: eDrive je tichý, čistě elektrický městský šepot. Hybrid je tu pro dokonalou neviditelnou souhru spalovacího V8 a elektrického dopingu. V režimu performance motor neustále běží a je připravený okamžitě podat maximální výkon, výkon elektromotorů je omezen na 150 koní. Mód qualify rozpoutá peklo, vypustí všech 1 050 koní když chcete na okruhu trhat časomíru i pneumatiky na cucky.

Dynamika, která trhá asfalt

Sprint z 0 na 100 km/h za 2,25 sekundy. To není zrychlení, to je teleportace! Hranici 200 km/h protne ručička za necelých 6,3 sekundy a maximální rychlost se řítí vysoko nad 300 km/h. To vše za podmanivého zvukového doprovodu a všeho, co k svezení s autem snů patří.

Při rychlosti 250 km/h tlačí vzduch karoserii k zemi silou 415 kilogramů. Nepřehlédnutelnou dominantou zádi jsou zadní křídla, která vzdávají poctu brutálním závodním prototypům 512S a 512M ze 70. let. Původně zamýšlený lisovaný kov se při testech kroutil pod tlakem síly, a tak inženýři sáhli po extrémně tuhém tlakovém lití.

Kromě standardní verze je k mání také provedení Assetto Fiorano pro ty, kteří chtějí svůj plug-in hybridní kabriolet V8 pravidelně vozit na závodní okruh. Tvrdší verze snižuje hmotnost vozu o 30 kg díky většímu množství uhlíkových vláken a titanu v konstrukci vozu a má agresivnější aerodynamický paket, který zahrnuje sadu malých křidélek na zadních spoilerech a agresivnější přední spoiler. Použity jsou zde také tužší tlumiče Multimatic a možnost obutí do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2.

Zavěšení má oproti předchůdci vylepšenou geometrii a titanové pružiny, které omezují náklony karoserie (prý až o 10 procent).

Ferrari Testarossa slaví čtyřicátiny. Automobilová sexbomba má rudou hlavu

Čtení mysli

Usednete do kabiny, zařadíte jedničku pravým pádlem pod volantem a dokonale splynete s tím ohromujícím strojem; to vám žádný elektromobil nedá. Osmistupňová dvouspojková převodovka z okruhové SF90 XX Stradale sází rychlosti s drsnou, mechanickou brutalitou. Při každém podřazení nebo přeřazení si výfuk ostře odfrkne. Je tak neuvěřitelně rychlá a intuitivní, jako by byla přímo napojená na vaše mozkové závity.

Řízení je chirurgicky přesné, bleskové, až telepatické. A zvuk? Moderní emisní limity sice nutí výfuky tlumit, ale Ferrari si s tím poradilo. V sacím potrubí je umístěn snímač, který v reálném čase snímá tlakové vlny a frekvence motoru. Tento čistě fyzický, autentický signál je pak jemně zesilován do reproduktorů v kabině. Žádný umělý počítačový podvod – slyšíte ryzí, hrdelní, hluboké vrčení motoru, které se s rostoucími otáčkami mění v ječící hurikán.

Při tom všem ale moderní Ferrari nezapomíná na komfort. I na nízkoprofilových pneumatikách (vpředu 265/35 R 20, vzadu 325/30 R20) filtruje podvozek nerovnosti s nečekanou plavností. Stačí stisknout tlačítko na manettinu, tlumiče změknou a Testarossa se změní v poddajný stroj pro každý den. V tomto nastavení je auto na běžné silnici snad ještě lepší – přirozené náklony karoserie vám lépe říkají, co se pod koly děje a kolik přilnavosti vám ještě zbývá.

Mechanismus střechy přidává k hmotnosti o 90 kg ve srovnání s kupé. Suchá hmotnost Spideru je 1660 kg a je 4,7 metru dlouhé, ale v zatáčkách byste odhadovali o čtvrt tuny a půl metru míň, tak rychle a suverénně se stáčí do oblouku, je ovladatelné. Vektorování točivého momentu omezuje setrvačnost a pomáhá stabilizovat auto při průjezdu zatáčkou.

Brake-by-wire, systém brzdění „po drátě“, který odstranil přímou mechanickou vazbu mezi pedálem brzdy a brzdovým systémem, je nastavený tak aby působilo zcela přirozeně a neštval řidiče tak, jako v jiných autech (třeba v Alfách Romeo Giulia a Stelvio). Vývojáři ho použili také proto, aby se jim lépe kombinovalo rekuperační zpomalování a klasické brzdění. Při prvním osahání se nám zdálo, že je třeba na pedál brzdy při ostřejší jízdě zpočátku o něco víc zhurta dupnout, zvyknete si rychle - na progresi i reakci.

Puristická kabina

Interiér je mistrovským dílem minimalismu. Plovoucí palubní deska se prolíná se sochařskými prvky po vzoru F80. Pro verzi Spider vyvinuli inženýři speciální větrný deflektor mezi sedadly, který při stažené střeše usměrňuje proudění vzduchu a minimalizuje turbulence v kokpitu. Takže i při jízdě bez střechy vnějším větrem netrpíte a vnímat budete jen tón motoru.

Ergonomie dostala rozum – na volant se vrátila poctivá, fyzická tlačítka. Asistenční systémy tak vypnete během sekundy dvěma stisky. Ovládání automatu se posunulo výše na středovou konzoli.

Na palubní desce nenajdete žádný tablet infotainmentu, všechno obsáhne displej pod volantem. Testarossa zcela postrádá vestavěný navigační systém. Ferrari už dávno nastolili strategii, že pevné tovární navigace morálně zastarávají extrémně rychle a v horizontu několika let působí v supersportech nepatřičně. Auto se proto stoprocentně spoléhá na bezdrátové spárování s vaším chytrým telefonem (Apple CarPlay / Android Auto).

Pětasedmdesátilitrový zavazadlový prostor je opravdu jen symbolický, ale to tak nějak patří k žánru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel

Pestrý jídelníček s dostatkem ovoce a zeleniny pomáhá pokrýt doporučený příjem...

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Svatý grál mezi motory. Šestnáctiválec je Modrým mauriciem automobilového světa

Auta s motory V16

Svět šestnáctiválcových motorů je extrémně exkluzivní klub. Kvůli obrovským rozměrům, složitosti a výrobním nákladům se do tohoto teritoria pustilo jen minimum značek. Ty, které to udělaly, však...

Škoda Obytnaq: lowcost karavan udělá velkou parádu, neprudí a parádně jede

Škoda Forman Obytnaq na letní výpravě k vodě

Ačkoliv Škoda Auto vyrobila milion favoritů a formanů, potkat dnes v běžném provozu první moderní škodovku s pohonem předních kol není úplně obvyklé. A když jede mladoboleslavský kombík s výrazným...

Italské sexbomby se naparovaly a kavárenští povaleči civěli

Serata Italiana v Bonneville Café

Italské automobilové ikony si daly rande v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal nádherné lamborghini i duo legračních...

Prahu zaplavily bzučící italské vosy. Na vespařskou akci dorazila i dřevěná

PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů...

Vypadají jako z filmu, bzučí jako vosa a přinášejí radost z jízdy už osm desetiletí. Největší tuzemský sraz majitelů italských skútrů PragoVespa opět proměnil ulice Prahy v přehlídku stylu a...

Čtyři mozky, dietní ledvinky a autokino. Nové BMW iX3 pálí mosty k minulosti

BMW iX3

Automobilový svět se ocitl na křižovatce a v Mnichově postavili auto, které vypadá, jako by ho navrhli mimozemšťani pro přepravu vesmírných turistů. Nové BMW iX3 je v mnohých ohledech přelomové....

Když ještě v Německu přemýšleli. Miláček rodin Touran byl i sociální projekt

Premium
U Volkswagenu patří k „trablemakerům“ mj. Touran 1.6 FSI (85 kW) od listopadu...

Vetší symboliku jen těžko najdete. Dne 29. dubna 2026 sjel z linky ve Wolfsburgu poslední Volkswagen Touran. S necelými 11 lety věku byl kompaktní minivan druhé generace zdaleka nejstarším modelem...

23. července 2026

Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci

Exkluzivně
Ferrari 849 Testarossa Spider

Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050...

23. července 2026

Čínský drak drtí samuraje. Toyota proto chce unifikovat japonská auta

Prezident a generální ředitel Toyoty Koji Sato na tiskové konferenci na...

Čínské automobilky poprvé v historii v Evropě prodaly více aut než ty japonské a na svém domácím trhu je drtí rozdílem třídy. U Toyoty kvůli tomu bijí poplach: bez těsné spolupráce japonských značek...

23. července 2026

KOMENTÁŘ: Bruselští šmíráci přitvrzují, brzy budou auta sami brzdit

Premium
Kamera sledující pozornost řidiče u vozu čínské značky BYD.

Konec svobody za volantem. Šmírování řidičů už je povinnou realitou moderních aut. A bude hůř. Brzy možná nikdo z nás nepřekročí rychlost, i kdyby šlo o život.

22. července 2026

V autě: Plán plný bezradnosti brzdí sami majitelé koncernu VW. Odbory v pozoru

Zaměstnanci automobilky a členové odborů IG Metall se shromáždili v areálu...

Největší evropská automobilka prožívá nejdramatičtější týdny za poslední dekádu. Vedení koncernu Volkswagen předložilo plán, který počítá se zrušením poloviny modelů, zavřením německých továren a v...

22. července 2026

Už se vám v autě neuškvaří mobil. Škodovka má jako první v Evropě řešení

Bezdrátové nabíjení mobilů Qi2 Magnetic Power Profile v elektromobilu Škoda Peaq

Nový elektromobil Škoda Peaq dostal mimo jiné i vylepšené řešení bezdrátového nabíjení mobilních telefonů. Peaq nově podporuje standard Qi2 s magnety. Při konstrukci nabíječek také Škoda myslela na...

22. července 2026

ANALÝZA: Nečekaná rána pro Škodu. VW jedná o prodeji podílu v indické divizi

Škoda Kylaq

Německý automobilový koncern Volkswagen jedná o prodeji podílu ve své indické divizi Škoda Auto Volkswagen India indickému konglomerátu JSW Group. S odkazem na informované zdroje to uvedla agentura...

22. července 2026

Obyčejný benziňák za dobrou cenu. Čínský frajer je pro nenáročné řidiče

Premium
Dongfeng Mage

Praktické SUV s báječnou cenou, u kterého neřešíte nabíjení, ale jezdíte na benzín. Na to by Češi měli slyšet. Dongfeng Mage jim nabídne 480 litrů v kufru, výkon 145 kW a cenu pod 600 tisíc korun. Má...

21. července 2026

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

21. července 2026  5:23

Prozkoumali jsme ID.Cross. Bude nejprodávanějším elektrickým volkswagenem?

Volkswagen ID.Cross

Volkswagen odhaluje zcela nový model ID.Cross. Elektrický kompaktní crossover se bude vyrábět ve španělské Pamploně, je to koncernový sourozenec nové Škody Epiq. Vzhledem k obrovské celosvětové...

21. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Prahu zaplavily bzučící italské vosy. Na vespařskou akci dorazila i dřevěná

PragoVespa #14 – čtrnáctý ročník srazu příznivců legendárních italských skútrů...

Vypadají jako z filmu, bzučí jako vosa a přinášejí radost z jízdy už osm desetiletí. Největší tuzemský sraz majitelů italských skútrů PragoVespa opět proměnil ulice Prahy v přehlídku stylu a...

21. července 2026

Argentina vs. Španělsko: 1:5 na automobilovém hřišti

Souboj Argentiny a Španělska v podání umělé inteligence

Bývalá kolonie versus někdejší impérium. Svět tanga a horkokrevného chaosu proti zemi flamenca a evropského pragmatismu. Když se na fotbalovém trávníku střetnou Argentina a Španělsko, nejde jen o míč...

19. července 2026,  aktualizováno  20. 7. 8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×